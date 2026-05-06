Fundación Legálitas y Policía Nacional advierten de las consecuencias legales de la violencia digital
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La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, ha presidido el acto de presentación de la campaña de ambas instituciones: ‘No es un juego. Es delito’, dirigida a adolescentes, padres y tutores y en la que se pone el foco en el agresor y no en la víctima. La campaña se articula en torno a un vídeo, en el que una adolescente normaliza conductas de acoso presumiendo de que sus padres "no se enteran de nada"
Fundación Legálitas y Policía Nacional presentan la campaña ‘No es un juego. Es delito’, con el objetivo de alertar y disuadir sobre las consecuencias legales de la violencia digital y, en concreto, de conductas como el ciberacoso, el bullying, el sexting sin consentimiento o el uso de inteligencia artificial para humillar a terceros.
La campaña se presentó ayer en el IES San Isidro de Madrid en un acto presidido por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, que reunió a más de doscientos alumnos. También se contó con la presencia de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía Nacional; Rafael Catalá, presidente de Fundación Legálitas, y Luis del Pozo, CEO de Legálitas.
La iniciativa, que está dirigida a los adolescentes, pero también a sus padres o tutores, tiene un doble fin: por un lado, disuadir a los agresores poniendo el foco, no tanto en el daño que generan, sino en las consecuencias que estas acciones tienen para ellos y, por otro, alertar a familias y educadores para que puedan reaccionar a tiempo ofreciéndoles herramientas a quienes sufren o detectan un problema de este tipo.
Durante la presentación, Sara García, abogada de Legálitas, y Ana Llorente, policía de la Unidad Central de Participación Ciudadana, explicaron a los estudiantes los riesgos y las consecuencias legales que tienen estas conductas y las vías de actuación ante este tipo de situaciones.
Campaña ‘No es un juego. Es delito’
De esta manera, la campaña pretende alertar a los adolescentes sobre la falsa sensación de impunidad que suele acompañar a estas conductas y alertar de que lo que ocurre en plataformas digitales como, por ejemplo, en las redes sociales, tiene consecuencias, para los propios agresores e incluso sus padres o tutores.
Asimismo, a través de esta iniciativa, ambas entidades ofrecen a los ciudadanos información sobre cómo actuar si se detecta un caso de ciberacoso o violencia digital y dónde acudir para pedir ayuda.
Durante el acto, Rafael Catalá, presidente de Fundación Legálitas, destacó que "la fundación se siente orgullosa de colaborar una vez más con Policía Nacional, aunando esfuerzos para decir no al ciberbullying y subrayando la importancia de trasladar un mensaje claro a la sociedad: 'no es un juego, es un delito'". Catalá señaló que el objetivo de esta iniciativa es concienciar a los menores sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, así como alertar de los riesgos de compartir contenidos que pueden causar un grave daño a las víctimas del ciberacoso. Asimismo, insistió en la necesidad de denunciar estos comportamientos, evitando convertirse en parte de la difusión de estos mensajes.
Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, felicitó a Policía Nacional y Fundación Legálitas por una campaña que tiene como objetivo "ofrecer a los menores la información necesaria para identificar y rechazar conductas que vulneran la dignidad y los derechos de otras personas". En este sentido, Calvo subrayó la importancia de concienciar sobre que no son aceptables comportamientos que, aunque puedan parecer inofensivos, afectan a la intimidad, la integridad o la seguridad de los demás, y recalcó que "ni la violencia ni la humillación pueden normalizarse en ninguna circunstancia".
Colaboración Fundación Legálitas y Policía Nacional
Para Fundación Legálitas, esta acción refuerza su labor de sensibilización y divulgación jurídica dirigida a distintos colectivos con el fin de promover el concepto de abogacía preventiva entre la sociedad.
Descargar aquí el vídeo de la campaña.
La campaña se articula en torno a un vídeo, en el que una adolescente normaliza conductas de acoso presumiendo de que sus padres "no se enteran de nada" Fundación Legálitas y Policía Nacional presentan la campaña ‘No es un juego.
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