Gi Group lanza un nuevo posicionamiento estratégico, identidad de marca y campaña global que revaloriza cada trabajo

La compañía refuerza una visión del talento que va más allá de los perfiles profesionales y bajo el claim 'Un título se queda corto' pone el foco en la historia real detrás de cada trabajador. La compañía responde así a la evolución del mercado, apostando por una comunicación más clara, cercana y coherente con su propuesta de valor Gi Group, firma de servicios de trabajo temporal, permanent placement y formación de Gi Group Holding y Core Business del Grupo, ha presentado su nueva identidad corporativa. Un paso estratégico que refleja la evolución de la compañía y refuerza su compromiso con las personas, el talento y la empleabilidad sostenible.

El rebranding nace de una realidad compartida por todo el sector: el mercado cambia y las personas y sus expectativas también. De aquí al 2030, un 59% de los trabajadores necesitará reorientar su carrera profesional y un 85% de las empresas prevé fuertes transformaciones en sus negocios, impulsados por la IA y las nuevas tecnologías. Como respuesta a estos cambios, Gi Group lanza un nuevo enfoque operativo que orienta la selección y contratación hacia un modelo skills-based y people-centric, que se apoya en la tecnología y el expertise sectorial y pone el foco en el cumplimiento normativo, la flexibilidad y el cuidado a las personas.

Fluvia Pueyo, Managing Director de Gi Group explica que: "El momento de actuar es ahora. Estamos lanzando este nuevo posicionamiento estratégico en una etapa de incertidumbre global, pero que supone también una oportunidad para replantearnos los modelos de empleo tradicionales. Con este lanzamiento vamos más allá del staffing transaccional. Apostamos por un enfoque más responsable, que apoya un crecimiento sostenible y adaptado a las nuevas reglas del mercado".

Qué cambia: una identidad más clara, actual y coherente

El rebranding supone una actualización integral de la marca. Más allá del logotipo, el cambio abarca todo el ecosistema visual y de comunicación: tipografía, colores, tono y presencia en todos los puntos de contacto.

A nivel visual, la nueva identidad apuesta por un diseño más actual, limpio y reconocible, con una tipografía renovada y un sistema gráfico coherente a nivel global. Se mantiene el azul como color protagonista, entendido como un símbolo de confianza e incorpora nuevos matices que refuerzan la identidad de la compañía.

Este proceso de transformación se extiende también a algunas de las marcas que forman parte del grupo, con el objetivo de construir un ecosistema reconocible y alineado con el posicionamiento global. De esta forma, además de Gi Group, otras líneas de negocio de la compañía comoGi BPO,Gi Trainingy Gi Pro evolucionan sus elementos visuales y de comunicación para integrarse dentro de una identidad común, manteniendo al mismo tiempo sus propuestas de valor específicas.

Beatriz Ordás, Head ofMarketing, Communications & CX de Gi Group Holding explica que "la nueva identidad de marca refleja nuestro nuevo enfoque estratégico y se construye en torno a la inclusividad, la conexión, la transformación y la adaptabilidad" Así, lo demuestra su nuevo logotipo que incorpora una tipografía variable en cada carácter, para representar la diversidad, junto a una flecha circular que simboliza el apoyo continuo y el acompañamiento a lo largo de todo el journey de candidatos y clientes.

"'Un título se queda corto' para contar tu historia". Nueva campaña global de lanzamiento

Detrás de este claim, con el que la marca juega junto con la pregunta '¿Y tú qué eres?' hay una idea sencilla. "Tu cargo o categoría laboral te clasifica, pero un título profesional no es capaz de reflejar por completo el valor real de tu trabajo". La campaña pone de relieve las habilidades humanas que hay detrás de los trabajos cotidianos —el cuidado, el humor, la responsabilidad, adaptabilidad o el propósito— y que permiten prosperar a empresas y comunidades.

Con un tono atractivo y ligeramente irónico, el mensaje conecta con quienes sienten que su puesto o su trayectoria no consiguen reflejar por completo sus capacidades, habilidades o su impacto en una empresa. Y, además, responde a la necesidad de las empresas de identificar talento más allá de descripciones tradicionales, incorporando una visión más amplia y realista de los perfiles que necesitan.

Del mismo modo, la campaña se apoya en una nueva plataforma digital (beyond.gigroup.com), donde los usuarios podrán explorar con qué perfil se identifican más allá de su título profesional y descubrir cuáles son sus competencias personales.

Beatriz Ordás, Head of Marketing, Communications & CX de Gi Group Holding señala que "los títulos y cargos profesionales rara vez captan las habilidades humanas, las decisiones y el impacto que hay detrás de cada trabajo cotidiano. Generalmente, lo que mantiene cohesionadas a las organizaciones y a la sociedad es precisamente lo que va más allá. Con esta campaña queremos poner de relieve que cada trabajador tiene una historia detrás, que también merece ser contada".

Un aliado en cada etapa profesional

Con este nuevo lanzamiento,Gi Group aspira a consolidarse como una marca de referencia para el talento y, al mismo tiempo, como un socio estratégico para las empresas, capaz de simplificar un entorno laboral cada vez más complejo. Este rebranding es el resultado de un proceso transversal estratégico, en el que la compañía ha analizado su posicionamiento, su propuesta de valor y las necesidades de sus públicos. Su despliegue se realizará de forma progresiva en todos los mercados y canales, garantizando la coherencia global y la adaptación a los distintos contextos locales.

Este es solo el inicio de una nueva etapa. "La marca es una herramienta clave para reflejar nuestra evolución y pretende ser la respuesta para el candidato que busca un trabajo que de verdad le defina, y el partner que impulse a las empresas a dar un paso más allá en su estrategia de talento", concluye Fluvia Pueyo, Managing Director de Gi Group.

