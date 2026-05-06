La industria extractiva tras la Revolución Industrial

Se ofrece aquí una visión general del sector minero español, con especial atención al ámbito andaluz, con el objetivo de valorar su relevancia dentro del contexto económico nacional. Este análisis se sitúa en el marco cronológico de la Segunda Revolución Industrial (1850-1914), periodo caracterizado por profundas transformaciones en los ámbitos social, económico, tecnológico y político, que marcaron el desarrollo de los siglos XIX y XX.



Uno de los rasgos más significativos de esta etapa fue la incorporación de nuevas fuentes de energía, fundamentales para sostener el crecimiento industrial experimentado por numerosos países. En este sentido, recursos como el petróleo y la electricidad adquirieron un papel central debido a su capacidad para ser explotados a gran escala. No obstante, el carbón continuó desempeñando un papel esencial como fuente energética, constituyendo un indicador clave del grado de industrialización de las naciones a comienzos del siglo XX.

En el caso español, la actividad minera experimentó un notable auge durante buena parte del siglo XIX y el primer tercio del XX, impulsada tanto por iniciativas nacionales como por la inversión extranjera.

A partir de la década de 1860, la producción minera alcanzó niveles sin precedentes, dando lugar a un periodo conocido como el “Siglo Minero”. En este contexto, Andalucía se consolidó como una de las principales regiones productoras del país, destacando provincias como Huelva, Jaén, Almería y Granada. Sin embargo, este crecimiento se vio interrumpido en las décadas posteriores por diversas dificultades que provocaron fases de estancamiento, aunque en parte pudieron ser superadas.

Además de la explotación del carbón, la minería española destacó por su producción metalúrgica. Andalucía, gracias a la riqueza y diversidad de sus yacimientos, llegó a aportar cerca del 40 % de la producción nacional de minerales. Dentro de este panorama, adquirieron especial relevancia zonas como la cuenca del Guadiato o Villanueva del Río y Minas, cuya actividad, aunque secundaria en términos relativos, resultó significativa.

La singularidad del sector andaluz radicó especialmente en su producción de minerales metálicos, que alcanzó porcentajes muy elevados dentro del conjunto nacional, sobresaliendo el cobre y el plomo. Durante años, estos recursos procedentes del sur peninsular dominaron los mercados internacionales, influyendo de manera decisiva en la economía exportadora de la región.

Las provincias de Huelva, Sevilla y Almería destacaron por la explotación de menas polimetálicas, favorecida por la presencia de la Faja Pirítica Ibérica, considerada una de las mayores reservas europeas de sulfuros. Este desarrollo minero estuvo estrechamente vinculado al surgimiento de una industria metalúrgica inicial, con la creación de altos hornos y centros de fundición en enclaves como El Pedroso, el Guadiato o Riotinto.

A pesar de no situarse entre las principales áreas productoras, la provincia de Sevilla constituye un ejemplo significativo del impacto de la minería en el territorio. Las transformaciones derivadas de la actividad extractiva dejaron huellas visibles en el paisaje, la estructura demográfica y las dinámicas sociales, configurando comarcas que, tras el declive de la actividad, pasaron a ocupar un papel económico marginal.

El final del siglo XIX marcó el inicio de un periodo de decadencia para la minería andaluza, acentuado por factores como la crisis de 1898 y, posteriormente, por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Estas circunstancias afectaron negativamente tanto a la producción como al empleo en el sector.

En el caso de Sevilla, diversos estudios han señalado que el atraso en infraestructuras, la escasa cualificación de la mano de obra y la dependencia de técnicos extranjeros dificultaron el desarrollo industrial. Asimismo, la minería se enfrentó a problemas estructurales como la escasez de trabajadores, en parte debido a la preferencia de muchos jornaleros por las labores agrícolas, especialmente durante las campañas de cosecha.

Un ejemplo representativo de estas dificultades lo constituye la explotación de “La Reunión”, donde la falta de mano de obra y las condiciones sanitarias adversas fueron problemas recurrentes. Enfermedades como la fiebre tifoidea o el paludismo afectaron gravemente a la población minera, lo que obligó a las empresas a implementar medidas de mejora, como la construcción de viviendas, la creación de servicios médicos y educativos, o la introducción de políticas de saneamiento.

Estas iniciativas contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y reducir la incidencia de enfermedades, favoreciendo una cierta estabilidad laboral durante algunos años. Sin embargo, las condiciones de trabajo continuaron siendo duras y peligrosas. Los mineros desarrollaban su labor en entornos insalubres, con escasa ventilación, elevada humedad y temperaturas extremas, lo que incrementaba los riesgos para su salud.

Entre las enfermedades profesionales más frecuentes destacaron la anquilostomiasis y la silicosis. La primera, conocida como “anemia de los mineros”, alcanzó gran difusión en Europa y España, afectando a un porcentaje significativo de trabajadores. Su propagación estaba directamente relacionada con las deficientes condiciones higiénicas y laborales, que facilitaban la transmisión del parásito responsable.

En definitiva, el sector minero andaluz desempeñó un papel fundamental en el desarrollo económico español durante la Segunda Revolución Industrial, aunque estuvo marcado por fuertes contrastes entre crecimiento y crisis, así como por unas condiciones laborales que evidencian las limitaciones del proceso de industrialización en España.

La dificultad que implicaba abandonar el puesto de trabajo para atender necesidades fisiológicas favorecía prácticas poco higiénicas entre los mineros. En muchos casos, los trabajadores realizaban sus deposiciones en cavidades excavadas en las proximidades de las zonas de labor, lo que contribuía a la propagación de agentes patógenos, facilitando así la transmisión de determinadas infecciones parasitarias.

Entre las enfermedades más relevantes asociadas a la actividad minera destaca la silicosis, considerada una de las patologías profesionales más antiguas documentadas, con posibles antecedentes incluso en épocas prehistóricas. Esta afección se origina por la inhalación continuada de partículas de sílice o polvo de cuarzo, que afectan directamente al sistema respiratorio. La acumulación de estas partículas en los pulmones provoca procesos de fibrosis o la formación de nódulos, dificultando progresivamente la función respiratoria. En sus fases iniciales, la enfermedad se manifiesta mediante fatiga y disnea ante esfuerzos físicos, mientras que en estados avanzados puede derivar en complicaciones graves, como la tuberculosis.

La elevada incidencia de este tipo de patologías en las explotaciones mineras generó una creciente preocupación, reflejada en numerosos informes técnicos y documentos normativos de la época. Ejemplo de ello son documentos como los relativos a la acción social en las minas de “La Reunión” o el Anteproyecto del Reglamento de la Policía Minera y Metalúrgica, donde se recogen tanto las problemáticas detectadas como las primeras propuestas de intervención sanitaria y preventiva. A estas enfermedades profesionales se sumaron otras de carácter epidémico, como la viruela, cuya propagación obligó a las autoridades a adoptar medidas preventivas. En este contexto, organismos sanitarios recomendaron la vacunación del personal minero y de sus familias, con el fin de frenar la expansión de la enfermedad.

Por otro lado, los riesgos laborales en la minería no se limitaban al ámbito sanitario, sino que incluían también numerosos peligros de carácter físico. Estos podían derivarse tanto de errores humanos —como la manipulación inadecuada de maquinaria o materiales— como de factores naturales propios del entorno minero. Entre los accidentes más frecuentes se encontraban los derrumbes, desprendimientos, acumulaciones de gases nocivos, explosiones de grisú o incidentes relacionados con productos químicos, muchos de los cuales tenían consecuencias graves o mortales.

La magnitud de estos riesgos queda reflejada en los registros documentales elaborados por las explotaciones, especialmente en los apartados dedicados a las “desgracias personales ocurridas”. Estos informes permitían cuantificar los accidentes, analizar sus causas y evaluar el grado de seguridad existente en las minas.

Ante esta situación, la Dirección General de Minas, junto con otros organismos, comenzó a reconocer la gravedad de las condiciones laborales del sector, promoviendo progresivamente medidas destinadas a su mejora. Un paso decisivo en este proceso fue la promulgación del Reglamento de Policía Minera en 1897, que introdujo criterios normativos orientados a la prevención de riesgos.

Este reglamento estableció la necesidad de mecanismos de inspección y vigilancia, así como la regulación de aspectos relacionados con la seguridad e higiene en las explotaciones. Asimismo, impulsó la creación de figuras responsables de supervisar el cumplimiento de las normas, como los capataces, y sentó las bases de lo que posteriormente evolucionaría hacia sistemas más complejos de prevención laboral.

En materia de salud, se obligó a las empresas a disponer de medios de asistencia sanitaria, incluyendo personal médico, botiquines y formación básica en primeros auxilios. Además, se promovió la integración de la prevención en la organización del trabajo, asignando responsabilidades tanto a la administración como a los distintos niveles de gestión de las explotaciones.

Ya en el siglo XX, estas iniciativas se vieron reforzadas por nuevas normativas que consolidaron la importancia de la seguridad laboral en el sector minero. Entre las medidas adoptadas destacan la evaluación sistemática de riesgos, la obligatoriedad de comunicar accidentes, la formación del personal y la implantación de planes de emergencia.

Paralelamente, se desarrollaron iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, como la creación de infraestructuras asistenciales en las proximidades de las minas. La construcción de hospitales, economatos y otros servicios básicos respondió a la necesidad de atender a una población laboral expuesta a condiciones especialmente adversas, contribuyendo así a una mejora progresiva de su bienestar.

En conjunto, estas actuaciones reflejan un proceso gradual de toma de conciencia sobre los riesgos inherentes a la minería y la necesidad de establecer medidas que garantizaran, al menos, unas condiciones mínimas de seguridad y salud para los trabajadores del sector.

La documentación conservada constituye una valiosa fuente para el ejercicio de la memoria histórica, permitiendo reconstruir el complejo y, en muchos casos, dramático recorrido de la prevención de riesgos laborales. A través de estos testimonios se evidencian las duras condiciones a las que estuvieron expuestos los trabajadores, así como la lenta evolución de las medidas destinadas a garantizar su seguridad.

En la actualidad, el concepto de trabajo seguro se fundamenta en una perspectiva integral de la salud, entendida no únicamente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, social y mental. Esta concepción implica considerar de manera conjunta las condiciones laborales, el entorno de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores.

En este sentido, el análisis histórico del sector minero y de sus condiciones laborales permite valorar los avances alcanzados en materia de prevención, al tiempo que invita a reflexionar sobre los retos aún presentes. Así, el recuerdo de estas experiencias no solo adquiere un carácter conmemorativo, sino que también actúa como referente para orientar las prácticas actuales y futuras en el ámbito de la seguridad laboral.