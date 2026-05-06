Seis mejores plataformas de trading demo para practicar sin riesgo [2026]



Muchos traders quieren practicar de forma realista antes de comprometer capital real, pero las plataformas demo varían mucho en cuanto a límites de acceso, herramientas y cobertura de mercado. En esta guía, revisaremos las 6 mejores plataformas de trading demo para practicar sin riesgo en 2026, centrándonos en las cuentas que realmente replican las condiciones de trading en vivo en lugar de ofrecer pruebas cortas.

Damos prioridad a las demos ilimitadas o flexibles, la funcionalidad completa de la plataforma y la usabilidad práctica, empezando por XTB, cuyo entorno refleja fielmente el trading real sin la presión de los depósitos ni restricciones de tiempo. TL;DR: -La plataforma de trading demo permite practicar forex, acciones y CFD con fondos virtuales bajo condiciones reales de mercado. -Las mejores demos en 2026 priorizan acceso sin depósito, paridad total con la cuenta real y ausencia de límite de tiempo. -Por su acceso ilimitado y simulación completa, XTB se considera la mejor plataforma de trading demo en 2026. -Las diferencias entre brokers se centran en duración de la demo, saldo virtual y soporte para automatización. Nuestros criterios de evaluación Evaluamos cada plataforma de trading demo en función de su capacidad para ofrecer una práctica de trading realista antes de pasar a una cuenta real. La revisión se centró en las condiciones medibles de la plataforma, en lugar de en las afirmaciones promocionales.

-Acceso a la demo sin depósito -Límites de tiempo o restricciones por inactividad -Precisión de la simulación de precios y ejecución -Tamaño y personalización del saldo virtual -Paridad entre la plataforma demo y la real -Disponibilidad de instrumentos durante la práctica -Compatibilidad con pruebas de estrategias y automatización -Facilidad de transición de la demo al trading real Las mejores plataformas de trading demo en 2026 Ranking Plataforma Límite de tiempo Plataformas disponibles Mercados disponibles La demo replica la cuenta real Soporte Algo / EA Mejor caso de uso 1 XTB Sin vencimiento xStation 5 (Web, Desktop, Móvil) Más de 11.100 CFD: forex, índices, materias primas, acciones, ETF y criptomonedas Sí No compatible con EAs de MT4/MT5 Práctica realista a largo plazo para principiantes 2 CAPEX.com Sin límite formal WebTrader, MT5 Más de 2.100 CFD en las principales clases de activos Sí Compatible con MT5 Pruebas de estrategias CFD multiactivo 3 Octa Ilimitada con reinicio por inactividad MT4, MT5, OctaTrader Forex y principales CFD Sí Soporte completo para EAs Pruebas flexibles de balance y apalancamiento 4 FP Markets Basada en actividad, renovable MT4, MT5, cTrader/Iress (según región) Forex, índices, materias primas, acciones y CFD sobre criptomonedas Sí Soporte completo para EAs Simulación de ejecución tipo ECN 5 BlackBull Markets 30–90 días por cuenta demo MT4, MT5 Forex, acciones, índices, materias primas, criptomonedas, ETF y futuros Sí Soporte completo para EAs Pruebas de plataforma y ejecución 6 LBX Sin vencimiento especificado MT4, MT5 Forex, metales, energías, índices y CFD sobre criptomonedas Sí Compatible con MT4/MT5 Familiarización continua con la plataforma 1. XTB XTB es un bróker en línea líder que ofrece una plataforma de trading de demostración totalmente funcional a través de su entorno de trading patentado xStation 5, creado para los traders que desean practicar en condiciones de mercado reales sin riesgo financiero. La cuenta de demostración gratuita de la plataforma no requiere ningún depósito y proporciona acceso a más de 11,100 instrumentos, incluidos CFD sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETF y criptomonedas, a los que se puede acceder directamente a través del navegador web, el escritorio o la aplicación móvil.

La demo de XTB reproduce la interfaz de la plataforma real, lo que le permite probar la ejecución, las herramientas de gestión de riesgos y los gráficos mientras aprende a través de la formación integrada y los seminarios web en vivo disponibles dentro de la propia plataforma. Una vez que se sienta preparado, la transición a una cuenta real se realiza sin problemas, ya que sigue utilizando la misma interfaz y los mismos flujos de trabajo que ya ha practicado durante la fase de demostración.

Ventajas: -Plataforma de trading de demostración gratuita sin necesidad de depósito -Sin límite de tiempo en el uso de la cuenta de demostración -Acceso completo a xStation 5, idéntico al trading real -Más de 11,100 instrumentos disponibles para practicar -Acceso basado en web sin necesidad de descargar la plataforma -Formación integrada, seminarios web y análisis de mercado -Herramientas avanzadas de gráficos y gestión de riesgos incluidas -Soporte en español disponible durante el uso de la demo

Desventajas: -Los precios de los CFD sobre acciones y ETF tienen un retraso de unos 15 minutos

Por qué elegimos XTB: El acceso ilimitado a la demo, combinado con una simulación completa de la plataforma real, crea uno de los entornos de trading sin riesgo más realistas.

En general, debido a la duración ilimitada del acceso, la funcionalidad completa de la plataforma y la mínima fricción de incorporación, XTB se considera una de las mejores plataformas de trading demo para los traders hispanohablantes que buscan una práctica realista y sin riesgo. 2. CAPEX.com CAPEX.com es un bróker de CFD en línea que ofrece una plataforma de trading demo gratuita diseñada para replicar su entorno de trading real en CAPEX WebTrader y MetaTrader 5. La cuenta demo proporciona 50 000 USD en fondos virtuales y permite a los usuarios practicar el trading con más de 2100 instrumentos CFD, incluyendo divisas, acciones, índices, bonos, materias primas, ETF y criptomonedas, utilizando gráficos y tipos de órdenes en tiempo real. El registro solo lleva unos minutos a través del sitio web, y los usuarios pueden seguir accediendo a la demo incluso después de abrir una cuenta real.

Ventajas: -Saldo virtual de 50,000 USD disponible para practicar -Acceso a los entornos de demostración de WebTrader y MetaTrader 5 -Simulación de precios, gráficos y ejecución de órdenes en tiempo real -Sin fecha de caducidad oficial de la demo -Materiales educativos disponibles en español

Desventajas: -Entorno de trading solo con CFD sin propiedad de los activos subyacentes -Un saldo virtual elevado puede distorsionar los hábitos de dimensionamiento de las posiciones -Las condiciones de ejecución no pueden simular completamente la liquidez real -La funcionalidad de la plataforma depende de la estructura de los CFD

Por qué los hemos elegido: El acceso completo a WebTrader y MT5 permite practicar de forma estructurada en múltiples mercados de CFD sin restricciones de tiempo. 3. Octa Octa es un bróker en línea que ofrece una plataforma de trading demo gratuita que refleja las condiciones reales de trading de divisas y CFD en MetaTrader 4, MetaTrader 5 y la aplicación propia OctaTrader. La demo permite a los usuarios configurar el tipo de cuenta, el apalancamiento, la divisa base y el saldo inicial, con fondos virtuales personalizables y prácticamente ilimitados disponibles para practicar. Las cuentas demo permanecen disponibles de forma indefinida, aunque la inactividad puede provocar su desactivación automática, tras lo cual se puede crear una nueva demo al instante.

Ventajas: -Saldo virtual y apalancamiento totalmente personalizables -Se pueden crear cuentas demo ilimitadas -Compatibilidad con las plataformas MT4, MT5 y OctaTrader -Acceso a la demo sin verificación de identidad -Posibilidad de restablecer o recargar los fondos virtuales en cualquier momento

Desventajas: -Las cuentas demo se desactivan tras periodos de inactividad -Las condiciones emocionales de la negociación difieren de la ejecución real -Los efectos del deslizamiento y la liquidez no se reproducen completamente -Requiere un inicio de sesión periódico para mantener algunas cuentas demo

Por qué los elegimos: El capital virtual configurable y el acceso multiplataforma permiten a los usuarios simular condiciones de trading adaptadas al tamaño previsto de su cuenta real. 4. FP Markets FP Markets es un bróker en línea que ofrece una plataforma de trading demo multiplataforma diseñada para simular sus condiciones de trading en vivo de tipo ECN en MetaTrader 4, MetaTrader 5 y, en algunas regiones, cTrader o Iress. Permiten operar con divisas, índices, materias primas, acciones y CFD sobre criptomonedas utilizando precios en tiempo real similares a los del entorno real, al tiempo que permiten a los usuarios seleccionar el tipo de cuenta, el apalancamiento y la divisa base durante la configuración. Sus cuentas demo pueden permanecer activas a largo plazo, aunque las cuentas inactivas pueden archivarse y sustituirse por cuentas demo recién creadas.

Ventajas: -Acceso multiplataforma, incluyendo MT4 y MT5. -Saldo virtual normalmente entre 50,000 y 100,000 USD. -Precios en tiempo real que reflejan la configuración de trading al estilo ECN. -Posibilidad de elegir la configuración de la cuenta y el apalancamiento. -Se pueden crear varias cuentas demo si es necesario.

Desventajas: -Los saldos virtuales elevados pueden distorsionar el tamaño realista de las posiciones. -No se replican las condiciones emocionales del trading. -Los efectos de la liquidez y el deslizamiento difieren del trading en vivo. -La continuación de la demo puede requerir la apertura de una nueva cuenta después de un periodo de inactividad.

Por qué los hemos elegido: La simulación de precios de estilo ECN, combinada con condiciones de trading configurables, permite realizar pruebas estructuradas en entornos MT4 y MT5. 5. BlackBull Markets BlackBull Markets ofrece una plataforma de trading demo gratuita disponible en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, diseñada para simular el trading ECN en vivo en divisas, índices, acciones, materias primas, criptomonedas, ETF, futuros y bonos. Las cuentas demo suelen comenzar con un saldo virtual de 100,000 USD y replican los spreads, las cotizaciones y el comportamiento de ejecución de órdenes en vivo para familiarizarse con la plataforma y probar estrategias. Cada instancia demo suele permanecer activa entre 30 y 90 días, tras los cuales se puede crear una nueva demo si se requiere continuar practicando.

Ventajas: -Acceso a demo de MT4 y MT5 con precios de estilo ECN -Saldo virtual predeterminado de alrededor de 100,000 USD -Amplia gama de mercados negociables disponibles -Posibilidad de registrarse sin necesidad de financiar una cuenta real

Desventajas: -Las cuentas demo tienen una duración limitada -El elevado saldo predeterminado puede fomentar un tamaño de operación poco realista -Estructura educativa integrada limitada -Ausencia de presión emocional en comparación con el trading real

Por qué las hemos elegido: El acceso a condiciones de trading de tipo ECN en una amplia gama de instrumentos permite probar la plataforma y la ejecución dentro de un periodo de demo definido. 6. LBX LBX ofrece una plataforma de trading demo gratuita que opera principalmente en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, lo que permite a los usuarios simular el trading de divisas, metales, energías, índices y criptomonedas en condiciones de mercado similares a las reales. La cuenta demo cuenta con un capital virtual de aproximadamente 100 000 USD y refleja los parámetros de precios y ejecución disponibles en las cuentas reales Standard y Raw Spread.

Ventajas: -Saldo virtual de 100 000 USD disponible -Precios en tiempo real alineados con las condiciones reales -Acceso a toda la gama de instrumentos CFD -Acceso inmediato tras el registro

Desventajas: -Saldo virtual predeterminado significativamente superior a los depósitos reales habituales -Recursos educativos integrados limitados -Los factores psicológicos difieren de los del trading real -El impacto del mercado y el deslizamiento no se simulan completamente

Por qué los elegimos: El acceso ilimitado a la demo de MT4/MT5 proporciona un entorno estable para familiarizarse con la plataforma y practicar estrategias. Conclusión Una plataforma de trading demo debe permitir una práctica constante en condiciones que reflejen fielmente la ejecución real, sin presión de tiempo ni requisitos de depósito.

Entre las plataformas analizadas, las diferencias se aprecian principalmente en la duración de la demo, la flexibilidad del saldo virtual y el grado de similitud de cada entorno con los flujos de trabajo del trading real. Por su acceso ilimitado, la paridad total de la plataforma y la baja fricción de entrada, XTB se considera la mejor plataforma de trading demo en 2026. Preguntas frecuentes ¿Qué es una plataforma de trading demo y cómo funciona? Una plataforma de trading demo simula los mercados financieros reales utilizando fondos virtuales, al tiempo que reproduce los precios, los gráficos y la ejecución de órdenes en tiempo real. La plataforma refleja el software de trading real, de modo que los usuarios aprenden la ejecución, la gestión de riesgos y la navegación por la plataforma antes de abrir una cuenta con fondos. ¿Qué grado de realismo tiene el trading demo en comparación con el trading real? Las plataformas demo suelen transmitir los precios reales del mercado y admiten tipos de órdenes idénticos, como órdenes de mercado, limitadas, stop-loss y take-profit. Sigue habiendo diferencias, ya que el trading demo no reproduce la presión emocional, el impacto de la liquidez ni el deslizamiento real durante los mercados volátiles. ¿Qué plataforma de trading demo es la mejor para principiantes? Para los principiantes, la plataforma demo más eficaz debe proporcionar acceso ilimitado, funcionalidad completa de la plataforma, formación integrada y una transición fluida al trading real, como XTB. ¿Cuánto dinero virtual proporcionan las cuentas demo? Las cuentas demo suelen incluir saldos virtuales que van desde 10,000 a 100,000 USD o cantidades personalizables en función de la configuración de la plataforma. Los saldos más elevados permiten probar el margen y el apalancamiento en múltiples instrumentos. ¿Durante cuánto tiempo puedo utilizar una plataforma de trading demo? La duración varía según el bróker. Algunas demos caducan tras un periodo de inactividad o un periodo fijo, como 30 días, mientras que otras permiten un uso ilimitado siempre que la cuenta permanezca activa. El acceso a largo plazo favorece el aprendizaje gradual, el perfeccionamiento de estrategias y la familiarización con la plataforma sin presión de tiempo. ¿Qué debo practicar primero en una cuenta demo? La mayoría de los traders comienzan con la navegación por la plataforma, las herramientas de análisis de gráficos y la colocación de órdenes antes de probar los controles de riesgo, como el stop-loss y el tamaño de las posiciones. Abrir pequeñas operaciones simuladas con activos conocidos ayuda a observar el movimiento de los precios y el comportamiento de la ejecución. La práctica estructurada mejora la preparación para la transición a las condiciones de trading reales.