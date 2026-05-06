En mayo, corren más los galgos

Son contadas las ocasiones en que el señor Sordo y el que no se quita el fular ni para dormir, santo y seña del sindicalismo de este país, se dejan ver a pie de obra de la mano de sus representados. Pues resulta que han cambiado el sarao de vino español y punta en blanco por un hueco detrás de la pancarta, donde simularon desfacer entuertos laborales como corresponde cada primero de mayo.

Cabría esperar de los líderes de UGT y CCOO -que se pasean por las alfombras rojas con el desparpajo de una figura del star system- que hicieran un poco de sí mismos, llamaran a las cosas por su nombre y trataran a calzón quitado los problemas que verdaderamente preocupan al currante español y al que quiere serlo algún día: el paro, el deterioro, la precariedad, el absentismo, la huelga en la Sanidad Pública, el ninguneo a los autónomos, el atropello del sector agrario y otros etcéteras; sin embargo, dedicaron la sesión vermú a hacer campaña de cara a las elecciones andaluzas y ocuparse de temas que poco o nada tienen que ver con el mundo del trabajo. Y así, Sacco y Vanzetti se dieron un baño de masas, globitos y banderas palestinas y dejaron sendos discursos para la posteridad. Uno aseguró que los Estados Unidos pretenden fragmentar Europa a través de las nuevas formas de extrema derecha y el otro, arrastrado de los pelos por el calor del momento, dijo: “Cualquiera está expuesto a que una mañana se levante el nuevo emperador del planeta y decida que somos ojeto de su necesidad”. Como comprenderán, yo quedé preocupadísimo y pensando que ese ojeto bien merecía un expediente inmediato por parte de la RAE. También se me ocurrió que en las altas esferas de nuestra querida patria se suelen confundir los huevos -que se cotizan como el oro, por cierto- con el acto de comer trigo. Y en ese plan.