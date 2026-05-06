Ondulado, rizado y afro: cómo preparar nuestra melena 'curly' frente al 'frizz'

Es posible que tus rizos sean rebeldes sin más y aunque hayas intentado dominarlos mil veces, no hay manera de ejercer el control sobre ellos. Lo ideal, es seguir al pie de la letra los consejos de los profesionales, más ahora en primavera con el encrespamiento en los días de lluvia. En primer lugar, debemos elegir un champú que garantice la recuperación de nuestros rizos, no que se limite únicamente a la limpieza del cuero cabelludo y pelo, la hidratación es muy importante. Para unos rizos brillantes, suaves y definidos, el champú ideal debe tener un extra de nutrición y ser libre de sulfatos. Entre sus ingredientes busca aceites como el de coco, chía o aguacate, que no alteran el patrón natural del rizo y los dejan más suaves y elásticos. Las cremas y mascarillas, aportan la hidratación y nutrición que nuestros rizos necesitan, al igual que una buena crema capilar ayuda a desenredar la maraña de nudos que a veces se crea. Para peinarlos, lo mejor es un gel que intervenga en su definición, aplicándolo de manera uniforme sobre el cabello húmedo y moldeándolo para lograr unos rizos perfectos.



Desde los salones David Künzle recomiendan utilizar un cepillo especial que los dome, sobre todo desenredante y de púas suaves, que trate el cabello de forma delicada sin tirones: “Se debe usar para peinar y moldear tras aplicar el gel, también en la fase de secado. Los rizos no deben secarse sin difusor, lo hagas boca abajo o hacia arriba según el volumen que desees. Su función es la de atenuar el chorro de aire que llega al pelo, permitiendo un secado más delicado y reduciendo el efecto frizz. También aconsejo los secadores con tecnología de iones, que descomponen las gotas de agua presentes sobre el pelo húmedo en partículas más pequeñas y fáciles/rápidas de secar, reduciendo bastante el tiempo de secado”.

Consejos para tu cabello ondulado, rizado o afro

Ondulado : Hidrátalo regularmente con acondicionadores y mascarillas para definir mejor las ondas y controlar el encrespamiento usando productos diseñados para realzar las ondas y evitar el frizz. Evita también el uso excesivo de calor y productos de peinado pesados que puedan hacer que las ondas se caigan.

Rizado : Intenta no cepillar el cabello cuando esté seco. En su lugar, desenreda con los dedos o peine de dientes anchos cuando esté mojado. Considera técnicas de secado al aire o con difusor para mantener la forma e integridad de tus rizos. Invierte también en acondicionadores profundos, cremas y geles para rizoscon el fin de obtener una mayor definición. Si tenemos más de 60 años, se juntan dos factores importantes: el cabello rizado es más seco y crespo y la edad agudiza este problema: “Lo ideal es mantener el cabello bastante hidratado, lavando 3/4 veces a la semana con un buen champú y usar después un bálsamo hidratante por todo el cabello pudiendo dejarlo como leave-in sin aclarado para mantener la definición, la hidratación y la protección cuticular evitando el frizz. También recomiendo el uso del suero en seco entre lavados para refrescar el rizo y mantener la hidratación” – nos cuenta Sol Santos, educadora capilar y CEO de su propia firma de cosmética ecológica By Sol Santos.

Afro : Prioriza la hidratación y nutrición usando aceites y mantecas para mantener la humedad y proteger el cabello. Adopta técnicas de peinado que minimicen la manipulación y la tensión en el cabello, como estilos protectores. Sé amable al desenredar para evitar la rotura.