El Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, premiado en la X edición de los Premios Excelencia Educativa

El centro recibe el galardón a la Mejor Escuela de Formación en Deportes, que lo sitúa entre las instituciones educativas más destacadas del mundo en su especialidad El Instituto Internacional de Ciencias Deportivas ha sido galardonado con el Premio Excelencia Educativa 2026 a la Mejor Escuela de Formación en Deportes, tras la resolución emitida por el Comité de Valoración del certamen. La entrega tuvo lugar el pasado 13 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, en el marco de la X edición de los Premios Excelencia Educativa, que reunió a más de un centenar de instituciones educativas de España y América Latina.

Un certamen que mide lo que importa

Los Premios Excelencia Educativa, impulsados por Gala Acción Social con la colaboración de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN), evalúan cada año las prácticas académicas, el modelo de gestión y el compromiso social de miles de centros educativos en todo el mundo. El proceso de selección analiza resultados concretos, metodología y orientación profesional de cada institución antes de emitir su resolución.

Obtener el galardón implica, además, la incorporación automática al Ranking de los Mejores Centros Educativos a nivel mundial, una clasificación que otorga visibilidad internacional a los centros con los estándares más exigentes en calidad, innovación y responsabilidad social. Para el Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, este acceso al palmarés supone un salto cualitativo en su proyección global.

La gala: el Nuevo Teatro Alcalá como escenario

La décima edición de la ceremonia se celebró el 13 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, con José Manuel Parada al frente de la conducción. La noche reunió a personalidades del ámbito educativo y de la comunicación, entre ellas Don Jorge Ruiz (Secretario General de la AEEN), Don Jorge Álvarez (Presidente de la Academia Española de la Radio) y profesionales como Rafael Anson, José María García o Loida Primo.

La velada también acogió los Premios a la Excelencia en la Radio y la Televisión 2026, con galardones de honor para figuras como Toñi Moreno, Meme Solís, Agustín Bravo e Inmaculada Casal. La parte musical estuvo a cargo de Guaraná, Chloe de la Rosa e Ivonne Armant, que pusieron la nota de color a una noche marcada por la emoción y el reconocimiento.

Formación deportiva con mirada de futuro

Este galardón llega como respaldo a una trayectoria construida sobre la actualización constante de contenidos, la integración de las nuevas tendencias del sector y la formación de profesionales capaces de liderar el deporte desde una perspectiva integral: salud, rendimiento, gestión y bienestar. El Instituto Internacional de Ciencias Deportivas afronta este reconocimiento como el impulso para continuar desarrollando programas alineados con un sector en transformación permanente y con las más altas exigencias del mercado laboral internacional.

