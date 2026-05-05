Alta demanda en Expofimer 2026 Sevilla; los stands disponibles entran en su fase final

El avance de las energías renovables ha situado el mantenimiento y la gestión de activos como elementos clave dentro del sistema energético. La eficiencia operativa, la prevención de incidencias y la optimización de instalaciones marcan el rumbo del sector.

En este marco, AEMER y Feria de Zaragoza promueven Expofimer 2026 edición especial Sevilla , una cita que reunirá a empresas y profesionales especializados en operación y mantenimiento, consolidándose como punto de encuentro para compartir conocimiento, impulsar soluciones y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Un punto de encuentro profesional con los espacios expositivos en su fase final La edición especial de EXPOFIMER tendrá lugar en Sevilla los días 10 y 11 de junio de 2026, organizada por Feria de Zaragoza en colaboración con la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables (AEMER), y se celebrará en el Hotel Meliá Lebreros. El encuentro reunirá a más de 65 marcas y expositores en un espacio superior a 800 metros cuadrados, contará con la participación de más de 15 ponentes y prevé superar los 2.000 visitantes profesionales.

El interés del sector ha acelerado el ritmo de contratación de espacios hasta situarlos prácticamente al completo. Actualmente, los espacios para expositores se están agotando, lo que refleja el alto nivel de implicación de empresas tecnológicas, operadores y proveedores de servicios. El formato tipo “pop-up”, concebido para favorecer la agilidad y el contacto directo, está contribuyendo a dinamizar la participación. “La respuesta del sector está siendo muy elevada y los espacios disponibles para exponer se encuentran en su tramo final”, apuntan fuentes de la organización.

Este encuentro mantiene un enfoque claramente orientado al negocio, facilitando la visibilidad de soluciones y el establecimiento de relaciones profesionales en torno al mantenimiento de activos renovables.

Contenido técnico y colaboración sectorial como ejes de la edición especial El programa incluirá jornadas técnicas y talleres especializados centrados en los 5 Bloques de Actuación de AEMER:

1-Empleo y Talento

2-Prevención de riesgos laborales

3-Calidad y Sostenibilidad

4-Innovación y Tecnología

5-Nuevos Entornos de Operación: Hibridación y Almacenamiento

Estas actividades permitirán abordar de forma práctica los principales retos vinculados al mantenimiento energético.

EXPOFIMER reúne además a los principales ámbitos del sector, desde la fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, termosolar y biomasa, hasta áreas complementarias como drones, formación, construcción, organismos institucionales, seguridad laboral, herramientas, software o empresas innovadoras, entre otros perfiles especializados.

Las ponencias técnicas actuarán como espacio de análisis y puesta en común entre profesionales, reforzando el valor del evento como foro sectorial. En este sentido, AEMER aporta su conocimiento como entidad de referencia, mientras que Feria de Zaragoza garantiza una organización orientada a maximizar el aprovechamiento tanto para expositores como para visitantes.

Expofimer 2026 edición especial Sevilla refuerza así su papel como plataforma especializada para presentar soluciones, intercambiar experiencias y generar conexiones dentro del sector renovable. La combinación de contenido técnico y presencia empresarial contribuye a consolidar un encuentro alineado con las necesidades actuales del mercado.

El ritmo de participación confirma el interés que despierta esta convocatoria entre los profesionales del sector. La cercanía de las fechas y la disponibilidad limitada de espacios apuntan a una edición con una elevada ocupación, en línea con la evolución y las exigencias actuales del mantenimiento de energías renovables.

