Éxito del Spobis - Matchpoint Mallorca apostando por la sostenibilidad en el deporte

Mallorca fue testigo de un intenso debate sobre la evolución del deporte como industria global en el contexto de la tercera conferencia anual Spobis-Matchpoint Mallorca que se celebró los días 23 y 24 de abril.

El encuentro profesional, de carácter internacional, reunió a casi 70 asistentes entre directivos, expertos y representantes del sector deportivo y tecnológico que abordaron cuestiones como la monetización de audiencias, la transformación digital, la gestión de grandes eventos o, incluso, el impacto económico que tiene el deporte en los destinos turísticos. El evento contó con el apoyo de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.

Entre los ponentes que participaron en el escenario del Mallorca Country Club destacaron Edwin Weindorfer, CEO de emotion; Florian Winter, CEO de Ringside Zone; Christoph Nestelberger, Senior Executive de Bitpanda; y Jens Brämer, CEO de CTS Eventim Sports, quienes compartieron experiencias y tendencias desde una perspectiva internacional. En representación del Govern, asistió el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Pedro Vidal.

Sostenibilidad en el deporte Uno de los ejes del programa fue la sostenibilidad aplicada a los eventos deportivos, con la participación de GO2 Omnium, que presentó un enfoque basado en la medición, reducción, certificación y compensación de la huella ambiental, con especial atención a la compensación del impacto generado en el territorio local.

Nuria Padura, representante de esta compañía, destacó que “el mayor reto del deporte es no solo ganar, sino cuidar del planeta”, subrayando que la sostenibilidad refuerza el compromiso y la responsabilidad, y supone además una ventaja competitiva para los organizadores, en un entorno marcado por crecientes exigencias normativas. “Sin medición, no es posible mejorar”, señaló.

En la misma línea, Marco Klewenhagen, CEO de SPOBIS, una de las principales plataformas B2B europeas en la intersección entre deporte y negocio, destacó que “Mallorca ofrece un entorno idóneo para acoger encuentros profesionales que apuestan por la sostenibilidad y la calidad”.

La celebración de SPOBIS – Matchpoint Mallorca contribuyó a la diversificación de la oferta turística y al posicionamiento de las Illes Balears como destino capaz de atraer eventos profesionales de alto valor añadido, generando visibilidad mediática y oportunidades de colaboración a nivel nacional e internacional.

