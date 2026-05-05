Cubiertas móviles de AIRCLOS; la envolvente que transforma el espacio

La arquitectura contemporánea ha dejado de entender la envolvente de un edificio como una frontera rígida e inamovible. Hoy en día, la tendencia busca estructuras capaces de responder al clima y al uso real del edificio. En ese contexto, las cubiertas móviles acristaladas permiten transformar terrazas, patios y rooftops en espacios utilizables durante todo el año, manteniendo luz natural y conexión visual con el exterior. AIRCLOS diseña y fabrica soluciones de envolvente arquitectónica móvil para proyectos de hospitality y arquitectura exigente, con soporte técnico para su integración. La clave es proyectar la cubierta como parte del edificio, no como un elemento añadido al final de la obra.

Cubiertas móviles acristaladas: adaptabilidad y rendimiento constructivo En una cubierta fija, la relación interior–exterior queda definida de forma permanente. En cambio, una cubierta móvil acristalada introduce un grado de adaptabilidad que amplía los escenarios de uso: apertura para ventilación natural y disfrute del exterior, o cierre para proteger el espacio cuando cambian las condiciones meteorológicas. Esta capacidad permite que zonas intermedias funcionen como sala, comedor o área de estancia según la estación y el momento del día, sin renunciar a una lectura arquitectónica coherente. Constructivamente, el conjunto integra perfilería estructural de aluminio, acristalamiento, juntas de estanqueidad, rotura de puente térmico, evacuación de agua y motorización, coordinados para asegurar continuidad en operación y mantenimiento. La precisión en guías, encuentros y drenaje influye en la suavidad de movimiento y en la calidad percibida del sistema. Además, el control de apertura facilita estrategias pasivas de confort al modular la radiación solar y renovar el aire, manteniendo la continuidad espacial.

Integración en proyecto y eficiencia: de la prescripción al rendimiento de la envolvente arquitectónica. La integración temprana en proyecto condiciona el resultado. La definición de apoyos, pendientes, encuentros con fachada, drenaje, accesos de mantenimiento y compatibilidad con instalaciones determina la estanqueidad, la funcionalidad y la calidad final del conjunto, tanto en obra nueva como en rehabilitación. En hospitality, esta planificación se traduce en operatividad: superficies que dejan de ser estacionales y pasan a formar parte del programa del negocio con mayor continuidad anual, con impacto directo en aforo y servicio. Cuando se requiere un plus de eficiencia, el sistema T7003 RPT de AIRCLOS incorpora rotura de puente térmico y, según configuración, alcanza un valor U = 1,4 W/m²K, con el objetivo de mejorar el confort del espacio y reducir pérdidas térmicas. La cubierta puede coordinarse con cerramientos verticales para completar la protección frente al viento y ajustar la permeabilidad del conjunto.

Esta evolución técnica demuestra que el diseño de exteriores ha alcanzado una nueva madurez, donde la tecnología se pone al servicio de una arquitectura más humana y eficiente. Mediante el equipo de ingeniería de airclos y el sistema de techo móvil óptimo, la transición entre el interior y el exterior se produce de manera natural.

Para ampliar información técnica y revisar referencias de aplicación, puede compartir los datos de su proyecto. El equipo de ingeniería de Airclos estudiará la solución más adecuada, así como facilitar documentación y criterios de integración que apoyen la prescripción y la toma de decisiones en fase de diseño.

