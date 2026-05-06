Piensin analiza cuánto necesita hoy una familia española para cubrir sus gastos
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La comparativa elaborada por Piensin, el comparador de seguros de vida de Globalfinanz, líder en seguros de vida online, muestra cómo han evolucionado entre 2020 y 2025 los principales gastos de una familia en España y refuerza la importancia del seguro de vida como herramienta de protección económica ante imprevistos
Piensin ha analizado la evolución del gasto familiar en España entre 2020 y 2025 a partir de datos oficiales y estimaciones de mercado para partidas educativas y de vivienda. El análisis concluye que una familia afronta hoy un mayor esfuerzo económico para cubrir necesidades básicas y gastos ligados a la crianza y a la formación de los hijos, un contexto en el que el seguro de vida gana peso como herramienta de protección financiera.
La web de Piensin incorpora un estudio de requisitos económicos familiares que ofrece una orientación sobre el dinero que puede necesitar un hogar para sostener sus gastos en función de distintos parámetros, entre ellos el número de hijos, la situación personal y familiar, los gastos de vivienda y otras circunstancias que influyen en el nivel de protección económica necesario.
Alimentación, sanidad, transporte y comunicaciones concentran buena parte del aumento
En alimentación, el importe de referencia pasa de 1.722,11 euros a 2.157,73 euros, lo que supone un incremento aproximado del 25,3%. En sanidad, la subida va de 420,97 euros a 551,14 euros, un aumento cercano al 30,9%. En transporte, el gasto pasa de 1.525,02 euros a 1.551,76 euros, mientras que en comunicaciones se sitúa en 440,67 euros, frente a los 380,15 euros de la referencia anterior.
El análisis también detecta incrementos en ocio y cultura, que pasa de 664,45 euros a 677,22 euros, y en restaurantes y hoteles, donde la referencia sube desde 1.183,03 euros hasta 1.350,43 euros. En otros gastos la estimación utilizada por Piensin se eleva de 924,61 euros a 999,82 euros. En vestido y calzado la variación es moderada, al pasar de 569,55 euros a 573,15 euros.
El coste de la vivienda y la educación sigue marcando el presupuesto del hogar
En educación, el esfuerzo económico cambia de forma notable según la etapa y el tipo de centro. La estimación utilizada por Piensin sitúa la guardería privada en torno a 6.000 euros al año por menor. En enseñanza obligatoria, el gasto anual por hijo se sitúa alrededor de 1.221 euros en colegio público, 3.444 euros en concertado y 8.283 euros en privado.
En la etapa universitaria, la matrícula media en universidad pública se sitúa en torno a 922,20 euros al año, mientras que una universidad pública fuera del domicilio familiar puede alcanzar aproximadamente 9.220,60 euros anuales al sumar alquiler, alimentación, comunicaciones, transporte y material. En la universidad privada, la referencia media utilizada por Piensin se sitúa en 11.750 euros al año, y puede elevarse hasta 20.048,40 euros cuando el estudiante vive fuera de casa.
Un cambio de escenario que refuerza la necesidad de planificación
En este escenario, el seguro de vida se consolida como un elemento fundamental dentro de la protección de la familia, ya que puede ayudar a mantener la estabilidad económica cuando se produce el fallecimiento o la invalidez del principal sustentador del hogar. La utilidad de este tipo de protección resulta especialmente visible en familias con hijos, hipoteca, alquiler u otros compromisos permanentes de gasto.
La finalidad de herramientas como el estudio disponible en la web de Piensin es facilitar una estimación más realista de las necesidades económicas del hogar y ayudar a tomar decisiones de protección ajustadas a cada caso.
Fuentes utilizadas en el análisis
Sobre Piensin
Hubo un tiempo en el que las dudas más íntimas y decisiones clave eran cocinadas a fuego lento dentro de un espacio cerrado, tal como la habitación de un hogar. El consejo era recibido de un padre, una madre, del abuelo o hasta de un amigo de la infancia que nos conocía mejor que a nosotros mismos. Pero, en España, ahora esta conexión emocional se ha transformado.
Una menor de 14 años, dependiente y con una doble condición de extrema vulnerabilidad —diabetes tipo 1 y discapacidad intelectual— ha quedado sin el apoyo que garantizaba su cuidado diario tras la retirada de la prestación CUME por parte de la mutua Asepeyo. La decisión, denunciada por la Asociación ASFACUME, sitúa a la familia en una situación límite sin apoyo para los cuidados constantes, intensivos y vitales que necesita.
En la universidad privada, la referencia media utilizada por Piensin se sitúa en 11.750 euros al año, y puede elevarse hasta 20.048,40 euros cuando el estudiante vive fuera de casa.