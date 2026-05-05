Filtros industriales para eliminación de CO₂ y control de emisiones sin inversión inicial

El control de emisiones de CO₂ se ha convertido en un factor crítico para la industria, no solo por su impacto ambiental, sino por las exigencias normativas y operativas que afectan directamente a la actividad de planta. En sectores como el químico, farmacéutico o energético, la gestión de gases contaminantes forma parte de los puntos más sensibles en auditorías, inspecciones y continuidad de producción. En este contexto, Bionatur Air Filters desarrolla soluciones de filtración industrial orientadas a la eliminación de CO₂ y la depuración de gases contaminantes. La compañía fabrica filtros, absorbentes y catalizadores en su propio laboratorio, aplicando tecnología patentada en sistemas adaptados a emisiones industriales reales.

Eliminación de CO₂ sin parar planta ni asumir inversión Los sistemas de Bionatur Air Filters permiten tratar emisiones industriales mediante absorbentes diseñados para integrarse en las líneas de proceso. El modelo de servicio se basa en el alquiler de filtros industriales, evitando inversión inicial y permitiendo actuar con rapidez ante necesidades operativas o requerimientos regulatorios.

El servicio incluye suministro, instalación, puesta en marcha, seguimiento técnico y mantenimiento, lo que permite implementar soluciones de depuración de gases sin modificar la estructura de la planta ni comprometer la producción.

Las soluciones han sido aplicadas en más de 100 instalaciones y no requieren consumo de agua, gas o electricidad, facilitando su incorporación en entornos industriales con alta exigencia técnica. Además, no existe obligación de permanencia, lo que permite ajustar el sistema en función de la evolución de las emisiones.

El proceso comienza con un análisis de emisiones industriales, evaluando parámetros como tipo de contaminante, caudal y condiciones de operación. A partir de estos datos, se define el sistema de filtración más adecuado. La implantación puede realizarse en un plazo estimado de entre 2 y 3 semanas.

Gestión de residuos integrada y reducción de riesgos operativos Bionatur Air Filters incorpora la gestión integral de los residuos generados durante el proceso de filtración. La compañía dispone de licencia de valorización, asumiendo el tratamiento completo conforme a normativa vigente.

El vaciado de los filtros se realiza fuera de las instalaciones del cliente, evitando la manipulación directa de materiales contaminantes por parte del personal de planta. Este enfoque reduce la exposición operativa y simplifica la gestión interna de residuos industriales.

Los residuos son procesados mediante valorización energética o gestionados a través de canales autorizados, garantizando la trazabilidad del proceso.

De esta forma, la eliminación de CO₂, la depuración de gases y la gestión de residuos quedan centralizadas en un único servicio, lo que permite a las empresas industriales responder con rapidez a exigencias regulatorias, mantener la operativa y reducir la complejidad técnica.

Las empresas que necesiten evaluar soluciones de filtración industrial pueden solicitar un estudio técnico y cotización en función de sus emisiones y condiciones de proceso.

