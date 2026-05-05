La Clínica SAMON presenta un programa médico que trata de manera integral la salud física y mental, el Método SAMON

En un contexto en el que las enfermedades cardiovasculares, el estrés crónico y el sedentarismo continúan en aumento, la Clínica ha anunciado el lanzamiento de su nuevo Método SAMON, un programa de 12 semanas diseñado para transformar la salud de los pacientes desde un enfoque integral y multidisciplinar El método parte de una premisa clara: el organismo humano funciona como un sistema único e interconectado. Por ello, tratar de forma aislada problemas como el estrés, la falta de actividad física o los desequilibrios metabólicos limita los resultados y dificulta mejoras sostenibles en el tiempo.

"La medicina tradicional ha tendido a compartimentar el cuerpo humano, pero la realidad es que todo está conectado", explica La Dra. Nieves Montoro López, cardióloga y directora médica de la clínica. "El estrés afecta directamente al corazón, el sedentarismo impacta en el metabolismo y también en el estado mental. Si no abordamos todos estos factores a la vez, el paciente mejora parcialmente, pero no de forma duradera".

El Método SAMON propone un cambio de paradigma mediante un programa estructurado que combina distintas especialidades médicas y de salud. Durante 12 semanas, los pacientes participan en un plan personalizado que actúa simultáneamente sobre tres pilares fundamentales: salud cardiovascular, condición física y bienestar mental.

Este enfoque multidisciplinar incluye la intervención coordinada de profesionales de cardiología, nutrición, fisioterapia, psicología y psiquiatría. El objetivo no es sólo tratar síntomas, sino identificar y corregir las causas subyacentes que afectan al equilibrio global del organismo.

"No buscamos soluciones rápidas ni resultados temporales. Lo que queremos es que el paciente mejore de manera sostenida con la mínima medicación necesaria. Es sorprendente como muchos de nuestros pacientes han reducido su tratamiento antihipertensivo al mínimo gracias a la mejora de su estrés basal. Otros, por ejemplo, han dejado de estar en riesgo de diabetes gracias a las sesiones de entrenamiento y a la mejora activa de sus hábitos de vida. La integración de las áreas de salud física, mental y cardiovascular en el Método SAMON cambia verdaderamente la salud de las personas".

El programa comienza con una evaluación médica completa que permite diseñar un plan individualizado. A partir de ahí, el paciente sigue un itinerario supervisado que combina ejercicio adaptado, intervención nutricional, control del estrés y seguimiento clínico continuo.

En un momento en el que el estrés se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para la salud cardiovascular, el Método SAMON pone especial énfasis en su gestión. "El estrés no sólo afecta a nivel emocional, sino que tiene consecuencias fisiológicas directas sobre el corazón, la presión arterial y el sistema hormonal", subraya la Dra. Montoro.

Asimismo, el sedentarismo, considerado una de las grandes epidemias silenciosas del siglo XXI, es abordado mediante programas de actividad física diseñados según las características y necesidades de cada paciente. "No se trata de hacer más ejercicio, sino de hacer el adecuado, en el momento adecuado y con la supervisión correcta", añade.

Otro de los pilares clave es la salud mental, un aspecto que tradicionalmente ha quedado relegado en los programas médicos convencionales. En este sentido, el método integra herramientas basadas en el ejercicio para mejorar la gestión emocional, reducir la ansiedad y favorecer el bienestar psicológico así como da la opción a una evaluación psiquiátrica experta por el Dr. Enrique Sacristán Alonso.

La propuesta de la Clínica SAMON responde a una demanda creciente de soluciones médicas más completas y personalizadas. Cada vez más pacientes buscan alternativas que no sólo traten enfermedades, sino que mejoren su calidad de vida de forma global.

"El futuro de la medicina pasa por la integración", concluye la Dra. Montoro. "No podemos seguir tratando al paciente como un conjunto de partes independientes. Necesitamos enfoques que contemplen la complejidad del cuerpo humano y actúen sobre ella de manera coordinada".

Con el lanzamiento del Método SAMON, la clínica se posiciona como un referente en el ámbito de la salud integral, apostando por una visión innovadora que combina ciencia, prevención y acompañamiento personalizado para lograr una mejora real y sostenida del bienestar.

