Esneca Business School recibe un doble galardón en los Premios Excelencia Educativa 2026
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La institución es reconocida por su metodología e-learning personalizada y su apuesta por la empleabilidad internacional, en la X edición celebrada en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid
Esneca Business School ha obtenido un doble reconocimiento en la décima edición de los Premios Excelencia Educativa 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del ámbito formativo a nivel internacional, promovidos por Gala Acción Social con la colaboración de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN). La ceremonia tuvo lugar el 13 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, en una gala conducida por el presentador José Manuel Parada que reunió a cientos de referentes del mundo educativo, cultural y de la comunicación.
Los dos galardones
El segundo es el Premio a la Mejor Escuela de Negocios con Formación Internacional y Apuesta por la Empleabilidad Profesional, un reconocimiento al enfoque profesional de sus programas y a su orientación hacia la inserción laboral y el desarrollo competitivo de sus estudiantes a escala global.
Un proceso de evaluación exigente y de alcance mundial
Ser galardonado supone, además, el acceso al ranking de los mejores centros educativos del mundo, una clasificación que identifica y visibiliza a las entidades con los estándares más elevados de calidad, innovación y responsabilidad educativa. En esta edición participaron más de un centenar de instituciones procedentes de España y América Latina.
Un impulso al posicionamiento internacional
Una gala de décimo aniversario
En un contexto en el que las enfermedades cardiovasculares, el estrés crónico y el sedentarismo continúan en aumento, la Clínica ha anunciado el lanzamiento de su nuevo Método SAMON, un programa de 12 semanas diseñado para transformar la salud de los pacientes desde un enfoque integral y multidisciplinar El método parte de una premisa clara: el organismo humano funciona como un sistema único e interconectado.
La escasez de vivienda de calidad en las zonas más exclusivas y mayor demanda seguirá siendo el principal factor de presión sobre los precios, mientras que la demanda internacional continuará actuando como motor de crecimiento.
El objetivo es evitar que el esfuerzo público en vivienda se diluya con el tiempo mediante la descalificación de los inmuebles y su salida al mercado libre.