Opinión
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​Queremos sacerdotes, no funcionarios

Jaime Fomperosa Aparicio, Santander
Lectores
miércoles, 6 de mayo de 2026, 09:35 h (CET)

Los fieles queremos que nos hablen de Dios, de la gracia, de la gloria, de la santidad, del valor del sufrimiento, del perdón de Dios que nos ofrece a su Único Hijo como Victima por nuestros pecados.


De los dolores de la Santísima Virgen sola al pie de la Cruz. Los fieles estamos hartos de tanta palabrería vana, de tanta fraternidad y de tanta hermandad, pues si Dios no está allí, solo son palabras vacías. Ya está bien, que vayas al templo para recuperar ánimo ante tanta maldad y salgas deprimido. Queremos sacerdotes santos, no funcionarios.



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