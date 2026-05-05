PAJ SMARTWATCH Finder 4G, el reloj inteligente infantil sin juegos para estar siempre conectados

PAJ GPS, compañía especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones de seguimiento y localización, presenta el nuevo SMARTWATCH Finder 4G, un reloj inteligente para niños diseñado para ofrecer mayor seguridad infantil a las familias.

Este dispositivo ha sido especialmente concebido para proteger y vigilar a niños, permitiendo conocer su ubicación en tiempo real y facilitando una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo, ya que envía una alerta instantánea en caso de caídas o emergencias.

Gracias a su cómodo y discreto diseño, se puede utilizar como un reloj sin interferir en la vida diaria del usuario. Es un reloj que permite enviar mensajes de voz y que ofrece un seguimiento inmediato gracias a su tecnología 4G y GPS integrado.

¿Qué beneficios tiene un reloj con GPS para niños? Además de ofrecer localización precisa en tiempo real, el SMARTWATCH Finder 4G de PAJ incorpora múltiples funciones avanzadas orientadas a la protección infantil y a la gestión de emergencias:

Alertas automáticas y notificaciones inmediatas en caso de caídas: envío de alertas en caso de caída o emergencias al smartphone o al ordenador de familiares y contactos cercanos, para poder actuar de forma rápida y eficaz.

Seguimiento de actividad y control de la salud: registra los pasos diarios, mide la frecuencia cardíaca en tiempo real y monitoriza el nivel de oxígeno en sangre.

Alertas personalizadas: posibilidad de programar recordatorios, alarmas o avisos a los niños. Fundamental si tienen que tomar medicamentos a horas fijas.

Función de comunicación: permite enviar y recibir mensajes de voz de corta duración, favoreciendo el contacto con familiares y cuidadores.

Alerta de geovalla o recinto virtual: envía notificaciones cuando el niño que lleva el reloj supera un perímetro de seguridad previamente establecido en la aplicación. Es fundamental para evitar que los pequeños se adentren en zonas poco seguras o se alejen del barrio o de las zonas cercanas al colegio.

Un reloj para niños con batería de larga duración El SMARTWATCH Finder 4G incorpora una batería de larga duración con hasta 3 días de autonomía con una sola carga, suficiente para la utilización diaria. El dispositivo, además, optimiza el consumo energético mediante la detección de redes WiFi cercanas, que pueden configurarse como zonas seguras.

Es fácil de usar y funciona en más de 100 países con tecnología 4G, sin necesidad de instalación. Solo requiere registro online, ya que incluye la tarjeta SIM y todos los servicios necesarios. Los planes de suscripción cuestan desde 5€ al mes o 6€ al mes en la versión premium, que incluye acceso a todo el historial de datos y garantía de por vida siempre que la suscripción esté activa.

PAJ SMARTWATCH Finder 4G es robusto y resistente al agua y está pensado para el uso diario. Tiene un precio en oferta de tan solo 49,99€, al cual se puede añadir un descuento adicional del 10% reservado a los nuevos suscriptores al boletín informativo.

PAJ GPS es una compañía especializada en la producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.

