Zebrabox impulsa el self-storage en España con tecnología, flexibilidad y enfoque en el cliente
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La compañía especializada en almacenamiento flexible refuerza su apuesta por la digitalización y la seguridad para adaptarse a las nuevas necesidades de espacio de particulares y empresas.
Madrid/Barcelona, 05 de mayo de 2026 – En un entorno urbano donde el espacio es cada vez más limitado, Zebrabox continúa desarrollando su propuesta de valor en el sector del self-storage en España, apostando por un modelo más flexible, digital y orientado a la experiencia del usuario.
Un concepto de trastero más avanzado
Frente a los modelos tradicionales, Zebrabox incorpora herramientas digitales que permiten a los clientes gestionar sus espacios de forma autónoma. Además, sus instalaciones cuentan con sistemas de videovigilancia y control de accesos diseñados para garantizar un alto nivel de seguridad.
Soluciones adaptadas a nuevas formas de vida y trabajo
El crecimiento de la movilidad y los cambios en los hábitos de consumo han impulsado la demanda de soluciones de almacenamiento más flexibles. En este contexto, Zebrabox ofrece servicios dirigidos a distintos perfiles.
Particulares: Apoyo en situaciones como mudanzas, reformas o falta de espacio en el hogar.
Profesionales y autónomos: Espacios para guardar herramientas, materiales o stock sin asumir costes fijos elevados.
Empresas y e-commerce: Soluciones logísticas que facilitan la gestión de inventario, especialmente en entornos urbanos.
Instalaciones diseñadas para el cliente
Zebrabox cuenta con centros ubicados en zonas estratégicas, con espacios limpios, climatizados y adaptados a diferentes necesidades. Su equipo ofrece asesoramiento personalizado para optimizar el uso del espacio contratado.
Para más información, visitar www.zebrabox.es.
Sobre Zebrabox
Zebrabox es una compañía especializada en soluciones de self-storage con presencia en Suiza, Francia y España. Su propuesta combina flexibilidad, seguridad y tecnología para ofrecer espacios de almacenamiento adaptados tanto a particulares como a empresas.
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