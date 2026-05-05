Centro Alcume realiza tratamientos de terapia ocupacional en Madrid para mejorar la autonomía diaria
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Centro Alcume desarrolla en Madrid tratamientos de terapia ocupacional dirigidos a personas con dificultades motoras, sensoriales, cognitivas o emocionales, con el objetivo de favorecer su participación en actividades cotidianas, escolares, sociales y familiares
Hay avances que no siempre se miden en grandes gestos. En rehabilitación neurológica, volver a vestirse sin ayuda, preparar una comida sencilla o desplazarse con más seguridad puede marcar una diferencia importante en la vida diaria de una persona. En ese contexto trabaja Centro Alcume, centro especializado en tratamientos de rehabilitación neurológica y rehabilitación cerebral en Madrid.
La terapia ocupacional tiene como finalidad ayudar a cada paciente a recuperar, mantener o mejorar su capacidad para realizar actividades cotidianas de forma más autónoma. Este tipo de intervención puede ser útil en procesos de daño cerebral, enfermedades neurológicas, dificultades del desarrollo, alteraciones motoras o situaciones que afecten a la independencia personal.
El trabajo comienza con una evaluación funcional. En esta fase se analizan habilidades motoras, sensoriales, cognitivas y emocionales para detectar qué tareas presentan mayor dificultad. A partir de esa valoración, el equipo establece objetivos de tratamiento adaptados a cada caso.
Una parte importante de la intervención se centra en las actividades de la vida diaria. Estas tareas incluyen acciones como vestirse, asearse, comer, cocinar, organizar rutinas, realizar recados o desplazarse con mayor seguridad.
En Centro Alcume, el tratamiento busca que la persona pueda participar en estas actividades de manera más independiente y significativa. Para ello, se trabajan habilidades como la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la planificación de movimientos y la destreza manual.
También se aborda la adaptación del entorno, un aspecto clave cuando existen barreras físicas o dificultades para usar determinados espacios u objetos. Esta intervención puede incluir productos de apoyo, ayudas técnicas o cambios en el entorno para hacerlo más seguro y accesible.
La terapia ocupacional infantil atiende aspectos como la motricidad fina, la coordinación, la integración sensorial, la organización de tareas y la autonomía en rutinas básicas. Estas áreas son importantes para actividades como escribir, vestirse, alimentarse, jugar o relacionarse con otros niños.
En Madrid, este tipo de tratamientos responde a una necesidad creciente de atención especializada para personas con daño cerebral, alteraciones neurológicas o dificultades en el desarrollo. Centro Alcume orienta su intervención a mejorar la autonomía, la seguridad y la participación en actividades cotidianas, tanto en adultos como en población infantil y juvenil.
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El objetivo es evitar que el esfuerzo público en vivienda se diluya con el tiempo mediante la descalificación de los inmuebles y su salida al mercado libre.