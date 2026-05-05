UTAMED Universidad y GIANTX se unen para conectar con la generación digital

UTAMED, universidad online nativa digital con sede en Málaga, refuerza su posicionamiento como referente internacional en educación superior a través de una alianza estratégica con GIANTX, una de las organizaciones líderes del ecosistema global de entretenimiento digital y esports.

Más allá de un acuerdo de colaboración, esta unión representa una apuesta conjunta por redefinir la forma en la que las nuevas generaciones acceden al conocimiento, conectando la educación con los entornos donde ya viven, interactúan y aprenden: el universo digital.

En un contexto marcado por la transformación tecnológica y el cambio en los hábitos de consumo, UTAMED consolida su misión de construir un modelo formativo adaptado a una comunidad nativa digital que demanda flexibilidad, personalización y conexión real con su estilo de vida. La universidad apuesta por un aprendizaje que se integra en el día a día del estudiante, rompiendo con los esquemas tradicionales y situando a la persona en el centro del proceso educativo.

Esta visión compartida con GIANTX convierte a Málaga en un enclave que se está consolidando como hub tecnológico y creativo con proyección global. Ambas entidades representan una nueva generación de organizaciones que entienden el talento sin fronteras y trabajan para posicionar el sur de Europa como un punto de referencia internacional en innovación, tecnología y economía digital.

Para UTAMED, el objetivo no es únicamente ampliar su alcance, sino conectar de manera auténtica con una generación que ya no separa formación, entretenimiento y desarrollo profesional. Se trata de acompañar a estos perfiles en la construcción de su propio camino, ofreciéndoles herramientas educativas que se adapten a su ritmo, sus intereses y su realidad digital.

En palabras de Paco Ávila, presidente de UTAMED: “Estamos construyendo una universidad pensada para una nueva generación que vive, aprende y se desarrolla en entornos digitales. Nuestro reto es adaptarnos a ellos, no al revés, y convertirnos en un referente internacional en educación flexible, accesible y conectada con la realidad.”

Por su parte, José Ramón Díaz, CEO de GIANTX, subraya el valor estratégico de esta alianza: “Este acuerdo tiene un valor especial porque une a dos proyectos con raíces en Málaga y Andalucía que comparten una misma forma de entender el futuro. Queremos seguir conectando con nuevas generaciones desde su propio lenguaje, y el gaming es una herramienta clave para ello. Aliarnos con UTAMED es todo un orgullo para GIANTX.”

Esta alianza refuerza la ambición de UTAMED de liderar un cambio de paradigma en la educación superior, apostando por un modelo global, tecnológico y profundamente alineado con los nuevos perfiles profesionales y las dinámicas de una sociedad en constante evolución.

