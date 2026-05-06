Mayo y la Virgen María
|Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid
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Mayo es el mes en el que por excelencia se muestra el esplendor y la exuberancia de la primavera y es ello, tal vez, por lo que de manera particular está dedicado a la Virgen María; todo tipo de devociones marianas populares se muestran en estos días: rosario de la aurora, romerías, visitas a las ermitas, novenas…. Y es que la Virgen se lo merece.
Hemos vivido el tiempo de Navidad y también el tiempo de Pasión: en el primero contemplábamos los belenes en los que María ocupaba un lugar privilegiado, en muchos casos con el Niño en su regazo; en la Pasión admirábamos los pasos de Cristo doliente, generalmente seguidos de una Virgen Dolorosa. Ella siempre fiel tras la figura de Jesús en los momentos de alegre fervor y en los momentos de mayor dolor y sufrimiento.
Y esta es la vivencia ejemplar de la siempre Virgen: su fidelidad, su ejemplar fidelidad, su adhesión firme y constante a la Voluntad de Dios. Momentos los del nacimiento y de la pasión de su divino Hijo en los que el gozo y el dolor se hacen patentes y significativos, y que María vivió con singular y modélica devoción y perfección.
Esa fidelidad, lealtad y observancia de la fe que uno debe a otro y esa puntualidad y exactitud en la ejecución de un deber u obligación son muestras de la enseñanza que María nos ha transmitido para que también nosotros, con la gracia de Dios, las llevemos a cabo en nuestro peregrinar por esta tierra, la misma que Ella pisó, camino del fin sobrenatural que Dios le había mostrado; de igual manera que a cada uno de nosotros, a cada hombre y a cada mujer, nos ha ayudado a descubrir con clara visibilidad nuestro ideal de santidad.
Ya miente hasta el apuntador, mala costumbre que hemos aprendido del sanchismo dirigido por el presidente «Cum fraude». Mintieron el propio galgo de Paiporta y el conocido avestruz de adamuz, aunque en su tierra ya es el innombrable y responde al apelativo de «asesino de Adamuz» como no podía ser de otra manera. Mentir y mentir. Bulos y bulos. Fango y fango, ¿será por eso por lo que a la residencia del presidente se la conoce como «Moncloaca», en vez de Moncloa?
Si el artículo anterior despejaba el terreno —lo que el perdón no es—, este entra en lo que sí es. Y conviene advertirlo desde el principio: es más incómodo. Porque entender lo que no es el perdón produce alivio. Entender lo que sí es produce vértigo.
He tardado un poco más de lo esperado en redactar esta segunda parte sobre cómo abusan de sus clientes las compañías aéreas, porque esperaba que se concretaran un poco más las “medidas extraordinarias” que están adoptando ante la subida del keroseno, un hecho que se deriva de la aventura mesiánica de dos ancianos; uno demenciado (Trump) y el otro (Netanyahu) en franca huida hacia adelante, para evitar que sus huesos artríticos acaben en una prisión de Tel Aviv.