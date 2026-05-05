El Gashapon gana protagonismo en Madrid con su mayor tienda oficial en intu Xanadú

Con más de 400 máquinas oficiales, la nueva Gashapon Bandai Official (GBO) se posiciona como un referente destacado para coleccionistas y fans de la cultura japonesa. La gran inauguración tendrá lugar el próximo 20 de mayo con invitados especiales, premios exclusivos y unidades limitadas traídas directamente de Japón.

Madrid, 16 de abril de 2026 – El fenómeno de las máquinas de bolas coleccionables más famoso del mundo alcanza un nuevo hito en nuestro país, reflejando el auge del entretenimiento físico vinculado a la cultura pop japonesa. En este contexto, Bandai España anuncia la apertura oficial de la Gashapon Bandai Official (GBO) en el Centro Comercial intu Xanadú (Arroyomolinos, Madrid), que, con más de 400 máquinas, se convierte en el espacio más grande de su categoría en todo el país.

El concepto Gashapon —nombre onomatopéyico que describe el sonido de la manivela (“Gasha”) y la caída de la cápsula (“Pon”)— ha evolucionado desde su origen en Japón hasta consolidarse como un motor de tráfico retail en grandes capitales internacionales.

Una propuesta inmersiva que transforma el retail especializado La nueva tienda en intu Xanadú no es solo un punto de venta, sino una experiencia de entretenimiento inmersiva donde el factor sorpresa y el coleccionismo de alta calidad ocupan un lugar central. Este modelo, basado en máquinas expendedoras de cápsulas, introduce una dinámica en la que el contenido se descubre únicamente al accionar el mecanismo, lo que añade un componente lúdico diferencial.

Bajo la marca Gashapon, desarrollada por Bandai en 1977, este formato ha evolucionado hasta convertirse en un referente de la cultura popular japonesa, con una oferta que abarca figuras de anime, miniaturas detalladas, réplicas realistas, accesorios y artículos de papelería. “La propuesta combina accesibilidad y diseño, generando una experiencia que trasciende la compra tradicional”, explican fuentes vinculadas al sector.

Licencias icónicas y nuevas tendencias coleccionables El espacio reúne un amplio catálogo que incluye licencias como Dragon Ball, One Piece, Naruto o Jujutsu Kaisen, junto a propuestas contemporáneas como Chainsaw Man, Dandadan o Kirby. Además, incorpora formatos innovadores como el Flat Gashapon, concebido como una evolución más práctica y optimizada del modelo tradicional, orientada a facilitar el coleccionismo.

Gashapon Xanadú, un enclave estratégico para el público europeo La tienda se configura como un punto de encuentro para coleccionistas de todas las edades, con una oferta que abarca desde opciones accesibles hasta piezas de alta gama difíciles de encontrar fuera de Japón. Este enfoque refuerza la presencia de Gashapon Xanadú como un espacio clave dentro de la estrategia de expansión de Bandai España en Europa.

La inauguración prevista para el 20 de mayo supone un paso relevante en la consolidación de este formato en el mercado nacional. La combinación de cultura, entretenimiento y sorpresa posiciona esta apertura como un hito dentro del sector, con la Gashapon Bandai Official (GBO) como eje central de esta propuesta.

El desarrollo de experiencias físicas innovadoras continúa marcando la evolución del retail, situando iniciativas como esta en el centro de nuevas formas de consumo vinculadas al ocio y la cultura especializada.

