Una cocina sana… sí es mi nueva aula

No paraba de frotarme los ojos al leer la reflexión de la consejera de Educación Begoña Pedrosa: “El criterio precio deja de ser dominante, dando mayor peso al valor global del servicio: calidad alimentaria, sostenibilidad, compromiso social y capacidad de respuesta a las necesidades del alumnado”.

Nunca es tarde comprometerse si mereció la pena, y este que es de “compromiso social” a una vieja reivindicación que parecía caído en saco roto, lo merece de verdad.

Progreso social a partir del Plan Estratégico Hezkuntza Eraiki 2030 del Departamento de Educación. Con más “compromiso social” para los otros cuatro temas fundamentales Euskadi se acercaría a estándares elevados para alcanzar un hábitat escolar sano.

Sobre este que nos ocupa, destacar los dos alimentos que mas consumen los escolares: el pan y el agua. Si por una parte cada vez es más común la hinchazón y obesidad también en escolares, y por otra, el 95% del pan es ultrapocesado con harinas y aceites refinados, aditivos y adictivos (azúcar) añadidos. En base a esa relación causa/efecto….¿han dado al pan y edulcorantes su rango de importancia?

Sumar visiones para la toma de decisiones de alcance europeo, mejoraría el ambiente escolar, al: sustituir el router-wiffi inalámbrico por cableado, crear un software libre y código abierto para internet, desdigitalizar las aulas volviendo al cuaderno, libro y apuntes, y cuestionar si el suscitar dudas de disforia de género a todo el aula, no genera mayor desconfianza en quienes ni se lo planteaban ni lo manifestaban sobre su sexo originario. Lo único que han conseguido es que el tema sexual y su operatividad para la búsqueda del deleite, se haya monopolizado en las conversaciones infantiles hasta la perversión…y si hay perversión en menores es que hay pervertidores de menores...y esto es un delito desde lo institucional, ya que esta “cultura” y la de los no binarios, está promovida por los gobiernos autónomos. Si fuimos los últimos en “prohibir” el flúor en el agua para ganar salud…….en esto quedamos solos en la cola.

A pesar de que el consumo de agua del grifo es muy común en los escolares, de la misma manera que con el pan, se deduce que su salud depende de los componentes del agua. Con la mejor intención y desde “evidencias científicas” el Gobierno Vasco emitió el Decreto 49/1988 por el cual se obligaba a añadir flúor al agua en la CAPV. Después de que el resto de Europa abandonó está práctica al prohibir hasta en chicles y pastas dentales en Países Bajos, en enero de 2021 el GV pedía a las Mancomunidades desde la prensa, que dejen de añadir flúor al agua. Entiendo que en temas de salud, un decreto se anula con otro decreto……así, fluorar el agua del grifo no está prohibido en Euskadi.

Siendo el de mayor consumo en equivalencia al de mayor contenido en el organismo humano (hasta el 75% en niños), es el alimento básico e indispensable del cual menos información tenemos. De la calidad del agua del grifo sabemos que en Euskadi siguen potabilizando con hipoclorito sódico (lejía), cuando en algún país europeo y Andorra como alguna ciudad en España lo hacen con clorito sódico u ozono…...que aportan salud. Todos potabilizan igual, pero según con cual se opere, perjudica o beneficia a la salud, y aquí sería bueno escuchar al consejero de salud Alberto Martínez: “El criterio precio deja de ser dominante, dando mayor peso al valor global del servicio: calidad alimentaria, sostenibilidad, compromiso social y capacidad de respuesta a las necesidades del alumnado”…...y está vieja reivindicación….¿en qué saco la guardan?

Siendo el agua un bien universal y patrimonio humano con acceso en igualdad desde la Ley Natural, está muy lejos de ser declarada por la Unesco: “Patrimonio de la Humanidad”, en razón a que hoy en día los grandes acuíferos mundiales para comercio del agua envasada están monopolizados por cinco grandes multinacionales, por lo cual y en base a su influencia institucional, actúan con tal opacidad corporativa que no hay garantías de que los aditivos que contiene no perjudiquen a nuestra salud.

Esto también influye en el rendimiento escolar de nuestros niños y adolescentes, pero así como con el pan y otros sí, con el agua lo tienen aún difícil en el comedor escolar.

¿Cómo resolver ese “otros” en el aula escolar cuando progresivamente y ya desde primaria se les motiva más por lo audiovisual que por la expresión oral, artística, filosófica y espiritual? Se les enseña muchas cosas, menos a pensar para preguntar sobre nuestro propósito de vida, y una vida sin propósito….es un pasatiempos sin vida.

El Gobierno Vasco se inicia con una inversión de 156,80 millones: “Seguir ampliando la red de comedores con cocina propia en los centros….integrando el servicio de comedor como parte del modelo educativo y no solo como una prestación complementaria”. Tan solo falta que, al igual que hoy para una alimentación sana, algún día les importe igual para las otras cuatro mejoras y comiencen a invertir en ellas como ya hicieron países de la UE que cuentan con cocina integrada en el centro escolar desde el siglo pasado.

Francia en 2010 destinó 174 millones a reemplazar la red inalámbrica wiffi por fibra óptica y cableado. En 2019 Alemania prohibió el uso de las plataformas Google, Apple y Microsoft en centros educativos, y en algunas ikastolas de Iparralde cambiaron por el software libre Txiki Linux. Después de 15 años y tras una caída histórica en la comprensión lectora, el gobierno de Suecia en 2024invirtió 100 millones de dólares para desdigitalizar las aulas:“La ciencia segunda, porque el cerebro de los jóvenes necesita la `fricción´ del papel para aprender." En 2024 el gobierno de Reino Unido cambió su línea de actuación, al hacer suyo un “Informe Cass” desfavorable en lo médico, psicosocial, fisiológico y por el progresivo incremento de cáncer infantil y disfunción hepática. Alarmados ante el elevado índice de suicidio infantil y pérdida de calidad y esperanza de vida, han apostado a favor del acompañamiento psicológico en exclusiva: “El Gobierno británico prohibió la enseñanza de temas de transgenerismo y género en todas las escuelas, eventos de ocio y campamentos de verano. “Sólo se podrá dar educación sexual a partir de los 9 años y la decisión de asistir o no corresponde a los padres” ……afirmaba el Premier británico añadiendo: ”El sexo y educación sexual no puede basarse en la ideología de género. El concepto de identidad de género es `una teoría controvertida´ y no debe enseñarse en las escuelas, donde sólo hay que impartir contenidos con fundamento científico y para ello editamos una nueva guía, cerrando toda la información anterior”.

Todo lo referido a la falta de progreso en la salud física, mental y espiritual, como lo derivado de ello a la vista de carencias afectivas, sensitivas, expresivas, formativo-educativas manifestadas por nuestros niños, están publicados en esta misma prensa como censurados en otra. Datos precisos para estudio comparativo con otros países de la OCDE, que por su silencio parece que tampoco interesa a la gran mayoría ciudadana.

La causa de fracaso, abandono escolar y pesimismo vital como consecuencia, deriva de devaluar hasta atrofiar la potencialidad cognitiva de nuestros niños. No priorizar el ensayo en motivar hábitos para la creación del pensamiento desde esa “herramienta” natural como fuente autoselectiva que hace nacer la buena idea y pasarla a palabra, es lo que impide expresar con lucidez lo comprendido de la lectura de textos escritos…

La nutrición afectiva (afectosexual a otra edad) para progreso en la comunicación, se da a través de la espiritualidad con base en la inteligencia humana. Hoy se confía a una inteligencia artificial aparentemente amable y creativa… cuando no pasa de ser altavoz de un oscuro, decorado y rebosante tonel informativo para ser fuente de deformación cognitiva, herramienta para suplantación y arma de hibridación: realidad-espejismo.

Si con el Covid-19 y el confinamiento global se dio la mayor pandemia de incertidumbre (inicialmente) en la historia conocida, con una IA, (creada como arma más que como herramienta) útil para unos y entretenimiento para otros,entre quienes atravesemos el umbral del hartazgo digital, se podría dar y en un tiempo récord,la mayor pandemia de desconfianza que nos llevaría al aislamiento desde el…..….”no quiero saber nada”.

En un mundo donde la pandemia de mentira, eternamente la siembran desde instituciones públicas políticas, científicas y académicas más decisivas, creadas y bien costeadas en desigualdad contributiva para progreso en igualdad en la humanidad…….. cambiar el mundo amigo Sancho, no es locura ni utopía.....sino Justicia.

¡ Cómo cambiaría la vida -también en ellos- si de verdad apostaran por la Salud y la Educación !….ambas hijas de la Verdad…..nacidas de la Libertad.