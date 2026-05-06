Perdonar: cancelar una deuda que nadie va a saldar

Si el artículo anterior despejaba el terreno —lo que el perdón no es—, este entra en lo que sí es. Y conviene advertirlo desde el principio: es más incómodo. Porque entender lo que no es el perdón produce alivio. Entender lo que sí es produce vértigo.

Perdonar es un acto interior concreto: renunciar voluntariamente a usar el daño recibido como argumento para seguir atado al pasado.

No niegas lo que ocurrió. No lo justificas. No lo olvidas. Pero dejas de convertirlo en el centro desde el que organizas tu vida. Dejas de usarlo como explicación permanente de lo que no funciona, como justificación de tus reacciones, como eje desde el que interpretas el presente.

Eso es todo. Y es muchísimo.

Cuando alguien te hiere, se genera algo muy potente: una deuda emocional. Sientes que te deben una explicación, una reparación, un reconocimiento. Y mientras esa deuda siga abierta, sigues vinculado a quien te la debe. El vínculo puede ser de rabia, de espera, de dolor, de vigilancia constante. Pero es un vínculo.

El perdón no cobra la deuda. La cancela.

Y eso es exactamente lo que lo hace tan difícil. Porque cancelar una deuda sin haber cobrado parece injusto. Y lo es. El perdón no resuelve la injusticia: la asume sin quedar destruido por ella. Esa es su paradoja y su grandeza.

Perdonar implica aceptar algo que cuesta mucho: que quizá nunca obtendrás la disculpa que esperas, la reparación que consideras justa, el reconocimiento del daño. Y que aun así puedes decidir soltar.

No porque el otro lo merezca. Sino porque tú amas y no quieres seguir organizado alrededor de una deuda que nadie va a saldar.

Esto rompe una idea muy arraigada: que el perdón depende del otro, que para perdonar necesitas que el otro haga algo primero. No es así. El perdón es un acto unilateral. Su condición no está en el comportamiento del que te hirió sino en tu disposición a dejar de esperar lo que no va a llegar.

Antes del perdón, tu estado emocional depende de algo que ocurrió y de alguien que actuó de determinada manera. Después del perdón, lo ocurrido sigue siendo real, pero ha perdido centralidad. No dirige. No organiza. No es el eje desde el que interpretas el presente.

Hay algo que casi ningún discurso sobre el perdón dice, y que conviene decir con claridad: perdonar no siempre produce automáticamente paz.

Al principio puede generar vacío. Una sensación extraña de injusticia flotante, sin objeto claro. Una desorientación, como si hubieras soltado algo que, aunque pesaba, también te daba estructura. Porque el resentimiento cumplía funciones: daba identidad, daba narrativa, daba cohesión. Cuando se suelta, todo eso queda en suspenso.

Por eso muchas personas vuelven atrás. Reactivan el resentimiento, reabren la herida, encuentran nuevos motivos para mantener viva la historia. No porque sean incapaces de perdonar. Sino porque no soportan ese vacío inicial, y el resentimiento al menos les resulta familiar.

Saber que ese vacío existe y que es temporal —que es el espacio entre lo que se soltó y lo que todavía no ha llegado— es parte del proceso. No es señal de que algo salió mal. Es señal de que algo real está ocurriendo.

Cuando el perdón está definido con precisión, desaparecen muchas de las excusas que lo bloquean. No necesitas olvidar. No necesitas justificar. No necesitas reconciliarte. No necesitas sentirte bien de inmediato. No necesitas que el otro cambie, reconozca o pida disculpas.

Solo necesitas una cosa: estar dispuesto a cancelar la deuda. A dejar de vivir pendiente de lo que te deben. A soltar el derecho de cobrar como condición para seguir adelante.

Eso no es poco. Es, de hecho, una de las cosas más difíciles que puede hacer una persona. Pero al menos ahora está claro qué es lo que se está pidiendo.

Y cuando está claro, ya no hay excusa de confusión. Solo queda la pregunta real: ¿estás dispuesto a pagarlo?