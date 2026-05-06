​Integración de migrantes

La población migrante, sin tener en cuenta a los que ya han conseguido la nacionalidad, representa en este momento el 23 por ciento de los trabajadores y el 18 por ciento del total de los que vivimos en España. El que se conoce como efecto “llamada” está provocado porque nuestro país demanda mano de obra, ofrece trabajo.





Todas estas cifras, todas estas personas, suponen, ciertamente, un reto para la integración. El grupo mayoritario está formado por migrantes latinoamericanos y eso facilita las cosas. La integración se hace posible con políticas sociales que eviten bolsas de pobreza o barrios condenados a la marginación como los que existen en las afueras de algunas ciudades europeas.





Los migrantes ya están aquí y van a seguir viniendo. Si los discriminamos a la hora de darles ayudas no solo cometemos una injusticia y una ilegalidad, sino que hacemos mucho más difícil la integración.