Ferryscanner revela las claves para viajar en ferry este verano desde 12€ desde España

Ferryscanner señala que reservar con antelación es clave para ahorrar en ferry este verano, con rutas desde 12 € desde España El verano no empieza cuando llega la fecha de las vacaciones, empieza mucho antes: cuando se elige el destino y, sobre todo, cuando se decide cómo llegar. Cada vez más viajeros en España están redescubriendo el ferry no como una alternativa práctica, pero también como una parte esencial de la experiencia: más flexibilidad, más destinos y la posibilidad de llevar contigo todo lo necesario, sin renuncias. Eso sí, reservar un ferry para el verano puede llegar a costar el doble según se compre el billete. Según los datos recopilados por Ferryscanner, los precios se mantienen relativamente estables hasta unas 6–8 semanas antes de la salida, y después suben con rapidez a medida que se acerca la temporada alta. En julio y agosto, además, la disponibilidad se convierte en un factor crítico, especialmente para quienes viajan con coche o buscan camarote en travesías nocturnas.

Por este motivo, la plataforma ha analizado sus datos de búsquedas y reservas para identificar los mejores momentos para comprar y las rutas más convenientes desde España, tanto a nivel nacional como internacional.

Cuándo reservar para ahorrar

La buena noticia es que hay margen real de ahorro, y no depende solo del destino, sino sobre todo del momento de la reserva.

Rutas nacionales (España): Desde la plataforma recomiendan reservar con al menos 3 semanas de antelación.

Desde la plataforma recomiendan Rutas internacionales: lo ideal es reservar con 1 mes o más , especialmente en verano, una temporada en la que la demanda crece significativamente

lo ideal es reservar con , especialmente en verano, una temporada en la que la demanda crece significativamente Billetes de alta demanda: Desde la compañía también sugieren a los pasajeros que viajen en familia o contemplen viajar en camarote y/o embarcar su vehículo realizar una reserva lo más anticipada posible , ya que se presentan como modalidades de billete de alta demanda, que suelen agotarse rápido.

Desde la compañía también sugieren a los pasajeros que realizar , ya que se presentan como modalidades de billete de alta demanda, que suelen agotarse rápido. Rutas más concurridas: En los trayectos que presentan una mayor demanda, los precios fijados por los operadores son más altos de lo normal y la bajada de la disponibilidad también es muy rápida. Por ello, en este contexto, la planificación y la reserva con antelación también son claves para asegurar el billete. Otro aspecto a tener en cuenta es la flexibilidad: con Ferryscanner es posible acceder a distintas funcionalidades, como la cancelación gratuita de la reserva o la modificación de algunos elementos, entre ellos el día y la hora de salida, el operador de la ruta o el destino. Además, gracias al programa de fidelización, los viajeros pueden acceder a un sistema de recompensas con descuentos y ventajas para reservar sus próximos viajes.

Las rutas más económicas desde España para el verano 2026

Rutas entre o hacia islas españolas: propuestas flexibles y multidestino

Ya sea una escapada corta entre islas o un viaje más largo, el ferry ofrece múltiples opciones accesibles desde España, propuestas para descubrir los mejores destinos nacionales a través de rutas personalizadas, con la posibilidad de incluir múltiples destinos.

Islas Baleares

Las Islas Baleares ofrecen una amplia variedad de rutas accesibles que permiten recorrer varias islas en un mismo viaje. Entre las opciones más destacadas se encuentran los trayectos Palma–Ibiza desde 24 €, Barcelona–Ibiza desde 50 € o Valencia–Ibiza por 32 €.

También sobresalen conexiones como Barcelona–Palma desde 33 € y Barcelona–Mahón por 28,8 €. Para quienes buscan una experiencia multidestino, la ruta Barcelona–Palma–Ibiza desde 57 € permite coordinar la visita a dos islas de forma económica.

Asimismo, la conexión entre Alcudia (Mallorca) y Ciutadella (Menorca) cuenta con opciones desde 12 €, operadas varios días a la semana, posicionándose como una de las alternativas más asequibles.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, las rutas marítimas siguen siendo clave para desplazarse con flexibilidad, especialmente para quienes viajan con vehículo. Entre las principales conexiones destacan Tenerife–La Gomera por alrededor de 44 € y Los Cristianos (Tenerife)–Santa Cruz de La Palma desde 52 €.

Otras rutas nacionales: conexiones estratégicas

A nivel nacional, existen rutas que conectan la península con el norte de África, como Málaga–Melilla desde 53,3 €, una de las más populares, o Algeciras–Ceuta desde 39,92 €. También destaca la conexión Melilla–Motril, con precios desde 52 €.

Rutas internacionales desde España: una alternativa al avión

Los trayectos internacionales en ferry se posicionan como una opción cada vez más valorada para evitar vuelos y la subida de precios de las aerolíneas, ya que, a diferencia de estas, el precio de los billetes de ferry es fijo y no incrementa a medida que se acerca la fecha de salida. Entre las rutas más destacadas desde España se encuentra Barcelona–Civitavecchia desde 57 €, especialmente popular entre quienes viajan con vehículo.

Otras opciones incluyen Santander–Portsmouth desde 75 € y Almería–Nador desde 80,75 €, una de las rutas más transitadas en Europa.

Rutas internacionales económicas en Europa

Más allá de España, también existen conexiones especialmente asequibles en otros destinos europeos. En Grecia, rutas como Atenas–Egina desde 9,5 €, Atenas–Agistri por 13,5 € y Atenas–Poros desde 17 € destacan por su alta demanda y frecuencia.

En Italia, el trayecto Nápoles–Capri desde 22,5 € es una de las opciones más populares, mientras que la ruta Igoumenitsa–Ancona, desde 95,75 €, conecta Grecia con Italia.

Muchas de estas rutas, especialmente en Grecia, se encuentran entre las más transitadas del continente y son ideales tanto para escapadas cortas como para itinerarios que combinan varios destinos.

Planificar y comparar: el secreto de unas vacaciones económicas

En definitiva, planificar con antelación y comparar opciones es cada vez más importante. Tanto si se trata de una travesía corta como de un viaje más largo por el Mediterráneo, el ferry se consolida como una solución flexible y asequible.

Con herramientas de comparación cada vez más avanzadas y una visión completa de las rutas disponibles, Ferryscanner busca que reservar no solo sea más fácil, sino también más inteligente, ayudando a los viajeros a encontrar el equilibrio perfecto entre precio, comodidad y flexibilidad.

