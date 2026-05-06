​Mayo y la Virgen María

Mayo es el mes en el que por excelencia se muestra el esplendor y la exuberancia de la primavera y es ello, tal vez, por lo que de manera particular está dedicado a la Virgen María; todo tipo de devociones marianas populares se muestran en estos días: rosario de la aurora, romerías, visitas a las ermitas, novenas…. Y es que la Virgen se lo merece.

Hemos vivido el tiempo de Navidad y también el tiempo de Pasión: en el primero contemplábamos los belenes en los que María ocupaba un lugar privilegiado, en muchos casos con el Niño en su regazo; en la Pasión admirábamos los pasos de Cristo doliente, generalmente seguidos de una Virgen Dolorosa. Ella siempre fiel tras la figura de Jesús en los momentos de alegre fervor y en los momentos de mayor dolor y sufrimiento.

Y esta es la vivencia ejemplar de la siempre Virgen: su fidelidad, su ejemplar fidelidad, su adhesión firme y constante a la Voluntad de Dios. Momentos los del nacimiento y de la pasión de su divino Hijo en los que el gozo y el dolor se hacen patentes y significativos, y que María vivió con singular y modélica devoción y perfección.

Esa fidelidad, lealtad y observancia de la fe que uno debe a otro y esa puntualidad y exactitud en la ejecución de un deber u obligación son muestras de la enseñanza que María nos ha transmitido para que también nosotros, con la gracia de Dios, las llevemos a cabo en nuestro peregrinar por esta tierra, la misma que Ella pisó, camino del fin sobrenatural que Dios le había mostrado; de igual manera que a cada uno de nosotros, a cada hombre y a cada mujer, nos ha ayudado a descubrir con clara visibilidad nuestro ideal de santidad.