El todoterreno mundial irrumpe en Cuenca: arranca una Baja TT de récord

Cuenca está lista para rugir. Este viernes arranca la Baja TT Cuenca, una de las grandes citas del calendario nacional e internacional del motor, que reunirá a más de 140 equipos de coches, motos y quads procedentes de España, Portugal, Lituania, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Reino Unido, Italia y la República Checa.

Luis Recuenco - FOTO K13 SPORT



La acción comenzará a las 16:30 horas con la etapa Prólogo, un recorrido de 10 kilómetros cargado de adrenalina que, aunque breve, será determinante. Este primer tramo definirá el orden de salida de la jornada del sábado, obligando a los participantes a exprimirse al máximo desde el primer momento en un trazado diseñado para medir velocidad, precisión y destreza.

Tras la Prólogo, la ciudad vivirá uno de los momentos más esperados del fin de semana: la ceremonia de podio de salida. A partir de las 19:45 horas, la calle Carretería se transformará en el gran escaparate del motor, donde los equipos desfilarán por el arco de salida ante la afición conquense, por lo que el centro de la ciudad se va a convertir en un auténtico espectáculo deportivo y social.

La Baja TT Cuenca contará con la participación de destacados pilotos del panorama nacional e internacional, incluidos competidores habituales del Dakar, figuras de la Copa de Europa y del campeonato nacional, así como representantes locales entre los que destaca Luis Recuenco, aspirante a los títulos nacional y europeo.

Todos ellos compartirán protagonismo con aficionados, medios de comunicación y visitantes que acudirán a la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, para disfrutar de un evento único.

El acto institucional también reunirá a autoridades como el alcalde de Cuenca, el presidente de la Diputación, representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y responsables del ámbito deportivo, además del presidente del Club Cuenca Motor. Como invitado de honor, estará presente Lucas Cruz, icónico copiloto del Dakar, quien recogerá, el domingo en la ceremonia de entrega de Premios, el III Galardón de Honor Cuenca 2026 otorgado por el club organizador.

Durante el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, los equipos afrontarán cerca de 600 kilómetros a través de algunos de los parajes más espectaculares de la península ibérica, consolidando a la Baja TT Cuenca como una prueba de referencia que combina exigencia deportiva, proyección internacional y un entorno natural incomparable.

Víctor Alijas, presidente del Club Cuenca Motor



Víctor Alijas, organizador de la prueba y presidente del Club Cuenca Motor, ha destacado que “el público vivirá una experiencia al nivel de las grandes competiciones internacionales. Esta prueba es de los pilotos, pero también de la provincia que la acoge. Queremos que todos los equipos se lleven el mejor recuerdo deportivo de España”.

La Baja TT Cuenca cuenta con el patrocinio oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial.