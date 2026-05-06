Los abusos de las compañías aéreas (y 2)

He tardado un poco más de lo esperado en redactar esta segunda parte de mi reflexión sobre cómo abusan de sus clientes las compañías aéreas, porque esperaba que se concretaran un poco más las “medidas extraordinarias” que están adoptando ante la subida del keroseno, un hecho que se deriva de la aventura mesiánica de dos ancianos; uno demenciado (Trump) y el otro (Netanyahu) en franca huida hacia adelante, para evitar que sus huesos artríticos acaben en una prisión de Tel Aviv. Y si en la anterior entrega, hablaba de qué manera Ryanair me dejó en tierra por comentar, así como al desgaire, a una de las azafatas del embarque, que trataban a los pasajeros como si fueran ganado, en esta ocasión voy a referirme un poco menos a una línea aérea concreta y sí comentar, de modo más general, los abusos que sufrimos los pasajeros de manera habitual, sin que apenas pueda uno hacer algo para defenderse.

Rememorar con nostalgia aquellos vuelos en los que podías elegir un asiento de fumador sería ocioso y hasta injusto. Como fumador civilizado comprendo que no se pueda imponer a los demás la tiranía del humo en espacios públicos cerrados. Hay que aguantarse las ganas, y ya está. No se hunde el mundo. Sin embargo, ese deterioro paulatino en las atenciones al cliente, coincide más o menos con la prohibición de fumar; es decir, viene ya de muy lejos. Primero desaparecieron aquellas bandejitas, aquellos refrescos, botellitas de vino o cerveza con que te obsequiaban unas amables (sí, antes eran todas amables) azafatas a poco de alcanzarse la altura y velocidad de crucero. Hace ya alguna década que otra que como no estés dispuesto a pagar (carísimo) por un triste sanwich de jamón y queso recauchutados y una mini lata de refresco, puedes llegar a tu destino con el estómago haciéndote chiribitas. Aquellas bandejitas son ahora un lujo de tercera, privilegio de la clase business, donde se acabó aquello de comer o cenar casi como en un buen restaurante. Hace años que no hago viajes de más de ocho horas y creo que en estos trayectos sí ofrecen algo al sufrido personal (seguramente el triste sandwich).

Otro aspecto que antes era obligatorio, y ahora parece ser optativo, es el de la amabilidad; tratar al cliente con exquisita educación. Y no exagero: ha de ser un trato exquisito, ya que el personal de vuelo está entrenado para dar órdenes contundentes que garanticen la seguridad del viaje y para ello deben aplicar aquello de “mano de hierro con guante de terciopelo”. Malas caras y salidas de tono deberían ser perseguidas de oficio (me refiero, claro, a las de los empleados) Antes te saludaban al entrar en la cabina y te decían adiós al salir. Ahora más y más depende del pie con el que se haya levantado el auxiliar de vuelo.

Pero para abusos, no se puede olvidar la penalización que aplican si quieres cambiar la fecha del billete o cancelarlo. Si pretendes hacerlo con una compañía de bajo coste (especialmente con Ryanair) es mejor olvidarlo, puesto que el cambio va a salir más caro que comprar uno nuevo. Iberia te castiga con 65 euros si quieres cambiarlo y no permite la cancelación. Y todo ello no sólo es un abuso, sino directamente un perjuicio ecónomico que equivale, casi, a meter la mano en la cartera del cliente. Lo justo sería, en mi opinión, que, como ocurre con las reservas de hotel, hubiera un periodo de cancelación o cambio sin coste alguno.

Podría seguir con los flagrantes abusos que cometen con lo que llaman “política de equipajes”: el precio de una plaza puede duplicarse se quieres facturar una maleta de 20K. Esto es algo que antes no sucedía; el billete incluia la facturación de una pieza de equipaje.

Como ocurre con la conocida historia de la rana que muere cocida, dándose apenas cuenta de su final cuando es ya demasiado tarde, han ido aumentando la temperatura (ergo, los abusos) poco a poco, sin prisas pero sin descanso, y nos hemos ido tragando sapos francamente indigestos.

Que una mindundi te deje en tierra porque no le gusta tu bigote, es la penúltima cosa que me quedaba por ver. Por que la última -aún inédita- será cuando nos dupliquen este verano el importe de los pasajes que ya habíamos comprado... Y todo ello por los barquitos que pasan o dejan de pasar por el estrecho de Ormuz.