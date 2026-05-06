​La acuicultura española reúne a expertos, empresas e instituciones para debatir sobre los retos del sector

La acuicultura española ha celebrado en Madrid la Conferencia Empresarial de Acuicultura, una jornada que ha reunido a representantes institucionales, científicos y empresariales para analizar los principales desafíos y oportunidades del sector en un contexto marcado por la creciente atención social hacia la producción alimentaria, la sostenibilidad y el bienestar animal.



El encuentro, enmarcado en el 40 aniversario de APROMAR, puso en valor el recorrido y evolución de la acuicultura española, así como el papel de los profesionales, el conocimiento científico, la innovación y la cooperación en el desarrollo del sector durante las últimas décadas.

La inauguración contó con la participación de Tahiche Lacomba, vicepresidente de APROMAR, y Aurora de Blas, directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Aurora de Blas, ha señalado que España es líder europeo en la producción acuícola, al aportar una de cada cuatro toneladas del total comunitario.

De Blas ha subrayado que la "acuicultura española es un sector estratégico, plenamente integrado en el sistema alimentario, que aporta alimentos saludables, seguros y sostenibles". Además, "contribuye de manera decisiva al desarrollo socioeconómico de nuestras zonas costeras y rurales, así como a la soberanía alimentaria", según la directora general.

Durante su intervención, Tahiche Lacomba destacó "la importancia de seguir fortaleciendo espacios de encuentro y diálogo entre todos los actores vinculados a la acuicultura para avanzar juntos hacia un sector cada vez más sostenible, innovador y conectado con la sociedad, sin perder de vista el valor de las personas que han hecho posible el crecimiento y la evolución de la acuicultura española durante estas últimas décadas".

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrevista al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, bajo el título "Diálogo social para una prosperidad compartida", en la que se abordó el valor del consenso y la cooperación como herramientas clave para afrontar los retos económicos y sociales actuales y futuros.

Durante la jornada también se analizó la evolución de la percepción social de la acuicultura en los últimos años. En este contexto, María José Millán, CEO de AGR Food Marketing, presentó los avances logrados en comunicación y reputación sectorial durante el último lustro.

El bienestar de los peces de acuicultura protagonizó otro de los debates de la jornada en un panel moderado por el director gerente de APROMAR, Javier Ojeda, con la participación de representantes de ASEDAS, Compassion in World Farming (CiWF) y el Observatorio de Bienestar Animal (OBA).

Durante el debate, Javier Ojeda señaló que "la acuicultura española trabaja desde hace años en la mejora continua de sus estándares de bienestar animal, sostenibilidad y seguridad alimentaria". Y añadió: "El diálogo abierto entre todos los agentes implicados en la cadena de valor resulta esencial para seguir avanzando en transparencia, confianza y desarrollo sostenible de nuestra actividad".

El encuentro incluyó una intervención muy especial, de la mano del tenor Zapata y la entrega de la insignia de Acuicultor de Oro de APROMAR, reconocimiento con el que la organización distingue la trayectoria y contribución de personas clave para el desarrollo de la acuicultura española.

Fernando Torrent, Doctor Ingeniero de Montes, recibió este reconocimiento tras 40 años dedicados al sector de la acuicultura y 25 a la docencia e investigación. Torrent proviene de una familia pionera en el sector y, por ello, destacó que "la acuicultura hay que vivirla con entusiasmo, como la vida".

El acto concluyó con la proyección del vídeo conmemorativo "APROMAR, una sola red", dedicado a todas las personas, empresas e instituciones que han formado parte de la evolución del sector durante las últimas cuatro décadas y que continúan impulsando su futuro.