El Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, premiado en la X edición de los Premios Excelencia Educativa
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El centro recibe el galardón a la Mejor Escuela de Formación en Deportes, que lo sitúa entre las instituciones educativas más destacadas del mundo en su especialidad
El Instituto Internacional de Ciencias Deportivas ha sido galardonado con el Premio Excelencia Educativa 2026 a la Mejor Escuela de Formación en Deportes, tras la resolución emitida por el Comité de Valoración del certamen. La entrega tuvo lugar el pasado 13 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, en el marco de la X edición de los Premios Excelencia Educativa, que reunió a más de un centenar de instituciones educativas de España y América Latina.
Un certamen que mide lo que importa
Obtener el galardón implica, además, la incorporación automática al Ranking de los Mejores Centros Educativos a nivel mundial, una clasificación que otorga visibilidad internacional a los centros con los estándares más exigentes en calidad, innovación y responsabilidad social. Para el Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, este acceso al palmarés supone un salto cualitativo en su proyección global.
La gala: el Nuevo Teatro Alcalá como escenario
La velada también acogió los Premios a la Excelencia en la Radio y la Televisión 2026, con galardones de honor para figuras como Toñi Moreno, Meme Solís, Agustín Bravo e Inmaculada Casal. La parte musical estuvo a cargo de Guaraná, Chloe de la Rosa e Ivonne Armant, que pusieron la nota de color a una noche marcada por la emoción y el reconocimiento.
Formación deportiva con mirada de futuro
En un contexto en el que las enfermedades cardiovasculares, el estrés crónico y el sedentarismo continúan en aumento, la Clínica ha anunciado el lanzamiento de su nuevo Método SAMON, un programa de 12 semanas diseñado para transformar la salud de los pacientes desde un enfoque integral y multidisciplinar El método parte de una premisa clara: el organismo humano funciona como un sistema único e interconectado.
La escasez de vivienda de calidad en las zonas más exclusivas y mayor demanda seguirá siendo el principal factor de presión sobre los precios, mientras que la demanda internacional continuará actuando como motor de crecimiento.
El objetivo es evitar que el esfuerzo público en vivienda se diluya con el tiempo mediante la descalificación de los inmuebles y su salida al mercado libre.