El misticismo es el antídoto para nuestros problemas
|Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza
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Videojuegos, redes sociales e Internet, streaming y series, alcohol y drogas, juego patológico (apuestas), compras compulsivas o adicción al trabajo, creación artística, turismo y naturaleza, distancia emocional y silencio, fantasía, sueño excesivo, humor y drama, búsqueda de la soledad… El hombre utiliza diversas herramientas y comportamientos para evadirse de la realidad, buscando refugio en mundos alternativos, ya sean físicos o digitales, para manejar el estrés, la angustia existencial o simplemente por entretenimiento.
Los factores que provocan el "hundimiento" o la destrucción del ser humano pueden analizarse desde diversas perspectivas, abarcando desde aspectos morales y existenciales hasta hábitos de salud y factores psicológicos:” Vulnerabilidad emocional, complejo de inferioridad, justificación moral y desplazamiento de la responsabilidad, negativismo y egoísmo, malos hábitos de vida, consumo de sustancias, entorno familiar adverso, falta de empatía y compasión”. Mucha gente cree que el misticismo es para gente que se va del mundo, pero es todo lo contrario. Lo que busca el místico es comprenderlo, y para ello necesita enraizarse en él. Lo que acabo de detallar más arriba sería todo aquello que nos aleja del mundo y lo que nos entierra. Pues bien, el misticismo es la vacuna
para todo ello, ya que el místico no se deja arrastrar por las mareas humanas: ni para bien ni para mal porque comprende. Y el hecho palpable que lo confirma, es que el misticismo de todas las religiones y filosofías dicen lo mismo en cuanto al hombre se refiere.
Mientras que las religiones ponen el acento en lo que nos hace diferentes: atuendos, ritos, creencias, dogmas, imágenes, símbolos…
Ya miente hasta el apuntador, mala costumbre que hemos aprendido del sanchismo dirigido por el presidente «Cum fraude». Mintieron el propio galgo de Paiporta y el conocido avestruz de adamuz, aunque en su tierra ya es el innombrable y responde al apelativo de «asesino de Adamuz» como no podía ser de otra manera. Mentir y mentir. Bulos y bulos. Fango y fango, ¿será por eso por lo que a la residencia del presidente se la conoce como «Moncloaca», en vez de Moncloa?
Si el artículo anterior despejaba el terreno —lo que el perdón no es—, este entra en lo que sí es. Y conviene advertirlo desde el principio: es más incómodo. Porque entender lo que no es el perdón produce alivio. Entender lo que sí es produce vértigo.
He tardado un poco más de lo esperado en redactar esta segunda parte sobre cómo abusan de sus clientes las compañías aéreas, porque esperaba que se concretaran un poco más las “medidas extraordinarias” que están adoptando ante la subida del keroseno, un hecho que se deriva de la aventura mesiánica de dos ancianos; uno demenciado (Trump) y el otro (Netanyahu) en franca huida hacia adelante, para evitar que sus huesos artríticos acaben en una prisión de Tel Aviv.