Dr. Juan Céspedes, ginecólogo: "Hoy se es madre más tarde, más formada y con un parto más personalizado"

"Las mujeres que hoy dan a luz priorizan la seguridad médica, un acompañamiento cercano y la posibilidad de decidir cómo vivir su parto", explica el Dr. Juan Céspedes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Gipuzkoa "La maternidad ha cambiado en los últimos años: la edad media al primer embarazo se retrasa y las mujeres llegan más informadas y con nuevas preocupaciones. En Policlínica Gipuzkoa, el modelo de atención se adapta a esta nueva realidad".

"Del parto sin dolor a un proceso seguro y a medida. La forma de ser madre evoluciona y con ella la atención al embarazo y al parto, donde hoy las mujeres demandan información, privacidad, confianza y capacidad de decisión".

"La maternidad se mira hoy desde una perspectiva muy distinta a la de hace apenas unas décadas", explica el doctor Juan Céspedes, jefe del servicio de ginecología y obstetricia de Policlínica Gipuzkoa. Cambian los tiempos, cambian las mujeres… y también la forma de acompañarlas en uno de los momentos más importantes de su vida. Así lo viven en Policlínica Gipuzkoa, donde el modelo de atención al parto ha evolucionado para dar respuesta a una maternidad más consciente, más informada y más exigente.

Tal y como explica el Dr. Juan Céspedes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Gipuzkoa, "la forma de entender el parto ha cambiado profundamente. Hoy las mujeres buscan ante todo seguridad, pero también un parto personalizado, donde se respete su ritmo, sus decisiones y sus necesidades".

Uno de los cambios más evidentes en los últimos años es el perfil de edad de las mujeres que son madres. "Cada vez vemos más mujeres que afrontan su primer embarazo a partir de los 30 o 35 años", señala Céspedes. Las razones son múltiples —desarrollo profesional, estabilidad personal o económica—, pero este retraso en la maternidad implica también nuevas necesidades asistenciales.

"Las mujeres llegan muy informadas y con preguntas muy concretas sobre su embarazo, las pruebas disponibles o los posibles riesgos", explica el especialista. Por ello, el acompañamiento médico comienza mucho antes del parto, con un seguimiento integral y continuo durante todo el embarazo.

Qué priorizan hoy las mujeres que van a dar a luz

Si hace unas décadas la principal reivindicación era el acceso a un parto sin dolor, hoy las prioridades han cambiado. "La epidural dejó de ser el centro de la conversación hace tiempo", destaca Céspedes. "Ahora las mujeres buscan un proceso seguro, personalizado y participativo, en el que puedan ir decidiendo en cada momento cómo quieren vivir su parto".

En este sentido, las pacientes valoran especialmente contar con un equipo médico disponible las 24 horas, capaz de adaptarse a cada situación y de actuar con rapidez ante cualquier complicación. "Eso es, probablemente, lo que más tranquilidad les aporta", subraya el jefe del servicio.

Seguridad médica y acompañamiento cercano

El modelo de atención de Policlínica Gipuzkoa se basa en combinar la máxima seguridad asistencial con el respeto a las decisiones de cada madre. Desde los primeros controles del embarazo, las futuras madres cuentan con consultas periódicas, pruebas diagnósticas avanzadas y explicaciones detalladas de cada resultado.

"Realizamos un seguimiento mensual del embarazo, con analíticas, ecografías y, cuando está indicado, pruebas genéticas tanto invasivas como no invasivas", explica Céspedes. Entre ellas se incluyen ecografías especializadas, test de ADN en sangre materna, amniocentesis o biopsias de vellosidades coriales, siempre adaptando el abordaje a cada caso concreto.

Esta atención integral responde a una de las principales preocupaciones actuales de las mujeres: la salud del bebé, especialmente en embarazos a edades más avanzadas. "La información y el acompañamiento reducen la ansiedad y permiten tomar decisiones con mayor tranquilidad", añade el ginecólogo.

Un entorno de confianza desde el primer momento

Para muchas familias, conocer de antemano cómo será el día del parto es clave para vivirlo con serenidad. Por eso, Policlínica Gipuzkoa ofrece de forma gratuita el Paritour, una visita guiada por las distintas áreas implicadas en el proceso: urgencias, sala de monitorización, paritorio, quirófano de cesáreas y habitaciones de hospitalización.

"El objetivo es que las mujeres y sus parejas se sientan seguras y conozcan el entorno antes de llegar el gran día", apunta Céspedes.

En caso de duda, las embarazadas pueden acudir en cualquier momento al servicio de urgencias, donde son valoradas por un ginecólogo o una matrona. "Si están de parto, pasan a una habitación individual, con privacidad y confort, donde monitorizamos la evolución. Y si surge cualquier complicación, contamos con el quirófano de cesáreas justo al lado del paritorio, lo que nos permite actuar de forma inmediata".

Acompañar una nueva forma de ser madre

Más allá de la técnica médica, el Dr. Céspedes insiste en que la clave está en saber acompañar. "Hoy la maternidad se vive de otra manera. Las mujeres quieren sentirse escuchadas, comprendidas y seguras. Nuestro reto es adaptarnos a esa nueva realidad sin perder de vista lo más importante: la salud de la madre y del bebé".

En el contexto de este Día de la Madre, la experiencia de Policlínica Gipuzkoa refleja cómo la maternidad ha cambiado, y cómo la atención sanitaria evoluciona para estar al lado de las mujeres en cada etapa, respetando sus decisiones y acompañándolas con rigor médico y cercanía humana.

