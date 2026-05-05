Lawline sale de beta y lanza una plataforma legal completa con IA para empresas y particulares
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La plataforma legal más visitada de Suecia, reconocida entre las 9 principales startups de legaltech con IA en los países nórdicos junto a Legora y otras, abandona la fase beta tras superar los 7.000 usuarios registrados y amplía su oferta para empresas, organizaciones y particulares
Lawline, la plataforma legal más visitada de Suecia, anunció hoy el lanzamiento oficial de su plataforma legal impulsada por IA, marcando su salida de la fase beta. El lanzamiento introduce una oferta de producto significativamente ampliada dirigida a empresas, organizaciones y particulares que buscan un apoyo legal accesible y fiable en la toma de decisiones cotidianas.
Lawline AI se lanzó por primera vez en beta en febrero de 2026 y desde entonces ha atraído a más de 7.000 usuarios registrados. Con el lanzamiento completo de hoy, Lawline presenta un conjunto más amplio de capacidades diseñadas para acercar el apoyo legal a donde realmente se toman las decisiones.
"El apoyo legal tradicionalmente ha sido algo a lo que se accede a posteriori, a menudo cuando los problemas ya han escalado. Estamos construyendo algo fundamentalmente diferente: donde la orientación legal está disponible en el momento en que se toman las decisiones", afirma Jenny Hammarberg, CEO de Lawline.
De respuestas a infraestructura
Esto permite a las empresas no solo acceder a información legal, sino integrarla en sus flujos de trabajo diarios.
"La mayoría de las herramientas legales se quedan en la ley. En la vida empresarial real, las decisiones están tan influenciadas por las políticas internas como por la normativa. Al reunir ambos elementos en una sola plataforma, estamos abordando una brecha que en gran medida ha sido ignorada, y ahí es donde se crea el valor real", señala Hammarberg.
Funciones clave en la versión completa
A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, Lawline pone énfasis en la precisión, la explicabilidad y la transparencia de las fuentes, manteniendo a expertos legales cualificados dentro del proceso cuando es necesario.
"La IA general puede producir respuestas convincentes, pero en cuestiones legales ahí es precisamente donde reside el riesgo. Si no puedes confiar en el razonamiento o rastrearlo hasta la fuente, no deberías actuar en base a ello. Por eso se necesita un modelo especializado", añade Hammarberg.
Un enfoque diferente del legaltech
Con el lanzamiento completo de hoy, Lawline amplía su enfoque hacia empresas y organizaciones, con el objetivo de convertirse en una herramienta diaria para el trabajo legal y de cumplimiento.
"No estamos construyendo una herramienta para que los abogados sean más eficientes. Estamos construyendo algo para todos los demás, para que puedan tomar mejores decisiones antes de que surjan problemas", afirma Oscar Ahnelöv, CPO de Lawline.
Sobre Lawline
La plataforma legal más visitada de Suecia, reconocida entre las 9 principales startups de legaltech con IA en los países nórdicos junto a Legora y otras, abandona la fase beta tras superar los 7.000 usuarios registrados y amplía su oferta para empresas, organizaciones y particulares Lawline, la plataforma legal más visitada de Suecia, anunció hoy el lanzamiento oficial de su plataforma legal impulsada por IA, marcando su salida de la fase beta.
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