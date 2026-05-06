Queremos sacerdotes, no funcionarios
|Jaime Fomperosa Aparicio, Santander
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Los fieles queremos que nos hablen de Dios, de la gracia, de la gloria, de la santidad, del valor del sufrimiento, del perdón de Dios que nos ofrece a su Único Hijo como Victima por nuestros pecados.
De los dolores de la Santísima Virgen sola al pie de la Cruz. Los fieles estamos hartos de tanta palabrería vana, de tanta fraternidad y de tanta hermandad, pues si Dios no está allí, solo son palabras vacías. Ya está bien, que vayas al templo para recuperar ánimo ante tanta maldad y salgas deprimido. Queremos sacerdotes santos, no funcionarios.
Los fieles queremos que nos hablen de Dios, de la gracia, de la gloria, de la santidad, del valor del sufrimiento, del perdón de Dios que nos ofrece a su Único Hijo como Victima por nuestros pecados.
El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos abrió una ventana de oportunidad para el campo opositor de tomar el poder en Venezuela. La oposición radical, encabezada por Machado, podría aprovechar esa ventana para desatar provocaciones, simular delitos por parte del gobierno venezolano y emplear otros métodos de propaganda negra.
Estamos en un momento en el que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una herramienta cotidiana. Está en nuestras manos, en nuestros teléfonos, en nuestras decisiones diarias. Nos asiste, nos facilita la vida. Pero junto a ese avance, ha emergido una pregunta incómoda que no podemos seguir aplazando, ¿Qué ocurre cuando la inteligencia avanza más rápido que la conciencia?