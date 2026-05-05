Industria Francisco Botella: rumbo al liderazgo de los envases sostenibles en Europa

Como fabricante referente de envases sostenibles, Industria Francisco Botella (IFB) impulsa este 2026 su digitalización integral con el proyecto Bioopack, proyectando un crecimiento del 35% para consolidar su expansión en el mercado europeo Tras celebrar su 75 aniversario durante el pasado año, Indústrias Francisco Botella (IFB) encara este 2026 con un ambicioso plan de transformación digital que abarca la totalidad de la compañía. El objetivo estratégico de la empresa es consolidar su posición como referente nacional de I+D y ejecutar un plan de internacionalización para ampliar su cuota de mercado en Europa en un 25%, centrándose especialmente en el sector de los envases sostenibles. Este plan representa la culminación de décadas de experiencia papelera, adaptando todo su conocimiento técnico a las nuevas exigencias del mercado global para ofrecer soluciones más eficientes.

Como el próximo gran lanzamiento de Industria Francisco Botella, Bioopack verá la luz pronto para transformar la industria. Esta avanzada plataforma digital centralizará toda la gestión de envases sostenibles, permitiendo a los clientes europeos optimizar sus pedidos con total eficiencia. Este proyecto digital supone un paso adelante decisivo en la modernización de la industria del papel y el embalaje. Con Bioopack, la compañía integra herramientas avanzadas para optimizar sus procesos operativos y logísticos, garantizando una mayor trazabilidad y ofreciendo respuestas ágiles a la creciente demanda europea de soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente.

Para alcanzar estos objetivos de crecimiento internacional, la digitalización integral de la estructura corporativa resulta fundamental. Esta evolución permite a la empresa adaptarse a los estrictos estándares de eficiencia y sostenibilidad que exige el marco comunitario, sin perder la esencia de su larga trayectoria manufacturera. Además, la adopción de estas nuevas tecnologías facilitará la implementación de modelos de economía circular, reduciendo la huella de carbono en cada fase de producción. De este modo, la papelera se alinea plenamente con las normativas medioambientales, asegurando que cada envase fabricado cumpla con los máximos criterios de reciclabilidad.

Industria Francisco Botella sigue liderando la investigación y el desarrollo a nivel nacional, un esfuerzo que se materializará a lo largo de este año con el lanzamiento de nuevas líneas de productos. La inversión continua en talento e infraestructuras inteligentes permitirá a la empresa anticiparse a las tendencias del mercado del embalaje. Con este movimiento estratégico, la compañía demuestra que el legado de sus 75 años de historia es la base más sólida para impulsar un 2026 marcado por la innovación tecnológica y el liderazgo en el mercado europeo de envases sostenibles.

