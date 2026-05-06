OLAWEE, la plataforma de inteligencia artificial para mejorar la productividad en pymes
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La herramienta de inteligencia artificial que centraliza procesos, reduce costes y aumenta la productividad en pequeñas y medianas empresas
En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en un recurso estratégico. Sin embargo, para la mayoría de pequeñas y medianas empresas, adoptarla sigue siendo un reto: falta de conocimientos técnicos, costes elevados, herramientas dispersas o simplemente la sensación de que "no es para mí".
En ese contexto nace OLAWEE, una plataforma de IA diseñada para facilitar la vida de las empresas, acercar la innovación a cualquier equipo y convertir la inteligencia artificial en un aliado accesible, seguro y rentable. Y lo hace desde España, con tecnología propia y una clara misión: democratizar la IA para que cualquier negocio pueda aprovecharla sin complicaciones. Y todo esto con coste de 5 euros o incluso coste CERO con el nuevo acuerdo para colectivos.
OLAWEE incluye todas las IAs de mercado con mayor demanda, como son ChatGPT, Gemini o Anthropic.
El reto: La operativa diaria frena el crecimiento
La Solución: OLAWEE, el "Cerebro Inteligente" para empresas
A diferencia de usar herramientas sueltas como ChatGPT de forma aislada, OLAWEE ofrece un ecosistema de trabajo compartido donde la innovación está al alcance de todos, sin necesidad de saber programación, incluyendo en todo caso las IAs de pago del mercado, como son ChatGPT, Gemini o Anthropic
¿Por qué es mejor que usar herramientas por separado?
Funcionalidades avanzadas para pymes que resuelven problemas
1. Selección multimodelo: Permite trabajar con diferentes inteligencias artificiales según el tipo de tarea, optimizando calidad y velocidad.
2. Creación de agentes personalizados: Posibilita la generación de asistentes para áreas específicas como ventas, contabilidad, recursos humanos o gestión documental, etc.
3. Biblioteca de prompts y asistentes: Incluye plantillas listas para tareas frecuentes, acelerando la operativa y reduciendo tiempos de aprendizaje.
4. Intercambio de asistentes: Fomenta la colaboración entre la comunidad de usuarios OLAWEE
5. Formación integral y práctica: OLAWEE Academy: Cursos específicos por áreas y necesidades, Videotutoriales breves, guías prácticas y contenido actualizado para que cualquier usuario pueda dominar la IA en cuestión de días.
Un proyecto con sello español y solvencia
Prueba gratuita y planes accesibles
Los planes disponibles se adaptan a diferentes perfiles y tamaños organizativos:
· Plan Explora (0 €): Ideal para usuarios que quieren iniciarse y probar 14 días.
· Plan Impulsa (9,99 €/mes + IVA): Funciones avanzadas para profesionales.
· Plan Equipo (24,99 €/mes + IVA): Tres licencias en un solo plan.
· NOVEDAD DE MERCADO: Plan Colectivo (0 €/mes + IVA): Específico para asociaciones y grupos profesionales, todas las licencias que desee la entidad y coste CERO.
Además, la plataforma es subvencionable en los programas públicos de digitalización empresarial, lo que abre la puerta a una implantación prácticamente sin coste.
OLAWEE comprometido con los colectivos empresariales
Formación aplicada con OLAWEE ACADEMY
Probar la plataforma suele ser el punto de partida para descubrir el verdadero potencial de crecimiento que puede desbloquear la implementación de IA aplicada en la empresa.
Empezar la prueba gratuita aquí: https://www.olawee.com/
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