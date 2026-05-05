TCL apuesta por la protección visual y el hogar inteligente para regalar tiempo y confort a todas las madres

Si buscas un regalo útil y diferente para tu madre, el nuevo smartphone NXTPAPER 70 Pro incorpora tecnologías diseñadas para proteger los ojos y herramientas de inteligencia artificial que simplifican el día a día.

Para las madres que buscan desconectar leyendo con mayor confort, las tablets TCL NXTPAPER acercan la experiencia digital al papel sin renunciar al entretenimiento.

TCL Crystal Clip ofrece audio ligero, práctico y cómodo para todo el día para quienes quieren estar conectadas sin renunciar al mundo exterior.

Si buscas un regalo que ayude a la organización y tranquilidad en casa, TCL propone un ecosistema conectado que optimiza rutinas y consumo energético.

Barcelona, 30 de abril de 2026 – Este Día de la Madre, TCL propone una guía de regalos que va más allá de la tecnología: una forma más cómoda, sencilla y consciente de vivir el día a día. La selección de dispositivos hecha para la ocasión pretende adaptarse a diferentes estilos de vida, desde las madres que pasan tiempo leyendo o trabajando en pantalla hasta las que buscan más orden y conectividad en el hogar.

La propuesta se articula en torno a tres categorías clave: dispositivos móviles y tablets con tecnología NXTPAPER, auriculares “open-ear” pensado para la comodidad prolongada y un ecosistema doméstico inteligente bajo el concepto “Smart Premium Ecosystem” , que busca optimizar la gestión del hogar.

En este contexto, TCL NXTPAPER 70 Pro se presenta como el regalo ideal para madres que alternan lectura, mensajería, trabajo y entretenimiento en un único dispositivo. Su pantalla NXTPAPER 4.0 cumple con los máximos estándares de salud visual gracias a la incorporación de siete tecnologías de cuidado ocular certificadas internacionalmente.

El dispositivo integra además una tecla física NXTPAPER que permite cambiar entre modos de visualización adaptados a cada momento del día, e incorpora funciones de inteligencia artificial orientadas a simplificar tareas cotidianas, como transcripción y resumen de notas de voz, traducción en tiempo real, asistencia en escritura y generación de audiolibros.

En rendimiento, cuenta con procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM ampliables virtualmente hasta 24 GB, opciones de almacenamiento de hasta 512 GB y batería de 5.200 mAh con carga rápida de 33 W. En fotografía, destaca su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y cámara frontal de 32 MP. Su precio parte desde 299,99€.

Pantallas pensadas para disfrutar de la lectura sin renunciar al confort Para aquellas madres que buscan un dispositivo versátil para su día a día, TCL propone dos tablets diseñadas para ofrecer una experiencia más natural y cómoda frente a la pantalla. La TCL NXTPAPER 14 se posiciona como la opción más completa, gracias a su gran formato de 14,3 pulgadas con resolución 2.4K, ideal para trabajar, ver series, gestionar tareas o disfrutar de contenido multimedia con total comodidad.

Su pantalla, pensada para reducir la fatiga visual, también permite leer de forma ocasional con una experiencia más cercana al papel, convirtiéndola en una opción equilibrada para entretenimiento y productividad en un mismo dispositivo.

Su modo lectura, con ajustes en tonos neutros o blanco y negro, está pensado para largas sesiones sin fatiga visual, mientras que su tamaño también la convierte en una herramienta versátil para entretenimiento y productividad, facilitando el uso de varias aplicaciones en pantalla dividida. Con un precio aproximado de 449€ con accesorios y 399€ sin ellos, se presenta como una opción ideal para quienes buscan una experiencia más inmersiva en casa.

Por su parte, la TCL NXTPAPER 11 Plus ofrece una alternativa más ligera y accesible, con un precio desde 219,99€. Su diseño portátil y su pantalla están especialmente pensados para ofrecer una experiencia de lectura más natural, muy cercana a la de un libro o cómic, gracias a un acabado que reduce reflejos y aporta una sensación visual más orgánica. Esto la convierte en una compañera ideal para leer en el sofá, en la cama o en cualquier momento de desconexión. Ambas comparten la tecnología NXTPAPER, que mejora la comodidad visual y refuerza la apuesta de TCL por un uso más saludable de las pantallas en el día a día.

Audio cómodo para acompañar el día sin desconectar del entorno Para las madres que valoran la comodidad en movimiento, llamadas prolongadas o escucha de música durante el día, la compañía propone los nuevos TCL Crystal Clip, unos auriculares “open-ear” con diseño tipo clip ultraligero de solo 5,5 gramos por unidad.

El dispositivo incorpora Bluetooth 5.4 con conexión multipunto y doble micrófono con cancelación de ruido ambiental. Además, ofrece hasta 8 horas de autonomía por carga y hasta 36 horas con el estuche, con carga rápida que permite 3 horas de reproducción con solo 15 minutos de carga.

Su precio recomendado es de 79,99€, con una edición especial desarrollada en colaboración con Swarovski disponible por 149€, que refuerza su carácter de regalo diferenciador.

Un hogar más eficiente y conectado para el día a día Más allá de los dispositivos personales, TCL amplía su propuesta para el Día de la Madre con una visión del hogar pensada para simplificar la rutina y aportar mayor comodidad en el día a día. Bajo el concepto “Smart Premium Ecosystem”, la compañía refuerza su apuesta por convertirse en un actor integral dentro del hogar.

Esta propuesta se apoya en tres pilares clave: eficiencia energética con clasificación A+++ , un diseño pensado para maximizar el espacio (con hasta un 30% más de capacidad útil) y una conectividad total gracias a la integración AI-IoT. A través de la app TCL Home, se puede gestionar fácilmente el funcionamiento de los dispositivos, supervisar el consumo energético en tiempo real y controlar el gasto mensual, facilitando una organización más eficiente del hogar.

En este ecosistema, TCL incorpora frigoríficos de gran capacidad como las series MegaSpace y Built-in, con formatos Side-by-Side y French Door, diseñados para optimizar el almacenamiento sin renunciar a la estética. A ello se suman lavadoras con motores Inverter y funciones de vapor para un cuidado más eficiente de la ropa, y sistemas de climatización con tecnología FreshIN 3.0, que permiten renovar el aire, mejorar la calidad ambiental del hogar y optimizar el consumo energético mediante inteligencia artificial. Una propuesta que busca convertir la tecnología en una aliada práctica para el bienestar diario en casa.

Con esta selección, TCL propone un enfoque claro para el Día de la Madre 2026: tecnología que se adapta a la rutina real de las personas. Un smartphone que cuida la vista y simplifica tareas, una tablet diseñada para trabajar o leer con comodidad prolongada, unos auriculares que acompañan sin aislar y un hogar conectado que aporta eficiencia y control.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com.

