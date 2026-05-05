El precio de la vivienda sube un 3,24% frente al año pasado

Según pisos.com la vivienda de segunda mano en España tuvo un precio medio de 2.442 euros por metro cuadrado en el mes de abril de 2026, subiendo un 0,23% frente a marzo Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de abril de 2026 fue de 2.442 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida del 0,23% frente al pasado mes de marzo, cuando el precio por unidad de superficie fue de 2.436 euros. El repunte con respecto a abril de 2025 fue del 3,24%.

El mercado de la vivienda en España atraviesa, según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "uno de esos momentos en los que la inercia parece haber sustituido al análisis, con subidas de precio que se consolidan como una nueva normalidad". En este sentido, el experto afirma que "no es un fenómeno coyuntural, ni una burbuja clásica en el sentido especulativo del término; es, más bien, el resultado de un desequilibrio estructural que llevamos años ignorando".

Más allá de la falta de oferta o de los múltiples perfiles que componen la demanda, el directivo habla también de un efecto psicológico que empuja los precios al alza: "El propietario medio ha interiorizado que esperar equivale a ganar más. Esa expectativa alimenta una espiral en la que la referencia de precios deja de ser el valor real del inmueble y pasa a ser el máximo alcanzado en la zona".

El portavoz del portal inmobiliario sostiene que "se está configurando una sociedad en la que la propiedad inmobiliaria actúa como un factor determinante de estabilidad económica, ampliando la brecha entre quienes ya están dentro del mercado y quienes intentan entrar en él". De esta forma, Font apunta que esta dinámica tiene efectos colaterales en el tejido urbano porque "no es solo un problema de precios; es un problema de modelo de ciudad".

La comparativa interanual en las capitales arrojó 24 repuntes

Las regiones más caras en abril de 2026 fueron Baleares (5.163 €/m²), Madrid (4.568 €/m²) y País Vasco (3.309 €/m²), y las más baratas Extremadura (851 €/m²), Castilla-La Mancha (959 €/m²) y Castilla y León (1.243 €/m²). Frente al último mes, Extremadura (0,65%) fue la que más subió y solo cayó Navarra (-0,37%). Interanualmente, los repuntes más llamativos tuvieron lugar en Madrid (6,20%), Navarra (4,81%) y Baleares (2,99%). Los mayores descensos se dieron en Castilla y León (-6,78%), Extremadura (-6,25%) y Castilla-La Mancha (-2,23%).

Baleares fue la provincia más cara con 5.163 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (4.568 €/m²) y Guipúzcoa (3.838 €/m²). En el lado opuesto estuvo Ciudad Real, que cerró la clasificación con 722 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (780 €/m²) y Zamora (788 €/m²). Los incrementos mensuales los lideró Cáceres (2,35%), y la que más se ajustó fue Córdoba (-1,07%). Los incrementos más abultados de un año a otro se localizaron Madrid (6,20%), Navarra (4,81%) y Alicante (3,11%). En esta comparativa, cayeron más Zamora (-18,02%), Huesca (-14,81%) y Soria (-12,73%).

La capital más cara fue Donostia-San Sebastián, con 6.622 euros por metro cuadrado. Por detrás se situaron Madrid (6.378 €/m²) y Palma (5.349 €/m²). Jaén fue la más asequible, con un precio de 1.270 euros por metro cuadrado. Otras capitales baratas fueron Zamora (1.303 €/m²) y Cáceres (1.457 €/m²). Mensualmente, destacó la subida de Teruel (2,16%) y la caída de Cuenca (-0,70%). Las subidas más intensas frente a abril de 2025 se produjeron en Teruel (6,92%), Ciudad Real (6,82%) y Toledo (6,61%). Las que más bajaron fueron Valladolid (-12,01%), Santa Cruz de Tenerife (-7,03%) y Zamora (-6,07%).

