El misticismo es el antídoto para nuestros problemas

Videojuegos, redes sociales e Internet, streaming y series, alcohol y drogas, juego patológico (apuestas), compras compulsivas o adicción al trabajo, creación artística, turismo y naturaleza, distancia emocional y silencio, fantasía, sueño excesivo, humor y drama, búsqueda de la soledad… El hombre utiliza diversas herramientas y comportamientos para evadirse de la realidad, buscando refugio en mundos alternativos, ya sean físicos o digitales, para manejar el estrés, la angustia existencial o simplemente por entretenimiento.

Los factores que provocan el "hundimiento" o la destrucción del ser humano pueden analizarse desde diversas perspectivas, abarcando desde aspectos morales y existenciales hasta hábitos de salud y factores psicológicos:” Vulnerabilidad emocional, complejo de inferioridad, justificación moral y desplazamiento de la responsabilidad, negativismo y egoísmo, malos hábitos de vida, consumo de sustancias, entorno familiar adverso, falta de empatía y compasión”. Mucha gente cree que el misticismo es para gente que se va del mundo, pero es todo lo contrario. Lo que busca el místico es comprenderlo, y para ello necesita enraizarse en él. Lo que acabo de detallar más arriba sería todo aquello que nos aleja del mundo y lo que nos entierra. Pues bien, el misticismo es la vacuna para todo ello, ya que el místico no se deja arrastrar por las mareas humanas: ni para bien ni para mal porque comprende. Y el hecho palpable que lo confirma, es que el misticismo de todas las religiones y filosofías dicen lo mismo en cuanto al hombre se refiere.

Mientras que las religiones ponen el acento en lo que nos hace diferentes: atuendos, ritos, creencias, dogmas, imágenes, símbolos…