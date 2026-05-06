Martiko celebra su 40 aniversario en Alimentaria con innovación en ahumados y soluciones gastronómicas en torno al pato

Cuatro décadas de saber hacer, innovación y excelencia gastronómica. El pato y los pescados ahumados, protagonistas de una propuesta pensada para el presente y el futuro de la cocina. Soluciones prácticas, sostenibles y de alto valor culinario para el profesional y el consumidor En el año de su 40 aniversario, Martiko refuerza su posicionamiento como referente en el sector gourmet con su presencia en Alimentaria, de la mano del Gobierno de Navarra. La compañía, especializada en productos de pato y pescados ahumados, aprovecha este encuentro clave para poner en valor una trayectoria marcada por la calidad de su materia prima, la innovación constante y un profundo conocimiento del producto.

El universo del pato: versatilidad, innovación y funcionalidad en cocina

Martiko continúa impulsando el uso del pato en la gastronomía, apostando por su versatilidad y su adaptación a las necesidades actuales del canal profesional y del consumidor final.

El foie gras de pato, uno de los grandes emblemas de la marca, representa la máxima expresión de calidad y tradición. Destaca su foie gras fresco de pato extra selección, con un único lóbulo de alto rendimiento, especialmente ideado para hostelería de alta gama, lo que permite minimizar mermas y optimizar su uso en cocina.

Entre sus últimas novedades, la demi-glace de pato se posiciona como un básico imprescindible en la cocina profesional. Esta salsa concentrada, elaborada a partir de carcasas de pato, es versátil y fácil de utilizar, permitiendo potenciar carnes, verduras, arroces o fondos con rapidez y precisión. Su formato listo para usar —descongelar, calentar y servir— facilita el día a día del cocinero, garantiza la estandarización del sabor y contribuye a optimizar tiempos y costes, con una vida útil de hasta 12 meses.

La compañía presenta además los nuevos cortes de su magret de pato —tataki y chuleta (tipo entrecot)—, pensados para facilitar la preparación, mejorar el aprovechamiento del producto y adaptarse a diferentes técnicas culinarias y modos de cocinado, desde plancha hasta barbacoa.

Siguiendo las nuevas tendencias de consumo, Martiko se suma al ‘boom burger’ con una nueva receta de sus hamburguesas de pato. Una propuesta diferencial que lleva el pato a uno de los formatos más demandados, ofreciendo una exquisita opción para los amantes de las hamburguesas. Además, puede convertirse en una experiencia altamente gourmet añadiendo un escalope de foie gras fresco a la plancha como topping.

Las hamburguesas de pato de Martiko se presentan en packaging LeafSkin, reflejo de la apuesta de la compañía por soluciones más sostenibles. Este sistema de envasado al vacío, que Martiko está incorporando progresivamente en diferentes productos de pato, permite reducir hasta un 80% el uso de plástico mediante una bandeja de cartón 100% reciclable, mejorando además la conservación y la visibilidad del producto.

Innovación en pescados ahumados: calidad, sabor y nuevos formatos

Con más de 30 años de experiencia en ahumados, Martiko refuerza su liderazgo en esta categoría con nuevas propuestas que combinan innovación y funcionalidad.

Los nuevos Dados de Salmón Ahumado responden a la demanda de formatos más prácticos, ofreciendo un producto listo para consumir, sin manipulación y con cero desperdicio. Elaborados con salmón noruego premium, nunca congelado y sin sangacho, destacan por su textura firme, jugosa y su alto contenido en Omega-3.

Por su parte, las nuevas "supremas" de salmón ahumado incorporan sutiles especias con toques orientales que enriquecen el característico ahumado Martiko con maderas nobles. Elaboradas a partir de la ventresca, aportan un perfil más gastronómico gracias a su textura, su proporción de grasa y su sabor más intenso.

La calidad de los ahumados premium de Martiko ha sido reconocida, por sexto año consecutivo, con el Sello Sabor del Año 2026, tras una cata a ciegas realizada por consumidores y validada por laboratorios independientes. Los participantes han destacado especialmente el sabor intenso del ahumado, su textura suave y firme, y la experiencia global del producto, consolidando este reconocimiento como uno de los indicadores de calidad gustativa más relevantes del sector.

40 años de historia, mirando al futuro

La presencia de Martiko en Alimentaria adquiere un significado especial en este 40 aniversario, reflejando la evolución de la compañía y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias sin renunciar a sus valores: tradición, innovación y excelencia gastronómica.

