Franquicias Hoy y Tormo Franquicias Consulting presentan a los 30 líderes más influyentes del sector en 2026
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El sistema de franquicias en España sigue avanzando gracias a profesionales que impulsan nuevas ideas, gestionan equipos y ayudan a que las marcas crezcan con solidez
Para poner en valor ese trabajo, Franquicias Hoy y Tormo Franquicias Consulting han publicado el informe Top 30 Influencers en Franquicia 2026, donde se recoge a los directivos, fundadores y responsables de expansión que hoy están marcando tendencia en el sector.
El documento se centra en las personas que, desde la estrategia, la gestión diaria o la planificación de nuevos proyectos, están contribuyendo a que el mercado sea más competitivo y esté mejor preparado para los retos que vienen.
Los 30 líderes que están transformando el sector de la franquicia en España
Entre los nombres más reconocidos aparecen José María Fernández-Capitán (Restalia), Rafael Herrero López (Food Delivery Brands), Javier Floristán (La Mafia se Sienta a la Mesa) y Christian Gurría (Alsea). En el sector inmobiliario destacan Emiliano Bermúdez (donpiso), Ricardo Sousa (Century 21), y Jaime Suárez (RE/MAX). También figuran responsables de grandes marcas de consumo como Eva Ivars (Alain Afflelou), Mercedes Vegas (Schmidt Groupe), Elodie Perthuisot (Carrefour) o Inês Lima (McDonald’s).
Diversidad de perfiles y una visión compartida
A ellos se suman profesionales de sectores como automoción, viajes o servicios empresariales, representados por Vicente Pascual (Midas), Juan Carlos González (Ávoris), João Almeida (KFC Iberia) y Gorka Uranga (Mail Boxes Etc.).
Un recurso para conectar talento
Con esta iniciativa, Franquicias Hoy y Tormo Franquicias Consulting reafirman su compromiso con la difusión y el análisis del sistema de franquicias, destacando a quienes están contribuyendo de forma decisiva a su crecimiento en España.
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