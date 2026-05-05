Wake Up Servicios ficha a Curro Ávalos como director de desarrollo y liderazgo

Wake Up Servicios, empresa española especializada en la distribución y optimización de servicios esenciales como energía, telecomunicaciones, seguros y seguridad, anuncia la incorporación de Curro Ávalos como nuevo Director de Desarrollo y Liderazgo en la compañía, un movimiento estratégico para acelerar su crecimiento interno a través del talento y el fortalecimiento de sus equipos.

Ávalos cuenta con más de dos décadas de experiencia en la formación de profesionales, desarrollo de liderazgo y construcción de equipos de alto rendimiento. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con miles de profesionales y organizaciones, impulsando mejoras sostenibles en el tiempo que se han traducido en mejora de rendimiento y cultura empresarial.

Su incorporación es el resultado de dos años de colaboración con Wake Up Servicios como formador invitado en distintos eventos, donde ha generado un impacto directo en los equipos y en la evolución de la cultura interna.

El anuncio oficial se realizó durante el Wake Up Summit celebrado en Ávila, en un acto simbólico en el que Ávalos recibió una camiseta de baloncesto de la compañía, en alusión a su pasado como jugador profesional en el Unicaja Málaga y a su vínculo con la mentalidad competitiva y de equipo.

Con este fichaje, la empresa española da un paso adelante en su modelo de crecimiento y su apuesta por construir equipos más sólidos, preparados y alineados con una visión a largo plazo. La llegada de Curro Ávalos consolida esta estrategia y sitúa el desarrollo del talento en el centro del crecimiento de la compañía.

Sobre Wake Up Servicios

Wake Up Servicios es una empresa española especializada en la distribución y optimización de servicios esenciales como energía, telecomunicaciones, seguros y seguridad.

Su modelo combina el ahorro para clientes con la generación de oportunidades de ingresos para su red de colaboradores, apoyándose en formación continua, herramientas digitales y una estructura consolidada.

