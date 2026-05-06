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En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, SEPAR alerta que el diagnóstico tardío sigue lastrando su pronóstico

Es una patología grave, progresiva y potencialmente mortal que, en muchos casos, se diagnostica de forma tardía debido a la inespecificidad de sus síntomas iniciales
Francisco Acedo
miércoles, 6 de mayo de 2026, 10:52 h (CET)

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) pone el foco en los avances terapéuticos que están transformando el abordaje de esta enfermedad, al tiempo que alerta de que el infradiagnóstico sigue siendo uno de sus principales desafíos.

La hipertensión pulmonar es una patología grave, progresiva y potencialmente mortal que, en muchos casos, se diagnostica de forma tardía debido a la inespecificidad de sus síntomas iniciales, como la disnea o la fatiga. Este retraso condiciona el inicio del tratamiento y limita las posibilidades de mejorar el pronóstico de los pacientes.

En los últimos años, la investigación en este campo ha experimentado un importante impulso, con el desarrollo de ensayos clínicos orientados tanto a mejorar el diagnóstico como a ampliar las opciones terapéuticas. Entre los avances más relevantes destaca la incorporación de una nueva clase de fármacos, los inhibidores de la señalización de activina, que abren una nueva vía de tratamiento para pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP).

“Estamos viviendo un momento de cambio en la hipertensión pulmonar. La llegada de nuevas terapias y un mejor conocimiento de cómo combinarlas nos permite avanzar hacia un abordaje más personalizado, adaptado a las características de cada paciente”, explica la Dra. Amaya Martínez, coordinadora del Área de Circulación Pulmonar de SEPAR. “Sin embargo, sigue siendo fundamental diagnosticar antes la enfermedad. Detectarla a tiempo marca la diferencia en la evolución y en la calidad de vida de los pacientes”, añade.

Además de los avances en la HAP, también se está intensificando la investigación en hipertensión pulmonar asociada a enfermedades cardíacas (grupo 2) y respiratorias (grupo 3), que representan los casos más frecuentes en la práctica clínica y que, hasta ahora, contaban con opciones terapéuticas más limitadas.

Este progreso científico se acompaña de un mejor conocimiento sobre qué estrategias terapéuticas son más eficaces en cada perfil de paciente, lo que permite optimizar los resultados y avanzar hacia una medicina más precisa.

No obstante, SEPAR insiste en que estos avances deben ir acompañados de mejoras en la organización asistencial. En este sentido, subraya la importancia de potenciar las unidades de referencia en hipertensión pulmonar y reforzar la coordinación entre centros a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento especializado.

La sociedad científica recuerda que la concienciación, tanto entre profesionales sanitarios como en la población general, sigue siendo clave para mejorar la detección precoz de la enfermedad y reducir el impacto de una patología que, pese a los avances, continúa siendo poco conocida.

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