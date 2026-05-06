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SIDN, nominada a mejor agencia SEO de Europa en los European Search Awards 2026

Comunicae
miércoles, 6 de mayo de 2026, 11:33 h (CET)
La consultora de negocio y marketing digital logra un "póker" de candidaturas, sumando tres nominaciones adicionales por sus proyectos de IA junto a Iberdrola y MasOrange

SIDN ha sido seleccionada como finalista en los European Search Awards 2026 en la categoría de Best Large SEO Agency, consolidando a la consultora como un referente europeo en el sector. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 20 de mayo en Oporto.


Además, la compañía destaca por su capacidad de innovación con tres nominaciones adicionales en categorías clave de Inteligencia Artificial (junto a Iberdrola y MasOrange):


  • Best Use of AI In Content: Por el uso de contenido IA multimodal.


  • Best AI Search Optimisation Campaign: Por iniciativas de búsqueda y visibilidad en modelos generativos como ChatGPT.


  • Best Use Of AI In Search: Por medición avanzada de marca dentro del ecosistema de los LLMs.


Del SEO al GEO: la vanguardia tecnológica
SIDN ha sabido anticiparse al cambio de paradigma que supone la IA en las búsquedas, evolucionando hacia un modelo de partner tecnológico digital. Para ello, ha integrado el GEO (Generative Engine Optimization) mediante frameworks propios orientados a optimizar la presencia en pipelines RAG, arquitectura de contenido LLM-first y citabilidad.


Como resultado, han desarrollado SearchBrain, una tecnología propia que permite monitorizar y analizar la visibilidad de las marcas en los nuevos asistentes conversacionales y modelos de IA.


Una trayectoria de excelencia y reconocimientos
Este hito se suma a su exitoso historial en los European Search Awards, donde en 2020 lograron 12 nominaciones, posicionándose como la segunda agencia de Europa y la primera de España.


Asimismo, en 2026, Marketing4eCommerce ha posicionado a SIDN entre las 10 mejores agencias SEO/GEO de España.


Sobre SIDN
Con un equipo de más de 200 consultores, la compañía SIDN fusiona la ingeniería de datos con estrategia para ofrecer una visión 360º (SEO/GEO, Paid Media, analítica e IA) y aportar resultados medibles y escalables.


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