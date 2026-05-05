DOUGLAS refuerza su propuesta de belleza para mujer con una oferta especializada en perfumería y maquillaje

DOUGLAS España, referente europeo en el sector beauty, continúa consolidando su posicionamiento como destino de referencia para la belleza femenina, con una propuesta centrada en dos categorías clave: perfumería y maquillaje. La compañía apuesta por una experiencia de compra que combina asesoramiento experto, selección de marcas y un enfoque inspiracional que responde a las tendencias y necesidades de las consumidoras actuales.

Perfumería: una experiencia sensorial y de asesoramiento La perfumería es una de las áreas estratégicas de DOUGLAS, donde la marca trabaja para facilitar una elección informada y personalizada. La compañía pone el foco en orientar a cada clienta en función de sus preferencias, con recomendaciones basadas en familias olfativas, intensidad, estacionalidad y ocasiones de uso.

Desde fragancias más frescas y ligeras hasta propuestas intensas y sofisticadas, DOUGLAS busca que cada compra sea una experiencia sensorial completa, alineada con el estilo y la identidad de cada mujer.

Maquillaje: tendencias, innovación y resultados adaptados a cada estilo En maquillaje, DOUGLAS impulsa una propuesta pensada para acompañar a la mujer en su día a día y en momentos especiales, con un catálogo que abarca desde básicos imprescindibles hasta lanzamientos de tendencia. La compañía destaca por ofrecer opciones para diferentes acabados y preferencias: looks naturales, piel luminosa, larga duración, alta cobertura o maquillaje más creativo.

Además, DOUGLAS trabaja para simplificar la elección del producto adecuado, ayudando a seleccionar tonos, texturas y formatos según el tipo de piel, el objetivo deseado y la rutina de cada clienta.

Un destino de belleza femenino, con foco en la experiencia Con esta apuesta, DOUGLAS refuerza su vocación de ser un destino beauty especializado, donde la perfumería y el maquillaje para mujer se convierten en ejes centrales de su propuesta. La marca mantiene el objetivo de ofrecer una experiencia completa: descubrir, elegir y disfrutar de productos de belleza con la confianza de estar acompañada por expertos.

Sobre DOUGLAS

DOUGLAS es una de las compañías líderes del sector beauty en Europa, con presencia internacional y un enfoque centrado en la experiencia de cliente y la innovación en perfumería, cuidado facial y maquillaje.

