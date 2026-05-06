Ferryscanner revela las claves para viajar en ferry este verano desde 12€ desde España
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Ferryscanner señala que reservar con antelación es clave para ahorrar en ferry este verano, con rutas desde 12 € desde España
El verano no empieza cuando llega la fecha de las vacaciones, empieza mucho antes: cuando se elige el destino y, sobre todo, cuando se decide cómo llegar. Cada vez más viajeros en España están redescubriendo el ferry no como una alternativa práctica, pero también como una parte esencial de la experiencia: más flexibilidad, más destinos y la posibilidad de llevar contigo todo lo necesario, sin renuncias. Eso sí, reservar un ferry para el verano puede llegar a costar el doble según se compre el billete. Según los datos recopilados por Ferryscanner, los precios se mantienen relativamente estables hasta unas 6–8 semanas antes de la salida, y después suben con rapidez a medida que se acerca la temporada alta. En julio y agosto, además, la disponibilidad se convierte en un factor crítico, especialmente para quienes viajan con coche o buscan camarote en travesías nocturnas.
Por este motivo, la plataforma ha analizado sus datos de búsquedas y reservas para identificar los mejores momentos para comprar y las rutas más convenientes desde España, tanto a nivel nacional como internacional.
Cuándo reservar para ahorrar
Otro aspecto a tener en cuenta es la flexibilidad: con Ferryscanner es posible acceder a distintas funcionalidades, como la cancelación gratuita de la reserva o la modificación de algunos elementos, entre ellos el día y la hora de salida, el operador de la ruta o el destino. Además, gracias al programa de fidelización, los viajeros pueden acceder a un sistema de recompensas con descuentos y ventajas para reservar sus próximos viajes.
Las rutas más económicas desde España para el verano 2026
Rutas entre o hacia islas españolas: propuestas flexibles y multidestino
Islas Baleares
También sobresalen conexiones como Barcelona–Palma desde 33 € y Barcelona–Mahón por 28,8 €. Para quienes buscan una experiencia multidestino, la ruta Barcelona–Palma–Ibiza desde 57 € permite coordinar la visita a dos islas de forma económica.
Asimismo, la conexión entre Alcudia (Mallorca) y Ciutadella (Menorca) cuenta con opciones desde 12 €, operadas varios días a la semana, posicionándose como una de las alternativas más asequibles.
Islas Canarias
Otras rutas nacionales: conexiones estratégicas
Rutas internacionales desde España: una alternativa al avión
Otras opciones incluyen Santander–Portsmouth desde 75 € y Almería–Nador desde 80,75 €, una de las rutas más transitadas en Europa.
Rutas internacionales económicas en Europa
En Italia, el trayecto Nápoles–Capri desde 22,5 € es una de las opciones más populares, mientras que la ruta Igoumenitsa–Ancona, desde 95,75 €, conecta Grecia con Italia.
Muchas de estas rutas, especialmente en Grecia, se encuentran entre las más transitadas del continente y son ideales tanto para escapadas cortas como para itinerarios que combinan varios destinos.
Planificar y comparar: el secreto de unas vacaciones económicas
Con herramientas de comparación cada vez más avanzadas y una visión completa de las rutas disponibles, Ferryscanner busca que reservar no solo sea más fácil, sino también más inteligente, ayudando a los viajeros a encontrar el equilibrio perfecto entre precio, comodidad y flexibilidad.
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