ADEL facilita 50.000 envases sostenibles a la hostelería para adaptarse a la nueva normativa

El grupo de desarrollo rural iniciaba en Sigüenza un ciclo de sesiones informativas con entrega gratuita de material financiado con fondos LEADER ADEL Sierra Norte celebraba en Sigüenza la primera de las sesiones informativas dirigidas a establecimientos de hostelería de la comarca, con el objetivo de facilitar su adaptación a la nueva normativa sobre desperdicio alimentario y envases, sin que ello suponga un coste económico para los negocios.

La jornada, celebrada en El Torreón, contaba con la participación de diversos establecimientos de la zona, entre ellos Atrio, El Fogaril, El Festín, el Restaurante Medieval, Don Rodrigo de Sigüenza, Molino de Alcuneza, Cardamomo (Carabias), Área 124 y 107 de Saúca, y con la presencia de la presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino.

Durante la sesión, ADEL Sierra Norte explicaba de forma práctica cómo afecta al sector la Ley 1/2025 de Desperdicio Alimentario y el Reglamento Europeo de Envases (PPWR), ofreciendo herramientas concretas para su aplicación en el día a día de los negocios.

Además, los asistentes recibían de manera gratuita envases sostenibles aptos para uso alimentario, que les permitirán cumplir con la normativa vigente de forma sencilla y profesional. En el conjunto del programa, y antes del verano de 2026, ADEL Sierra Norte distribuirá un total de 50.000 envases reciclables entre los establecimientos de hostelería del territorio.

Esta iniciativa, financiada íntegramente con fondos LEADER, tiene como objetivo facilitar el cumplimiento normativo sin generar cargas económicas adicionales, al tiempo que contribuye a la reducción del desperdicio alimentario, la mejora de la gestión de residuos y el impulso de la economía circular en el medio rural.

ADEL Sierra Norte destaca la importancia de apoyar a la hostelería como sector estratégico en el territorio, especialmente en el medio rural, donde bares y restaurantes cumplen una función esencial como espacios de encuentro, dinamización social y actividad económica.

Tras esta primera sesión en Sigüenza, el programa continuaba en las semanas siguientes en Cogolludo (14 de abril), Jadraque (15 de abril) y Tamajón (17 de abril), con el objetivo de llegar al conjunto de la comarca.

Con iniciativas como esta, ADEL Sierra Norte refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible, el apoyo al tejido empresarial local y la adaptación del medio rural a los nuevos retos normativos y ambientales.

