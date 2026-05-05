Laura Membrive debuta con; ´El poder de la lagartija´, un relato de superación que convierte la enfermedad en literatura de esperanza

CÍRCULO ROJO - La escritora Laura Membrive Egea debuta con su primer proyecto en solitario con El poder de la lagartija, una autobiografía novelada, para ofrecer un relato profundamente humano sobre la enfermedad, la resiliencia y la capacidad de transformación.

Con formación en Psicología y una vocación literaria que se remonta a la infancia, Membrive construye en esta novela su proyecto más íntimo: la experiencia de convivir con una cardiopatía congénita severa se convierte aquí en el eje de una historia que rehúye el victimismo y apuesta por una mirada luminosa, cargada de ternura, humor y coraje.

La obra, que ha requerido cerca de tres años de escritura y revisión, se articula en capítulos que funcionan como relatos autónomos pero que, en conjunto, configuran un viaje emocional de gran intensidad. A través de ellos, la autora invita al lector a reflexionar sobre el miedo, la pérdida, el amor y la esperanza, trazando un recorrido que conecta con experiencias universales y apela directamente a la empatía.

Uno de los rasgos distintivos del libro es su dimensión artística: incluye ilustraciones en acuarela realizadas por la propia autora, quien también firma la portada, aportando así una capa visual que dialoga con el contenido narrativo.

Lejos de centrarse únicamente en la enfermedad, El poder de la lagartija se erige como una reivindicación de la vida y de la fortaleza interior que emerge en los momentos más adversos. La novela, que ya ha logrado una notable acogida entre los lectores, aspira además a visibilizar las cardiopatías congénitas, una realidad frecuente pero poco conocida.

Publicada por Editorial Círculo Rojo, la obra consolida a Laura Membrive Egea como una voz literaria capaz de convertir la experiencia personal en un relato universal sobre la superación y la esperanza.

AUTORA Laura Membrive Egea (Sabadell, 1981) es licenciada en Psicología por la Universidad de Almería y ha ejercido su profesión durante años como orientadora escolar.

Ha publicado relatos breves en obras colectivas como 21 relatos y dos cadáveres exquisitos y Renacimiento, así como microrrelatos seleccionados en diversas antologías.

El poder de la lagartija es su primera novela: una obra con tintes autobiográficos que narra la experiencia de vivir con una cardiopatía congénita e invita a reflexionar sobre la fuerza interior.

La autora agradece la conexión con sus lectores. Puedes seguir su trayectoria, compartir tu opinión sobre la novela o comentar tu experiencia de lectura en:

laura_membrive_egea@hotmail.com

@laura_membrive_egea

SINOPSIS Hay libros que se leen… y otros que siguen latiendo en tu interior mucho después de haber cerrado sus páginas.

Laura nació con una cardiopatía congénita: la anomalía de Ebstein. Su diagnóstico fue una sentencia anticipada y su infancia quedó marcada por la fragilidad, el miedo y las visitas al hospital. Sin embargo, el amor inquebrantable de su familia y su decisión —contra todo pronóstico— de someterse a una cirugía con apenas diez años transformaron su destino.

Esta historia comienza como un cuento, pero es el relato real de una niña que no se dejó definir por su corazón enfermo. A través de episodios cargados de ternura, humor y coraje, seguimos su camino y nos adentramos en la vida adulta: cada cicatriz, cada recaída, cada aprendizaje y cada victoria.

El poder de la lagartija no es un libro de autoayuda; es una fascinante novela autobiográfica que mantiene al lector en vilo. A través de sus páginas descubrimos el amor en todas sus formas, amistades que salvan, reencuentros inesperados, belleza en lo vulnerable, sueños que se cumplen… Un relato donde la enfermedad no es el final, sino el principio de una vida vivida con mayor intensidad. Esta alentadora mirada a la condición humana y a la magia de la existencia, incluso en los momentos más difíciles, invita a reflexionar y celebrar cada latido.

En esta historia no existe lástima ni autocompasión, sino fuerza, honestidad y una certeza que respira en cada capítulo: hay corazones que, aunque rotos, nunca dejan de luchar.

Una lectura que emociona, inspira y nos recuerda que, dentro de cada uno de nosotros, habita un poder extraordinario.

¿Te atreves a descubrirlo?

