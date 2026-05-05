Zebrabox impulsa el self-storage en España con tecnología, flexibilidad y enfoque en el cliente

La compañía especializada en almacenamiento flexible refuerza su apuesta por la digitalización y la seguridad para adaptarse a las nuevas necesidades de espacio de particulares y empresas.





Madrid/Barcelona, 05 de mayo de 2026 – En un entorno urbano donde el espacio es cada vez más limitado, Zebrabox continúa desarrollando su propuesta de valor en el sector del self-storage en España, apostando por un modelo más flexible, digital y orientado a la experiencia del usuario.





Un concepto de trastero más avanzado

Frente a los modelos tradicionales, Zebrabox incorpora herramientas digitales que permiten a los clientes gestionar sus espacios de forma autónoma. Además, sus instalaciones cuentan con sistemas de videovigilancia y control de accesos diseñados para garantizar un alto nivel de seguridad.





Soluciones adaptadas a nuevas formas de vida y trabajo

El crecimiento de la movilidad y los cambios en los hábitos de consumo han impulsado la demanda de soluciones de almacenamiento más flexibles. En este contexto, Zebrabox ofrece servicios dirigidos a distintos perfiles.





Particulares: Apoyo en situaciones como mudanzas, reformas o falta de espacio en el hogar.





Profesionales y autónomos: Espacios para guardar herramientas, materiales o stock sin asumir costes fijos elevados.





Empresas y e-commerce: Soluciones logísticas que facilitan la gestión de inventario, especialmente en entornos urbanos.





Instalaciones diseñadas para el cliente

Zebrabox cuenta con centros ubicados en zonas estratégicas, con espacios limpios, climatizados y adaptados a diferentes necesidades. Su equipo ofrece asesoramiento personalizado para optimizar el uso del espacio contratado.





Para más información, visitar www.zebrabox.es.





Sobre Zebrabox





Zebrabox es una compañía especializada en soluciones de self-storage con presencia en Suiza, Francia y España. Su propuesta combina flexibilidad, seguridad y tecnología para ofrecer espacios de almacenamiento adaptados tanto a particulares como a empresas.



