​“Adolfo Domínguez: El eco de otras voces”, la historia del diseñador gallego firmada por su hija

Filmin estrena este viernes 8 de mayo la película “Adolfo Domínguez: El eco de otras voces”, que revela la historia detrás del diseñador gallego bajo la dirección de Adriana Domínguez, hija mayor del modisto y presidenta ejecutiva de la marca.



El documental, cuyo estreno coincide con el 50 aniversario de la marca, recorre la vida de una de las figuras fundamentales de la moda española a través de su propio testimonio y el de voces como Lorenzo Caprile, Laura Ponte, Yolanda Sacristán y varios miembros de su entorno familiar, entre otros. Así, Adriana Dominguez se adentra en las partes más profundas y desconocidas de su padre, revelando su paso por una cárcel franquista o rescatando recuerdos íntimos de infancia.

Sinopsis

La película reconstruye la vida y la trayectoria del diseñador Adolfo Domínguez, arrojando luz sobre algunas de sus facetas menos conocidas: su infancia en Trives, su paso por la cárcel franquista o sus años universitarios en París.

La arruga es bella

Hablar de Adolfo Domínguez es hablar de una de las figuras clave en la transformación de la moda española durante las últimas cinco décadas. En palabras del modisto Lorenzo Caprile: “Logró cambiar la dirección de las tendencias y de la moda”. Responsable de popularizar el lema “la arruga es bella”, “la mejor frase de la historia de la moda en España” para el diseñador y académico Baruc Corazón, Adolfo Domínguez revolucionó la manera de vestir –y de entender la elegancia– en la España de los años 80, una estética para un país con una nueva ética, defendiendo una moda más libre, funcional y alejada de la rigidez formal que había dominado décadas anteriores.

Su apuesta por tejidos naturales como el lino y por una estética relajada y sofisticada convirtió su firma en un referente internacional y anticipó debates hoy centrales en la industria, como la sostenibilidad o el consumo responsable. Como recuerda el filme, Domínguez fue uno de los primeros diseñadores españoles en incorporar una visión de moda ligada a la durabilidad y al rechazo de lo efímero, mucho antes de que esos conceptos se instalaran en el discurso contemporáneo.

Una hija frente al mito

Lejos de plantearse como un retrato corporativo o publicitario, “El eco de otras voces” adopta una perspectiva íntima y personal: la de una hija que intenta comprender al hombre detrás del personaje público.

Adriana Domínguez, directora de la película, explica el origen del proyecto así para Harper’s Bazaar: “En el cincuenta aniversario de la empresa, queríamos abrir el baúl de nuestro legado. Las empresas empiezan con una visión, con el sueño de una persona. Esta película es una forma de entrar en la cabeza de Adolfo, entenderlo y aprender de él”. Asimismo, en la cinta, Adriana Domínguez añade que el traspaso de la empresa de su padre a ella no fue fácil: “Quizás he tenido que hacer esta película para volver a mirarle con cariño y quizás él a mí también”.