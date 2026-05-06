SIDN, nominada a mejor agencia SEO de Europa en los European Search Awards 2026
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La consultora de negocio y marketing digital logra un "póker" de candidaturas, sumando tres nominaciones adicionales por sus proyectos de IA junto a Iberdrola y MasOrange
SIDN ha sido seleccionada como finalista en los European Search Awards 2026 en la categoría de Best Large SEO Agency, consolidando a la consultora como un referente europeo en el sector. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 20 de mayo en Oporto.
Además, la compañía destaca por su capacidad de innovación con tres nominaciones adicionales en categorías clave de Inteligencia Artificial (junto a Iberdrola y MasOrange):
Del SEO al GEO: la vanguardia tecnológica
Como resultado, han desarrollado SearchBrain, una tecnología propia que permite monitorizar y analizar la visibilidad de las marcas en los nuevos asistentes conversacionales y modelos de IA.
Una trayectoria de excelencia y reconocimientos
Asimismo, en 2026, Marketing4eCommerce ha posicionado a SIDN entre las 10 mejores agencias SEO/GEO de España.
Sobre SIDN
La marca refuerza su crecimiento global con ventas récord, expansión en mercados clave y una ambiciosa estrategia para aumentar su red de tiendas físicas y canales digitales en todo el mundo USPA Global, la empresa que gestiona U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anunció hoy que la marca deportiva global ha alcanzado un récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas a nivel mundial en 2025, reflejando un fuerte impulso en los mercados, canales y categorías de producto globales.
FSIE Madrid ha solicitado una reducción mínima del 25% en las ratios actuales, argumentando que los grupos vigentes impiden fomentar la autonomía, la socialización y el aprendizaje fuera del núcleo familiar de forma integral.
La bajada de los precios del gas, una demanda más baja y el aumento de la producción solar favorecieron esta tendencia, en un mes que también dejó récords históricos de producción fotovoltaica y el promedio más alto de los futuros de Brent desde agosto de 2022 En abril de 2026, los precios promedio mensuales descendieron en la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos respecto a marzo y quedaron, en la mayoría de los casos, por debajo de 85 €/MWh.