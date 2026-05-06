La democratización del sector turístico: cómo la comparación integral está cambiando el ahorro de las familias españolas



En 2025, España batió récords turísticos al recibir aproximadamente 97 millones de visitantes internacionales, lo que ha contribuido a una mayor fragmentación de la oferta turística en el país (Idealista).

A medida que los precios turísticos siguen subiendo en toda España, los hogares se ven obligados a navegar un mercado fragmentado y poco transparente. Para las familias españolas, esta complejidad se traduce directamente en mayores costes de viaje y en más tiempo invertido comparando opciones.

La llamada “democratización” del turismo no tiene tanto que ver con políticas públicas, sino con dotar a las familias de herramientas que les permitan reducir sus gastos en viajes.

Cómo la fragmentación de la oferta turística confunde a los consumidores

La oferta turística en España está altamente fragmentada, con una enorme variedad de apartamentos independientes, B&B, hoteles boutique y grandes cadenas hoteleras.

El problema no es tanto la falta de oferta (aunque la inflación en zonas turísticas está dificultando el acceso para muchas familias), sino que esa oferta está dispersa en demasiados canales.

Esto genera confusión: una familia puede ver un precio atractivo en un hotel, pero acabar pagando extras por desayuno, aparcamiento o estancia de menores. O un apartamento puede parecer más barato por noche, pero incluir costes adicionales como limpieza, fianza o políticas de cancelación más restrictivas.

El problema de la fragmentación y la inflación

Los datos confirman que el mercado está realmente fragmentado:

En el segmento de alojamientos no hoteleros en España, el 52,1% de las pernoctaciones en 2025 se realizaron en apartamentos turísticos, el 34,0% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1% en albergues.

El sector hotelero sigue siendo muy relevante y rentable, con un aumento medio del Índice de Precios Hoteleros del 5,1% en 2025 y un ADR medio de 127,70 €.

El turismo en España también está experimentando una inflación elevada, aunque en moderación. Se prevé que el gasto medio por visitante alcance los 1.400 € en 2025, un 3,2% más que en 2024. Impulsado por un incremento del 24% en los costes de alojamiento desde 2019, la inflación de los servicios turísticos ronda el 21% en ese mismo periodo, contribuyendo a ingresos récord (CaixaBank Research).

El mercado turístico es cada vez más opaco en lo que realmente importa: el coste total del viaje, un factor clave para el presupuesto familiar y para lograr ahorro en las reservas.

Cómo la comparación integral está cambiando el ahorro de las familias españolas

La fragmentación incrementa los costes de búsqueda para las familias, pero las herramientas globales están devolviendo el control al usuario. En un mercado donde el precio de una misma habitación puede variar notablemente según la plataforma, la transparencia es fundamental.

Plataformas como cozycozy permiten ver todas las opciones disponibles sin sesgos comerciales, facilitando decisiones basadas en el ahorro real y la eficiencia.

Cómo funcionan las herramientas de comparación integral para el ahorro familiar

La comparación integral está transformando la forma en que los hogares planifican sus viajes, haciendo más visible el coste total y aumentando las oportunidades de ahorro. Hoy en día, el ahorro se consigue comparando: -Hoteles frente a apartamentos según el tamaño de la familia -Alojamientos en el centro frente a zonas periféricas (incluyendo el coste del transporte) -Reserva directa frente a plataformas OTA -Temporada alta frente a media o baja -Tipos de pensión: solo alojamiento, desayuno incluido, media pensión -Flexibilidad de cancelación, que tiene un valor económico para familias con planes inciertos

El turismo internacional creció un 3,2% entre 2024 y 2025, mientras que el gasto de los visitantes internacionales aumentó un 6,8% hasta alcanzar los 134.700 millones de euros (Idealista). España se consolida así como uno de los principales mercados turísticos de Europa, solo por detrás de Francia.

Este aumento de la demanda ayuda a entender por qué el control de los precios es cada vez más importante para los hogares nacionales. Las familias están reduciendo activamente sus gastos aprovechando las diferencias de precio entre plataformas mediante la comparación integral, y así pueden permitirse viajes que realmente aportan bienestar y calidad de vida.

La democratización del sector turístico en España

La democratización del turismo en España está reduciendo la asimetría de precios y dando a los hogares un mayor control sobre su gasto en viajes. Las herramientas digitales, la diversificación de alojamientos, las opiniones transparentes y las políticas públicas están rebajando las barreras de acceso.

El modelo tradicional concentraba el poder en proveedores e intermediarios. El nuevo modelo, al menos en teoría, otorga al consumidor más capacidad para descubrir precios, elegir productos y decidir destinos.

La estrategia oficial España Turismo 2030 plantea el turismo como una actividad al servicio de residentes, trabajadores y visitantes, y pone el foco en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como en la innovación y la digitalización. Una señal clara de que España busca reequilibrar el turismo en favor de sus propios ciudadanos.

La comparación integral y esta progresiva democratización están generando cambios positivos en el ahorro y en la accesibilidad de los viajes para las familias españolas. Durante mucho tiempo, el sector ha estado centrado principalmente en el turismo internacional, por lo que resulta significativo ver cómo el enfoque empieza a desplazarse hacia las necesidades del mercado nacional.