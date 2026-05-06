Cómo hemos pasado de pedir consejo en casa o a los amigos a buscar respuestas en internet

Hubo un tiempo en el que las dudas más íntimas y decisiones clave eran cocinadas a fuego lento dentro de un espacio cerrado, tal como la habitación de un hogar. El consejo era recibido de un padre, una madre, del abuelo o hasta de un amigo de la infancia que nos conocía mejor que a nosotros mismos. Pero, en España, ahora esta conexión emocional se ha transformado.

La digitalización ha convertido la mesa de la cocina en una pantalla de un dispositivo inteligente, y el mensaje de un confidente en un especie de algoritmo de búsqueda. No quiere decir que ya no confiemos en los nuestros, sino que ahora existe en la tecnología un refugio de anonimato e inmediatez que no habríamos imaginado jamás.

El confesionario a la barra del buscador en google, un cambio de paradigma

A comienzos del año 2000, ir a Google para encontrar una solución a un conflicto existencial era algo inimaginable. Ahora, es una cuestión cotidiana, casi automática. Las charlas en la sobremesa en las que había que mencionar un problema laboral o una pérdida amorosa han sido desplazadas por la tecnología.

Las personas prefieren la neutralidad de un dispositivo inteligente que el juicio humano, por más amoroso que sea de alguien cercano. Este ecosistema de respuestas inmediatas ha generado espacios como el Tarot Amigo , en el que la mayoría de los usuarios españoles encuentran una segunda opción o guía lejos de su círculo social para tratar temas que generan angustia.

La paradoja del exceso de información y la soledad digital

Aunque el tener conocimiento de las soluciones a los problemas está a un clic de distancia, la sensación de incertidumbre no ha desaparecido; de hecho, ha aumentado. Anteriormente, el consejo era la única alternativa y estaba basada en la experiencia de quien nos aprecia. Ahora, la parálisis por análisis es el gran reto.

La abundancia de información significa que hay que aplicar filtros personalizados para encontrar soluciones a nuestros conflictos personales. Se trata de una tarea agotadora que normalmente nos regresa al mismo punto de partida: hace falta una voz que organice el caos.

La IA como confidente algorítmico

En los últimos años, sobre todo a inicio de 2026, la tendencia ha cambiado de forma importante. Ahora no buscamos solamente foros o artículos; también tratamos de hablar con la inteligencia artificial. Para la mayoría de los jóvenes en Barcelona o Madrid, es más sencillo confesar un temor a un chatbot que a un amigo o hermano.

La inteligencia artificial no juzga, tampoco se cansa y está allí las 24 horas del día. Es un fenómeno que ha generado la “soledad acompañada”, en el que la interacción humana ha sido reemplazada por un algoritmo de procesamiento de datos. Pero lo que las personas realmente quieren es lo mismo: validación emocional, algo que la tecnología, por más avanzada que sea, no puede conceder.

El precio del anonimato en una sociedad hiperconectada

¿Por qué es cada vez más complicado preguntar en casa? La respuesta es posiblemente porque el ambiente familiar está cargado con una etiqueta: eres el despistado, responsable o el que atrae problemas. El internet no brinda este tipo de respuestas, lo que concede un lujo que un ser humano no da y, desde el anonimato, es posible preguntarle cosas absurdas, tal vez una duda inquietante en lo más profundo de nuestro ser sin tener consecuencias reales.

Este cambio es el reflejo de una sociedad que aprecia la privacidad en momentos de angustia, a pesar de que tenga que compartirlas con el buscador de Google. La consulta online es la nueva sobremesa de la cocina, aunque con las persianas siempre abajo.

¿Los consejos de familiares o amigos ya no son valorados?

Hay un riesgo real en este trasvase de confianza. El consejo de un familiar o amigo tiene un contexto de vida, algo que internet no sabe, solamente indica una respuesta a la pregunta, pero sin conocer a la persona. Hemos dejado de valorar la sabiduría de quien ha tenido las vivencias para prestar atención a la información de una base de datos.

En España, el tejido social es muy fuerte, aunque la tendencia actual establece que hemos delegado la intuición propia en un algoritmo que, a pesar de ser preciso, no tiene la empatía para comprender lo que es una crisis de identidad o un corazón roto.

En conclusión, lo digital no ha reemplazado a las conversaciones de antes, pero sí desplazado. Las dudas que anteriormente eran compartidas en una mesa de la cocina ahora han pasado a la pantalla. No porque dejaron de ser importantes, sino porque el canal de comunicación se ha transformado.

Pero, aún hay algo que sigue intacto: la necesidad de salir del punto de vista propio y buscar una valoración externa. Lo que antes era una charla en casa ahora es una conversación con la inteligencia artificial o una consulta en un espacio digital. Lo que cambió no es la pregunta, sino la forma de tratar de resolverla.