Carlos Valentín Barreto: «Me apasiona mi trabajo. Cada vez le dedico más energía y tiempo»

Carlos Valentín Barreto es un realizador audiovisual argentino especializado en ‘book tráilers’ cinematográficos. Desde 2022, produce piezas de alto impacto para autores a nivel internacional, en países como España, Perú, Colombia, Uruguay, Inglaterra, entre muchos otros. Su objetivo es ayudar a los demás, transformando historias escritas en experiencias visuales que emocionan, venden y perduran en el tiempo.





1. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es ayudar a la gente y usar mi plataforma para eso: ayudar. Ya sean escritores, artistas, cantantes o directores de cine, a través de Book Trailers, videoclips musicales, cortometrajes y, quién dice, largometrajes. Creo que ese sería uno de mis mayores propósitos: rodar una película con actores reales y con escenarios tangibles. Tengo muchas ideas en mi cabeza.

Esa palabra es muy importante en la vida, porque todos tenemos algo que alcanzar, todos tenemos un propósito. Mediante esta plataforma quiero hacer muchas cosas e inspirar a mucha gente.

2.¿Desde cuándo te dedicas a esto? ¿Cómo nació? Te respondería con un número, pero afortunadamente es algo que nació conmigo. Desde muy pequeño invento historias: primero dibujaba, luego pintaba, más tarde armaba collages; me interesó mucho la fotografía, el stop motion. Grabamos una “película” con amigos en el colegio, nos divertimos mucho. Y por suerte, cada vez que trabajo en algún proyecto, me divierto como ese niño, porque jugando me siento vivo y disfruto mi vida al máximo.

Mi intuición en el colegio me hizo elegir Bachiller con orientación en Comunicación, para luego estudiar algo de marketing. También estudié cine en 2024 y en 2025. Pero específicamente, la creación de Book Trailers nació en 2022, cuando tenía 18 años, para el libro “Margaret: Crímenes en el espejo”, de Nora y Hugo Escritores.

No queríamos caer en la propuesta convencional de publicar un flyer vacío e invitar a leer el libro. No. ¿Por qué? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué alguien debería adquirirlo? Ahí surgió la idea de realizar algo diferente, algo poco común (al menos poco visto en la zona en la que vivimos en Argentina): un Book Trailer que represente todo lo que el autor quiere decir, a través de un video que hable por él, que respalde y represente fielmente no solo al autor, sino también al libro. Y así nació la idea.

Luego, mi madre, Nora, me animó a seguir explorando con más autores y así, en septiembre de 2023, recibo una llamada desde Salamanca, España, para un nuevo Book Trailer...

3.¿Hay algún género literario que funcione mejor para los Book Trailers? No hay un género literario que encaje mejor: todos los libros, de todos los géneros, son absolutamente adaptables.



4.¿Por qué recomiendas hacer un Book Trailer? Para libros, sí, sin lugar a dudas. Porque permite al autor contar todo lo que quiera en un mismo video resumido. Además, un Book Trailer profesional sirve también para eventos literarios, presentaciones de libros, listas de difusión y redes sociales.

5.¿Cuáles son algunos de los trabajos que más te marcaron? Es una pregunta cruel, -risas-. Todos los trabajos que he hecho me han gustado mucho. Si están publicados es porque mi perfeccionismo les dio luz verde y terminaron por gustarme. Pero hay algunos títulos que se han destacado gracias a mis seguidores y a la gente que ha compartido mi trabajo.

El Book Trailer de “Descrucifixión”, un libro de terror escrito por Nora y Hugo Escritores, fue proyectado en el Starlight Cinema de la ciudad de Colón, Entre Ríos, Argentina: un hecho inédito en la sociedad. “Más p’allá que p’acá” fue proyectado en la Hundred Years Gallery, de Londres, gracias a la autora Alba García Marcos. “Liade y el viejo Torib” fue un libro que trabajé para Carlos Escaño Marín, quien trabaja en Amnistía Internacional España.

También realicé Book Trailers para Fernanda Núñez, una docente que comparte libros didácticos para niños. Trabajé con autores de Rusia, de Perú que están viviendo en Japón, de Ecuador. “Despertar del Abismo” fueron dos Book Trailers, un trabajo bilingüe: uno en español y otro en francés, para la talentosísima autora Carine Vet, de Bélgica. “Vivir Antártida” fue para Julio César Zoccatelli, un autor argentino que abordó sus experiencias en la Antártida. “(r)Evolución”, de Paty Linán, fue un poemario para esta excelente autora madrileña.

Me gustó mucho el Book Trailer de “Reflejos: Metamorfosis de una venganza”, de Nora y Hugo Escritores, donde estuvimos presentes junto a los jurados y fue proyectado en el Visceral International Horror Film Festival de Chile, a cargo de Luis Rolando. También estuve presente en la Heroica Comic, a cargo de Milton Cabrera y Moisés Massadone, en Uruguay. Además, participé en ferias de libros, exhibiendo mi trabajo.

Me gustó mucho “Reajustando mi corazón”, de la autora italiana Francesca Moreno. Y el que actualmente es el Book Trailer más visto en todo mi Instagram, mi último trabajo hasta la fecha: “Las Magnolias de Amy”, de Maryory Egleed Lamadrid. Una historia bella, un libro bien escrito.

6.¿Cómo es tu proceso de trabajo?

Hay diversos formatos, porque cada historia es un mundo y cada autor quiere establecer su mirada, y eso es lo que también busco: respetar la esencia del libro que plantea el autor. Pero, en general, todo parte de dibujos, storyboard; se crean digitalmente los personajes con programas específicos de modelaje, los escenarios también, y se escriben guiones y demás procesos que luego facilitan la edición.

7.¿Puedes vivir de esto actualmente? Afortunadamente, y gracias a Dios, es cada vez más el tiempo que puedo dedicarle a mis sueños. Sí, hago otras cosas, pero lo que más me llena de alegría es realizar trabajos audiovisuales, sean los que sean, para gente soñadora. Cada vez le destino más energía y tiempo. Me apasiona mi trabajo y estoy seguro de que es cuestión de tiempo para que la pasión le gane la pulseada a otras actividades. Pero estoy agradecido por tener trabajo.

8.¿Cuáles son tus metas a futuro? Algunas de mis metas son trabajar con al menos un artista de cada país del mundo, escuchar vivencias, historias, adentrarme en cada cabeza. Quiero conectar con ellos, quiero sentir las historias. Estoy abierto a las propuestas y me gusta atreverme a los desafíos.

Me gustaría explayarme en muchas más cosas por hacer, por ejemplo, videoclips musicales para bandas y artistas independientes. Me gustaría formar una productora. Y sueño con dejar un legado, con brindar mi mirada y mis ideas al mundo. La única manera que tenemos de conservar algo es compartiéndolo con otros.

Gracias, Sara, por esta entrevista. Tu trabajo es excepcional. Lo bueno de mi trabajo es que es remoto, y adonde me lleve, iré. Estoy dispuesto a moverme para trabajar con artistas, autores y gente de todo el mundo.