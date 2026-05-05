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Esneca Business School recibe un doble galardón en los Premios Excelencia Educativa 2026

Comunicae
martes, 5 de mayo de 2026, 12:28 h (CET)
La institución es reconocida por su metodología e-learning personalizada y su apuesta por la empleabilidad internacional, en la X edición celebrada en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid

Esneca Business School ha obtenido un doble reconocimiento en la décima edición de los Premios Excelencia Educativa 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del ámbito formativo a nivel internacional, promovidos por Gala Acción Social con la colaboración de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN). La ceremonia tuvo lugar el 13 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, en una gala conducida por el presentador José Manuel Parada que reunió a cientos de referentes del mundo educativo, cultural y de la comunicación.


Los dos galardones
El primero de los premios es el Premio a la Mejor Innovación en Educación de Negocios con Enfoque en Metodología E-Learning Personalizada, que reconoce el desarrollo de modelos formativos flexibles, adaptados a las necesidades reales del alumnado y compatibles con la vida profesional.


El segundo es el Premio a la Mejor Escuela de Negocios con Formación Internacional y Apuesta por la Empleabilidad Profesional, un reconocimiento al enfoque profesional de sus programas y a su orientación hacia la inserción laboral y el desarrollo competitivo de sus estudiantes a escala global.


Un proceso de evaluación exigente y de alcance mundial
Los Premios Excelencia Educativa, promovidos por Gala Acción Social con la colaboración de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN), evalúan el funcionamiento de miles de escuelas de negocios, universidades y centros educativos de todo el mundo. Su objetivo es distinguir a las instituciones que representan las mejores metodologías educativas a escala internacional.


Ser galardonado supone, además, el acceso al ranking de los mejores centros educativos del mundo, una clasificación que identifica y visibiliza a las entidades con los estándares más elevados de calidad, innovación y responsabilidad educativa. En esta edición participaron más de un centenar de instituciones procedentes de España y América Latina.


Un impulso al posicionamiento internacional
Estos premios, que analizan las prácticas de miles de instituciones de todo el mundo, sitúan a los galardonados en el ranking de los mejores centros educativos a nivel internacional. Para Esneca Business School, el reconocimiento confirma su apuesta por una formación accesible, innovadora y orientada a las demandas reales del mercado laboral, pilares que continuarán guiando su evolución en un entorno educativo cada vez más global y digital.


Una gala de décimo aniversario
La velada contó con la presencia de Don Jorge Ruiz (secretario general de la AEEN), Don Jorge Álvarez (presidente de la Academia Española de la Radio), y destacados profesionales como Rafael Anson, José María García y Loida Primo, entre otros. La nota musical la pusieron Guaraná, Chloe de la Rosa e Ivonne Armant.


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