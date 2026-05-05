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Franquicias Hoy y Tormo Franquicias Consulting presentan a los 30 líderes más influyentes del sector en 2026

Comunicae
martes, 5 de mayo de 2026, 12:32 h (CET)
El sistema de franquicias en España sigue avanzando gracias a profesionales que impulsan nuevas ideas, gestionan equipos y ayudan a que las marcas crezcan con solidez

Para poner en valor ese trabajo, Franquicias Hoy y Tormo Franquicias Consulting han publicado el informe Top 30 Influencers en Franquicia 2026, donde se recoge a los directivos, fundadores y responsables de expansión que hoy están marcando tendencia en el sector.


El documento se centra en las personas que, desde la estrategia, la gestión diaria o la planificación de nuevos proyectos, están contribuyendo a que el mercado sea más competitivo y esté mejor preparado para los retos que vienen.


Los 30 líderes que están transformando el sector de la franquicia en España
El informe destaca a profesionales que han demostrado una gran capacidad para impulsar sus marcas y adaptarse a un entorno en constante cambio. La selección reúne perfiles de ámbitos muy distintos: restauración organizada, retail, inmobiliario y servicios especializados.


Entre los nombres más reconocidos aparecen José María Fernández-Capitán (Restalia), Rafael Herrero López (Food Delivery Brands), Javier Floristán (La Mafia se Sienta a la Mesa) y Christian Gurría (Alsea). En el sector inmobiliario destacan Emiliano Bermúdez (donpiso), Ricardo Sousa (Century 21), y Jaime Suárez (RE/MAX). También figuran responsables de grandes marcas de consumo como Eva Ivars (Alain Afflelou), Mercedes Vegas (Schmidt Groupe), Elodie Perthuisot (Carrefour) o Inês Lima (McDonald’s).


Diversidad de perfiles y una visión compartida
La lista combina trayectorias muy diferentes: desde emprendedores que han creado conceptos con un crecimiento notable, como Miguel González (Gloves), Marcos de Sousa (Divorare) o Agustín Llarás (Pannus), hasta directivos que lideran redes consolidadas a nivel nacional e internacional.


A ellos se suman profesionales de sectores como automoción, viajes o servicios empresariales, representados por Vicente Pascual (Midas), Juan Carlos González (Ávoris), João Almeida (KFC Iberia) y Gorka Uranga (Mail Boxes Etc.).


Un recurso para conectar talento
Más que un listado, el Top 30 Influencers en Franquicia 2026 busca facilitar la conexión entre profesionales del sector. Siempre que ha sido posible, se han incluido enlaces a los perfiles de LinkedIn de los seleccionados para reforzar la red de contactos y fomentar nuevas oportunidades de colaboración.


Con esta iniciativa, Franquicias Hoy y Tormo Franquicias Consulting reafirman su compromiso con la difusión y el análisis del sistema de franquicias, destacando a quienes están contribuyendo de forma decisiva a su crecimiento en España.


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