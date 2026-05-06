‘El lector fiel’, de Max Seeck
|Novela llena de acción, misterio y esoterismo, salpicada con un romance que servirá de nexo entre la protagonista y su oscuro pasado
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Novela negra ambientada en Helsinki en la época actual. La inspectora Jessica Niemi, del departamento de homicidios de la policía de la ciudad, será la encargada de resolver un asesinato. Las únicas pistas con las que contará son los libros de Roger Koponen, un autor de best Seller, en cuyas novelas se basará el asesino para cometer sus atroces crímenes.
Jessica contará con la colaboración de Jusuf y de Mikael, compañeros del departamento. Juntos recorrerán la ciudad de Helsinki para evitar que el asesino lleve a cabo su próximo asesinato, pero éste siempre va un paso por delante y la investigación dará giros trepidantes e inesperados.
A todo ello se le unirán algunos aspectos personales de la vida de la protagonista que precipitarán los acontecimientos y flashbacks en la vida de la protagonista que acercarán al lector a un pasado turbio.
Una novela llena de acción, misterio y esoterismo, salpicada con un romance que servirá de nexo entre la protagonista y su oscuro pasado.
Todo ello hace que el lector esté enganchado desde la primera página esperando un nuevo giro de guión.
Como colofón reseñar que, próximamente, la novela será llevada a la pequeña pantalla como una adaptación para una serie de televisión.
Novela negra ambientada en Helsinki en la época actual. La inspectora Jessica Niemi, del departamento de homicidios de la policía de la ciudad, será la encargada de resolver un asesinato. Las únicas pistas con las que contará son los libros de Roger Koponen, un autor de best Seller, en cuyas novelas se basará el asesino para cometer sus atroces crímenes.
Ay señor, mi señor, ya no puedo comer tu pan. Ay señor, señor mío, que has dado todo este pobre, enferma y fermenta a oscuras con la nada...
José Antonio Cabello Pozo (1992, Cádiz) con pseudónimo Merath Kaiyo, poeta y novelista, ha sido finalista de los certámenes Crónicas Microvampíricas II, y de la cuarta edición del concurso Érase una vez Zaraletras. Es autor de la novela “Almaeclipse”, ganadora del Premio Internacional Roma ciudad eterna 2026, del poemario “La vida de un anónimo más” y coautor de las obras colectivas "El Bosque” y las “Utopías y Ventanas a un sueño".