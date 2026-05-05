Cuando la IA pasa de hablar a actuar: NeuralTrust lidera en Europa la ciberseguridad de los agentes de IA
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La compañía catalana de ciberseguridad para IA ha sido reconocida por Gartner, KuppingerCole y la Comisión Europea como referente europeo en el nuevo mercado de seguridad para agentes de IA
Un agente de IA acaba de realizar una transferencia. Otro ha aprobado una póliza. Un tercero está reescribiendo el calendario del consejero delegado de una compañía cotizada. Ninguno ha consultado a un humano. No es un escenario de futuro: es la operativa de 2026 en banca, aerolíneas y aseguradoras europeas. Y casi ninguna de esas empresas tiene la infraestructura necesaria para supervisar lo que están haciendo sus propios agentes.
Esa brecha es el mercado de NeuralTrust, una compañía nacida en Barcelona y reconocida por Gartner, KuppingerCole y la Comisión Europea como uno de los pocos actores europeos al frente de una categoría que hasta hace un año no existía.
Por qué un firewall no sirve para un agente
Los agentes rompen las dos lógicas. No son contenido que se lee, sino actores que ejecutan. Pueden conectarse a herramientas, mover dinero, modificar registros. El atacante ya no necesita romper el perímetro: le basta con esconder una instrucción en un PDF que el agente leerá. El daño deja de ser informativo y se vuelve operativo.
"La ciberseguridad tradicional protege la infraestructura, la seguridad de IA protege los modelos, y la seguridad de agentes protege las acciones", resume Joan Vendrell, cofundador y CEO de NeuralTrust. "Las tres capas conviven, pero la última no la cubre nadie con las herramientas que las empresas ya tienen instaladas".
Por qué Europa necesitaba un actor propio
NeuralTrust ha construido su plataforma con la asunción contraria: el dato del cliente no debe salir del cliente. La arquitectura separa el plano de control del plano de datos, y permite despliegues en VPC privadas o entornos on-premise donde la inspección ocurre dentro de la propia infraestructura del cliente. Lo que para un proveedor estadounidense es una funcionalidad opcional, en NeuralTrust es la base. Esa decisión técnica es también una decisión política, alineada con la apuesta de la Comisión Europea por una soberanía digital efectiva en infraestructura crítica de IA, prioridad que se ha traducido en respaldo directo del European Innovation Council.
Lo que ya está parando
La compañía no se limita a detectar lo que ya se conoce. Su equipo de investigación ha publicado el Echo Chamber Attack, una técnica de jailbreak efectiva contra modelos como GPT-4, junto con su sistema de detección. Anticiparse a los atacantes, no reaccionar a ellos, forma parte del modelo.
NeuralTrust en el punto de mira
La pregunta que cada CISO va a tener que responder
"Estamos en el momento en que la seguridad de agentes deja de ser una conversación técnica y se convierte en una conversación clave en los consejos de administración", concluye Vendrell. "Que esa conversación tenga una respuesta europea importa".
Sobre NeuralTrust
Más información en https://neuraltrust.ai.
La campaña arrancó el 8 de abril de 2026 y se extiende hasta el 30 de junio de 2026.
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