Editorial Caligrama publica 'Relatos desde la periferia', la nueva obra de Paula B. Álvarez Díez

Editorial Caligrama anuncia el nuevo lanzamiento de la autora Paula B. Álvarez Díez 'Relatos desde la periferia', una propuesta literaria que reúne cuatro relatos y nueve fragmentos poéticos organizados bajo una misma intención narrativa.

La obra presenta una estructura progresiva que acompaña al lector en un cambio de tono y mirada. Comienza con dos relatos que presentan un tono crudo, crítico y directo, donde la autora aborda realidades incómodas con una voz firme y sin concesiones. A continuación, hay un tercer relato en el que se introduce un enfoque más realista y actúa como transición hacia el tramo final. Es ahí donde el libro finaliza con fragmentos poéticos y un último relato de carácter simbólico.

En 'Relatos desde la periferia', Paula B. Álvarez Díez propone un recorrido del libro que evoluciona de lo explícito a una expresión más sugerida, construyendo una obra que invita al lector en la interpretación de los textos. La combinación de géneros y la progresión estructural refuerzan una experiencia de lectura dinámica, en la que cada pieza contribuye a un conjunto coherente y fragmentado.

Ya a la venta en todas las grandes plataformas.

La autora

Nacida en Benidorm el 8 de enero de 1994. Es graduada en Humanidades por la Universidad de Alicante, en la que actualmente cursa el máster en Estudios Literarios. A los quince años le diagnosticaron una enfermedad rara, Síndrome de Cobb, y desde entonces tanto la escritura como la lectura han formado, necesariamente, parte de su terapia.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

